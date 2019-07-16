 Министр обороны ФРГ начала поездку по странам Балтии | Новости из Германии о Германии | DW | 10.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Министр обороны ФРГ начала поездку по странам Балтии

В Литве Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетит военнослужащих бундесвера на базе НАТО в Рукле.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на аэродроме в Каунасе

Аннегрет Крамп-Карренбауэр на аэродроме в Каунасе

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) прибыла с визитом в Литву, являющуюся членом НАТО. В четверг, 10 октября, она приземлилась в аэропорту Каунаса, где запланирована ее встреча с главой литовского оборонного ведомства Раймундасом Кароблисом.

После этого Крамп-Карренбауэр отправится на военную базу в Рукле, где в составе миссии НАТО дислоцированы более 500 военнослужащих бундесвера. Кроме того, до 10 октября немецкий министр посетит Эстонию и Латвию.

Силы НАТО в Балтии и Польше размещены в 2017 году

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг - в страны Балтии и Польшу - в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине. Основная часть сил была переброшена в первой половине 2017 года.

При этом Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, его общая численность составляет около 1200 человек. США командуют контингентом НАТО в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DWдля | iOS Android

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 25:39

В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone

Контекст

Для чего в Латвии три страны НАТО создали военную штаб-квартиру  

Возвращение 2-го флота США, учения НАТО на Балтике и зеркальный ответ России

В Балтийское море вернулся воссозданный 2-й флот ВМС США, известный во времена холодной войны. Под его руководством НАТО проводят маневры Baltops. Россия в ответ - проводит свои. (14.06.2019)  

Комментарий: Новые главы Минобороны ФРГ и Еврокомиссии - успех Меркель

Назначение лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр новым министром обороны ФРГ стало для многих в Берлине сюрпризом. На самом деле удивляться тут нечему, считает Розалия Романец. (17.07.2019)  

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Аннегрет Крамп-Карренбауэр или просто АКК - новый председатель партии Меркель  

В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone  

Учения BALTOPS: крупнейшие маневры НАТО на Балтике со времен развала СССР.DW Новости  

Также по теме

Frankreich Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin | Ursula von der Leyen

Как новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен относится к России? 16.07.2019

Европарламент проголосовал за избрание на пост председателя Еврокомиссии министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Она выступает за диалог с Москвой, но "с позиции сплоченности и силы". Подробности - у DW.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин предлагает Навальному не возвращаться в Россию  

Что известно о стрельбе в Галле  

В результате стрельбы в Галле убиты два человека  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно