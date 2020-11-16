Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Окружению Путина грозят санкции из-за Навального, как ответит Кремль. DW Новости (14.10.2020)

"Это не наше дело – комментировать комментарии и реагировать на реакции кого-то, кто реагирует на наши слова или поступки", – так отозвался официальный представитель ЕС по иностранным делам на угрозы главы МИДа России о прекращении диалога России c Евросоюзом. Москва пообещала Евросоюзу зеркальный ответ на санкции ЕС из-за Навального. Но эффекта это на европейцев не произвело.