МИД Германии критикует Россию за новый арест Навального

Министерство иностранных дел ФРГ сомневается в том, что при повторном аресте российского оппозиционера Алексея Навального был соблюден принцип соразмерности наказания. Об этом сообщается в ответе МИД ФРГ на запрос DW, поступившем в редакцию в среду, 26 сентября.

Выразив обеспокоенность решением суда, арестовавшего оппозиционера еще на 20 суток, внешнеполитическое ведомство Германии напомнило, что российским властям следует соблюдать право на "свободу собраний и свободу выражения мнений, гарантированные в Конституции России, а также в международном законодательстве", которое Москва обязалась соблюдать. МИД ФРГ намерен, как и прежде, последовательно выступать за право Навального на правовое и справедливое разбирательство, отмечается в документе.

24 сентября Алексей Навальный был задержан на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по делу, связанному с акцией "Забастовка избирателей". В тот же день Симоновский суд Москвы назначил ему новое наказание - 20 суток ареста по статье "действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу". Рассмотрение этого дела прошло без опроса свидетелей, без адвокатов политика, а все его ходатайства были отклонены.

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