Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Попытка США добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе не увенчалась успехом. Еще до поездки в Вашингтон глава МИД Армении Зограб Мнацаканян дал интервью DW, рассказав о позиции Еревана в карабахском конфликте.
"Это не наше дело – комментировать комментарии и реагировать на реакции кого-то, кто реагирует на наши слова или поступки", – так отозвался официальный представитель ЕС по иностранным делам на угрозы главы МИДа России о прекращении диалога России c Евросоюзом. Москва пообещала Евросоюзу зеркальный ответ на санкции ЕС из-за Навального. Но эффекта это на европейцев не произвело.
Азербайджан и Армения готовы вернуться за стол переговоров по Нагорному Карабаху. Главы МИД двух стран подтвердили свое участие в переговорах в эту пятницу в Москве, по приглашению российской стороны. Больше двух недель ситуация в Нагорном Карабахе очень тяжелая.