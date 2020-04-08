 МИД Германии советует не использовать Zoom | Новости из Германии о Германии | DW | 08.04.2020

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Германия

МИД Германии советует не использовать Zoom

В письменном указании сотрудникам внешнеполитическое ведомство ссылается на недостаточную безопасность видеосервиса.

Видеоконференция министерства иностранных дел Германии=

Министерство иностранных дел Германии ограничило использование видео-сервиса конференц-связи Zoom для своих сотрудников, пишет в среду, 8 апреля, газета Handelsblatt. По данным издания, ведомство направило служебную записку, в которой пишет о рисках использования платформы для безопасности и защиты данных.

В служебной записке отмечается, что поскольку система широко используется международными партнерами министерства, в настоящее время невозможно полностью запретить ее использование, а в кризисных ситуациях сотрудники могут совершать рабочие звонки посредством приложения на своих персональных компьютерах.

Издание напоминает, что недавно компания SpaceX Илона Маска и американское космическое агентство NASA запретили сотрудникам пользоваться платформой Zoom из-за "значительных проблем с конфиденциальностью и безопасностью".

Во время пандемии коронавируса в мире Zoom значительно нарастил число пользователей. Суточная аудитория приложения с декабря 2019 года по март 2020 года выросла в 20 раз, достигнув 200 миллионов человек. Во время карантина в разных странах мира Zoom используют предприниматели, учителя, фитнес-тренеры, артисты. Однако одновременно появились жалобы пользователей на несанкционированное подключение нежелательных лиц к видеоконференциям.

Накануне один из акционеров Zoom Video Communications обратился в суд США с иском к компании, обвинив ее в сокрытии данных о безопасности приложения, что привело к падению стоимости акций.

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