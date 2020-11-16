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Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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A demonstrator reacts while standing next to Armenian police officers, who guard the house of parliament following protests, which erupted after the signing of a deal to end the military conflict over the Nagorno-Karabakh region, in Yerevan, Armenia November 10, 2020. REUTERS/Artem Mikryukov

Президент Армении требует созыва правительства согласия 16.11.2020

Армен Саркисян потребовал отставки правительства Пашиняна и передачи власти правительству народного согласия. До этого был отправлен в отставку глава МИД Армении.
Smoke rises after shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in outskirts of Stepanakert, the separatist region of Nagorno-Karabakh, Friday, Oct. 9, 2020. The latest outburst of fighting between Azerbaijani and Armenian forces began Sept. 27 and marked the biggest escalation of the decades-old conflict over Nagorno-Karabakh. The region lies in Azerbaijan but has been under control of ethnic Armenian forces backed by Armenia since the end of a separatist war in 1994. (AP Photo) |

Евросоюз готов предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану 13.11.2020

ЕС выделил на помощь мирным жителям Нагорного Карабаха почти 1 млн евро, заявил глава европейской дипломатии министрам иностранных дел Армении и Азербайджана.
Smoke rises after shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in outskirts of Stepanakert, the separatist region of Nagorno-Karabakh, Friday, Oct. 9, 2020. The latest outburst of fighting between Azerbaijani and Armenian forces began Sept. 27 and marked the biggest escalation of the decades-old conflict over Nagorno-Karabakh. The region lies in Azerbaijan but has been under control of ethnic Armenian forces backed by Armenia since the end of a separatist war in 1994. (AP Photo) |

Карабах: встреча в Женеве не принесла прорыва 30.10.2020

Диалог министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова в Женеве длился более 6 часов. Оба политика встретились с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД Армении о конфликте в Нагорном Карабахе, противостоянии с Азербайджаном и роли Турции 29.10.2020

Попытка США добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе не увенчалась успехом. Еще до поездки в Вашингтон глава МИД Армении Зограб Мнацаканян дал интервью DW, рассказав о позиции Еревана в карабахском конфликте.
Smoke rises as targets are hit by shelling during the fighting over the breakaway region of Nagorno-Karabakh near the city of Terter, Azerbaijan October 23, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Госдеп США объявил о новом перемирии в Карабахе 25.10.2020

По словам госсекретаря США, Вашингтон содействовал переговорам с главами МИД Армении, Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Режим прекращения огня вступит в силу 26 октября.
23.10.2020, USA, Washington D.C.: Mike Pompeo (r), Außenminister der USA, begrüßt Jeyhun Bayramov, Außenminister von Aserbaidschan, zu gemeinsamen Gesprächen im Außenministerium. US-Außenminister Pompeo trifft sich vor dem Hintergrund des Konflikts um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach separat mit den Außenministern der direkt involvierten Länder Aserbaidschan und Armenien. Foto: Hannah Mckay/Pool Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

США провели раздельные переговоры с участниками конфликта в Карабахе 23.10.2020

В Вашингтоне госсекретарь Майк Помпео принял глав МИД Армении и Азербайджана Мнацаканяна и Байрамова. Помпео констатировал наличие "сложной дипломатической ситуации".
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 7, 2019: A view of the main building of the Russian Foreign Ministry in Smolenskaya Square. Mikhail Japaridze/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C219C

Главы МИД Армении и Азербайджана провели "раздельные встречи" с Лавровым 21.10.2020

Министр иностранных дел России обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана перспективы прекращения огня в Карабахе.
October 9, 2020, Stepanakert, Nagorno Karabakh: A car passes near an unexploded azeri rocket nailed on the ground of a road in Stepanakert after being shelled by the Azerbaijan army during the combats with Nagorno Karabakh. (Credit Image: Â© Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire |

Как немецкие правые популисты завоевывают симпатии армян 21.10.2020

Визит политиков из "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Нагорный Карабах привел к ноте протеста МИД Азербайджана и призыву Центрального совета армян не использовать конфликт во внутриполитических целях.
09.10.2020 *** Smoke rises after shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in Stepanakert, the separatist region of Nagorno-Karabakh, Friday, Oct. 9, 2020. The latest outburst of fighting between Azerbaijani and Armenian forces began Sept. 27 and marked the biggest escalation of the decades-old conflict over Nagorno-Karabakh. The region lies in Azerbaijan but has been under control of ethnic Armenian forces backed by Armenia since the end of a separatist war in 1994. (AP Photo)

Армения и Азербайджан объявили о перемирии в Нагорном Карабахе 17.10.2020

Новое гуманитарное перемирие в зоне нагорнокарабахского конфликта вступило в силу с 00.00 часов местного времени 18 октября. Об этом сообщили МИД двух стран в заявлениях, содержащих одинаковые формулировки.

Окружению Путина грозят санкции из-за Навального, как ответит Кремль. DW Новости (14.10.2020) 14.10.2020

"Это не наше дело – комментировать комментарии и реагировать на реакции кого-то, кто реагирует на наши слова или поступки", – так отозвался официальный представитель ЕС по иностранным делам на угрозы главы МИДа России о прекращении диалога России c Евросоюзом. Москва пообещала Евросоюзу зеркальный ответ на санкции ЕС из-за Навального. Но эффекта это на европейцев не произвело.

Smoke rises after shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in outskirts of Stepanakert, the separatist region of Nagorno-Karabakh, Friday, Oct. 9, 2020. The latest outburst of fighting between Azerbaijani and Armenian forces began Sept. 27 and marked the biggest escalation of the decades-old conflict over Nagorno-Karabakh. The region lies in Azerbaijan but has been under control of ethnic Armenian forces backed by Armenia since the end of a separatist war in 1994. (AP Photo) |

В Баку заявили о подготовке ОБСЕ предложений по возобновлению диалога 11.10.2020

Глава МИД Азербайджана провел переговоры с французским сопредседателем Минской группы.
10.10.2020, Aserbaidschan, Stepanakert: Ein Mann steht am Rande eines Explosionskraters in der Nähe einer Schule. In der schwersten Gewalteskalation seit Jahren in der Südkaukasusregion Berg-Karabach mit Hunderten Toten haben sich Armenien und Aserbaidschan mithilfe russischer Vermittlung auf einen Waffenstillstand geeinigt. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Берлин призвал Баку и Ереван к соблюдению перемирия 10.10.2020

Германия как член Минской группы выразила поддержку усилиям по урегулированию в Карабахе путем предметного диалога.

09.10.2020, Stepanakert: 6352911 09.10.2020 Smoke from a fire rises after an artillery attack by the Azerbaijan's forces in Stepanakert, the self-proclaimed Nagorno-Karabakh Republic. The situation in Nagorno-Karabakh escalated on September 27, when Yerevan and Baku accused each other of provoking military hostilities. Sputnik Foto: Sputnik |

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня 10.10.2020

В зоне карабахского конфликта начало действовать соглашение о прекращении огня, достигнутое минувшей ночью на многочасовых переговорах в Москве глав МИД Армении и Азербайджана.
29.09.2020+++ An ethnic Armenian soldier fires an artillery piece during fighting with Azerbaijan's forces in the breakaway region of Nagorno-Karabakh, in this handout picture released September 29, 2020. Defence Ministry of Armenia/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. PICTURE WATERMARKED AT SOURCE. TPX IMAGES OF THE DAY

Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня 10.10.2020

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вводится для обмена пленными и погибшими, об этом договорились министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Договоренность вступит в силу 10 октября с 12.00.
In this photo released by Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, centre, Armenia's Foreign Minister Zohrab Mnatsakanyan, right, and Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov seen during their meeting in Moscow, Russia, Friday, Oct. 9, 2020. Russia is moving to stop the worst escalation of fighting in the separatist region of Nagorno-Karabakh in more than a quarter-century by hosting cease-fire talks on Friday. Russian President Vladimir Putin issued a statement calling for a break in the fighting between the Armenian and Azerbaijani forces that have raged for nearly two weeks. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP) |

Переговоры Баку и Еревана в Москве не принесли ожидаемого результата 09.10.2020

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана обсуждают в Москве урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Встреча проходит в закрытом режиме и длится уже более 8 часов.

Эскалация в Нагорном Карабахе: что говорят в Германии о роли Москвы? - DW Новости (09.10.2020) 09.10.2020

Азербайджан и Армения готовы вернуться за стол переговоров по Нагорному Карабаху. Главы МИД двух стран подтвердили свое участие в переговорах в эту пятницу в Москве, по приглашению российской стороны. Больше двух недель ситуация в Нагорном Карабахе очень тяжелая.
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