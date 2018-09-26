 МИД Германии критикует Россию за новый арест Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 26.09.2018

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Германия

МИД Германии критикует Россию за новый арест Навального

Министерство иностранных дел ФРГ обеспокоено повторным арестом оппозиционного политика. Оно напомнило Москве о ее международных обязательствах и о содержании Конституции России.

Алексей Навальный в суде

Алексей Навальный в суде

Министерство иностранных дел ФРГ сомневается в том, что при повторном аресте российского оппозиционера Алексея Навального был соблюден принцип соразмерности наказания. Об этом сообщается в ответе МИД ФРГ на запрос DW, поступившем в редакцию в среду, 26 сентября.

Контекст

Неожиданное новое задержание оппозиционера Алексея Навального и провальные для правящей партии "Единая Россия" итоги губернаторских выборов могут быть связаны, считают аналитики. (24.09.2018)

Арест за митинги против пенсионной реформы был нужен полиции, чтобы успеть подготовить уголовное дело, убежден Навальный. Политику может грозить до пяти лет лишения свободы. (25.09.2018)

Выразив обеспокоенность решением суда, арестовавшего оппозиционера еще на 20 суток, внешнеполитическое ведомство Германии напомнило, что российским властям следует соблюдать право на "свободу собраний и свободу выражения мнений, гарантированные в Конституции России, а также в международном законодательстве", которое Москва обязалась соблюдать. МИД ФРГ намерен, как и прежде, последовательно выступать за право Навального на правовое и справедливое разбирательство, отмечается в документе.

24 сентября Алексей Навальный был задержан на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по делу, связанному с акцией "Забастовка избирателей". В тот же день Симоновский суд Москвы назначил ему новое наказание - 20 суток ареста по статье "действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу". Рассмотрение этого дела прошло без опроса свидетелей, без адвокатов политика, а все его ходатайства были отклонены.

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    Автор: Галина Петровская


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