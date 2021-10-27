Милош Земан является президентом Чехии с 2013 года.
Земан являлся одним из немногих европейских лидеров, приехавших на памятные мероприятия в честь 9 мая в Москву после аннексии Крыма. Тогда он выступал против антироссийских санкций.
На выборах в Чехии партия премьера Андрея Бабиша неожиданно уступила оппозиции. А коммунисты впервые вообще не прошли в парламент. Кто теперь возглавит правительство и какими будут отношения с Россией?
В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?