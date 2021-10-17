Мусульманский храм.
Мечеть - место совершения религиозных обрядов в исламе. Мечети также могут являться местами собраний верующих и обучения основам исламской религии.
Карта Австрии, на которой отмечены 600 мечетей и исламских центров, не понравилась многим мусульманам. Они опасаются дискриминации. Автор идеи отвечает на это, что хотел лишь показать присутствие мусульман.
В мечетях в ФРГ люди в основном молятся на турецком или арабском языке. Но молодые мусульмане часто предпочитают немецкий. В ФРГ открылся первый исламский колледж, в котором готовят имамов, с обучением на немецком языке.