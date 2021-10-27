Милош Земан

Взрыв во Врбетице: глава Минюста Чехии опровергла слова Земана

По словам Марии Бенешовой, у нее нет сведений о том, что полиция рассматривает версию недостачи в связи со взрывом боеприпасов во Врбетице. Подобный сценарий со ссылкой на главу Минюста до этого огласил президент Чехии.