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Милош Земан

Милош Земан является президентом Чехии с 2013 года.

Земан являлся одним из немногих европейских лидеров, приехавших на памятные мероприятия в честь 9 мая в Москву после аннексии Крыма. Тогда он выступал против антироссийских санкций.

Milo Zeman, President of the Czech Republic, addresses the 72nd session of the General Assembly at the United Nations in New York September 19, 2017. / AFP PHOTO / DON EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Президенту Чехии Милошу Земану грозит (временное) отстранение? 27.10.2021

Чешский президент Земан несколько недель находится в реанимации, врачи признали его недееспособным - но он не уходит в отставку. Парламент рассматривает возможность отстранения главы государства от обязанностей.
FILE PHOTO: Czech President Milos Zeman attends his inauguration ceremony at Prague Castle in Prague, Czech Republic, March 8, 2018, after being re-elected. REUTERS/David W Cerny/File Photo/File Photo

Врачи считают президента Чехии Земана недееспособным 19.10.2021

Милош Земан не в состоянии выполнять свои служебные обязанности, заявили его врачи. Президенту Чехии грозит процедура импичмента.

Выборы в Чехии: историческое поражение коммунистов, президент в реанимации (11.10.2021) 11.10.2021

На выборах в Чехии партия премьера Андрея Бабиша неожиданно уступила оппозиции. А коммунисты впервые вообще не прошли в парламент. Кто теперь возглавит правительство и какими будут отношения с Россией?

Рекордная смертность от коронавируса в РФ: почему катастрофа усугубляется? DW Новости (11.10.2021)  11.10.2021

В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?

Czech Prime Minister and founding leader of ANO Andrej Babis votes during elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, in Lovosice, Czech Republic, on October 8, 2021. (CTK Photo/Ondrej Deml)

Комментарий: Итоги выборов в Чехии - важный сигнал для Европы 11.10.2021

На парламентских выборах в Чехии большинство населения проголосовало за новое демократическое начало. Это будет непросто, но жители страны сделали свой выбор, считает Кено Ферзек.
Milo Zeman, President of the Czech Republic, addresses the 72nd session of the General Assembly at the United Nations in New York September 19, 2017. / AFP PHOTO / DON EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Президент Чехии Милош Земан находится в реанимации 10.10.2021

Госпитализация Милоша Земана произошла на следующий день после завершения выборов в Палату депутатов парламента Чехии, на которых партия премьера Бабиша потерпела поражение.
Belarusian opposition politician Svetlana Tsikhanouskaya is photographed prior to a meeting with Denmark's Foreign Minister Jeppe Kofod in Copenhagen, Friday, Oct. 23, 2020. Tikhanovskaja is in Denmark to receive the Politiken's Freedom Prize. (Emil Helms /Ritzau Scanpix 2020 via AP)

На встрече с Тихановской президент Чехии высказался за изоляцию режима Лукашенко 08.06.2021

Светлана Тихановская обсудила с президентом Чехии Милошем Земаном возможность введения визовых санкций против сторонников режима Лукашенко.
Menschen halten historische belarussische Nationalfahnen während einer Demonstration auf dem Altstädter Ring. Die Demonstranten versammeln sich, um die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja zu unterstützen, die zu Besuch im Land ist. +++ dpa-Bildfunk +++

Тихановская встречается в Праге с чешскими политиками и белорусской диаспорой 07.06.2021

На повестке визита Тихановской в Чехию - встречи с высшим руководством страны, а также белорусской диаспорой и соотечественниками, проходящими там реабилитацию после пыток.
FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin takes part in a video conference at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia January 19, 2021. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS/File Photo

Комментарий: Путин наказал Чехию, потому что она посмела перечить Москве 17.05.2021

Российский МИД и спецслужбы, похоже, постарались свести к минимуму ущерб от инициативы Кремля по созданию списка недружественных России государств, считает Константин Эггерт.
Czech President Milos Zeman listens to the Chinese President before signing a bilateral treaty of strategic partnership on March 29, 2016, in Prague. Chinese President Xi Jinping signed a landmark strategic partnership with his Czech counterpart in Prague amid a fresh wave of protests in the Czech capital against Beijing's policies on Tibet. / AFP / Michal Cizek (Photo credit should read MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images)

Взрыв во Врбетице: глава Минюста Чехии опровергла слова Земана 17.05.2021

По словам Марии Бенешовой, у нее нет сведений о том, что полиция рассматривает версию недостачи в связи со взрывом боеприпасов во Врбетице. Подобный сценарий со ссылкой на главу Минюста до этого огласил президент Чехии.
Milo Zeman, President of the Czech Republic, addresses the 72nd session of the General Assembly at the United Nations in New York September 19, 2017. / AFP PHOTO / DON EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Земан: Включение РФ Чехии в список "недружественных" стран - глупость 16.05.2021

"Российская сторона совершает глупость, потому что делать бывших друзей врагами - это ошибка", - заявил президент Чехии Милош Земан в эфире радиостанции Frekvence 1.
Thousands of demonstrators take part in a protest march against the pro-Russian orientation of the Czech President Milos Zeman and other politicians on the Venceslas Square on April 29, 2021 in Prague. (Photo by Michal Cizek / AFP) (Photo by MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images)

В Праге протестовали против президента Чехии 30.04.2021

Тысячи людей собрались в центре чешской столицы, недовольные пророссийской политикой президента Чехии Милоша Земана, которого они называли "марионеткой" Москвы.

epa04524853 A handout photo provided on 11 December 2014 by the Police of the Czech Republic shows a pyrotechnician inspecting damaged private ammunition depots near Vrbetice, eastern Moravia, Czech Republic, 20 October 2014. The Czech authorities are investigating explosions at the depot which occurred on October 16 and December 03 in eastern Moravia. EPA/CZECH REPUBLIC POLICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY ++ +++ dpa-Bildfunk +++

Кризис в отношениях Праги и Москвы - вызов для чешской политики 28.04.2021

Информация о возможной причастности России к взрывам на военных складах в Чехии обострила политическую ситуацию в стране. Прага сейчас нуждается в поддержке ЕС и НАТО. Подробности - у DW.
November 21, 2017. - Russia, Sochi. - President of the Czech Republic Milos Zeman (left) meets with Russian President Vladimir Putin. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Прага против Москвы - конфликт дошел до президентов 27.04.2021

Чешско-российский конфликт вышел на новый уровень, после того как его вынужден был прокомментировать лично Владимир Путин. Отношениям двух стран это на пользу не пойдет, считает Иван Преображенский.

Czech acting Foreign Minister Jan Hamacek, left, and Prime Minister Andrej Babis speak during the press conference after their meeting in Prague, Czech Republic, April 20, 2021. Hamacek has summoned Russian Ambassador Alexandr Zmeyevsky for Wednesday afternoon, April 21, in order to convey his protest against Russia's conduct after Czech Republic expelled 18 employees of the Embassy of Russia. The Czech Republic did so over what it considers a likely involvement of Russian GRU agents in the blast of the ammunition warehouses in Vrbetice, south Moravia, in 2014. (CTK Photo/Katerina Sulova)

Чехия рассматривает лишь одну версию взрыва во Врбетице 27.04.2021

Версия о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице - единственная, заявил премьер-министр Чехии. Он опроверг слова президента, который накануне выдвинул две версии произошедшего.

***FILE PHOTO*** President Milos Zeman holds a press conferences at the end of his three-day tour of the Liberec region in Stare Splavy, Thursday, May 11, 2017. (CTK Photo/Radek Petrasek) Foto: Radek Petrasek/CTK/dpa |

Глава Чехии: Есть две версии о причинах взрыва на складе боеприпасов 25.04.2021

По утверждению Земана, доказательств присутствия агентов РФ на складе боеприпасов "не было в отчетах контрразведки". Однако, по словам президента, "двое русских, подозреваемых в отравлении Скрипалей", посещали Чехию.

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