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Мечеть

Мусульманский храм.

Мечеть - место совершения религиозных обрядов в исламе. Мечети также могут являться местами собраний верующих и обучения основам исламской религии.

DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Ислам в Турции: что угрожает секуляризму 17.10.2021

Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.

KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре 16.10.2021

Группмровка "Исламское государство" обнародовала заявление, в котором объявила о том, что взрывы в шиитском храме, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек и 70 получили ранения, - дело рук ее боевиков.
KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ООН: при взрыве мечети на юге Афганистана погибли минимум 30 человек 15.10.2021

Теракт, совершенный во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар, устроен террористом-смертником.
People carry the body of a bombing victim in Kunduz province, northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in a mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Теракт в одной из мечетей Кундуза унес жизни нескольких десятков человек 08.10.2021

Взрыв в мечети на севере Афганистана произошел во время пятничной молитвы. О числе погибших и раненых поступают противоречивые данные.
A Taliban fighter stands guard along a street near the Zanbaq Square in Kabul on September 23, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Талибы провели операцию против ячейки ИГ, совершившей теракт в Кабуле 03.10.2021

После взрыва бомбы, заложенной боевиками ИГ у мечети в центре Кабула, отряды талибов провели операцию, в результате которой была уничтожена группа террористов ИГ.
18.9.2020, Bamako, Mali, Colonel Assimi Goita, president of the CNSP (National Committee for the Salvation of the People), gestures as he arrives at the funeral of former Mali President General Moussa Traore in Bamako on September 18, 2020. - Mali held a state funeral for former Mali president Moussa Traore on September 18, 2020, attended by the head of the ruling military junta and other former leaders of the Sahel state, according to AFP journalists. Traore, who ruled Mali for 22 years before being deposed in a 1991 coup, died at age 83 in the capital Bamako on September 15, 2020. (Photo by MICHELE CATTANI / AFP) (Photo by MICHELE CATTANI/AFP via Getty Images)

На временного президента Мали совершено вооруженное нападение 20.07.2021

По данным AFP, на Ассими Гоиту в мечети Бамако напали двое мужчин, один из них - с ножом.

Почему карта мечетей и исламских центров вызвала в Австрии очень неоднозначную реакцию? (13.07.2021) 13.07.2021

Карта Австрии, на которой отмечены 600 мечетей и исламских центров, не понравилась многим мусульманам. Они опасаются дискриминации. Автор идеи отвечает на это, что хотел лишь показать присутствие мусульман.
Ehrenamtliche Helfer stehen im Islam-Kolleg. In Osnabrück wurde das Islam-Kolleg feierlich eröffnet.

В Германии появился Исламский колледж 29.06.2021

В июне в Оснабрюке открылся первый учебный центр по подготовке имамов. Он финансируется государством.

Как стать имамом в ФРГ, или Когда в мечетях в Германии проповедники заговорят по-немецки? (15.06.2021) 15.06.2021

В мечетях в ФРГ люди в основном молятся на турецком или арабском языке. Но молодые мусульмане часто предпочитают немецкий. В ФРГ открылся первый исламский колледж, в котором готовят имамов, с обучением на немецком языке.
Thema: Bildergalerie Böhm Motiv: Hans Otto Theater Potsdam Copyright:: Dieter Leistner

Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии 10.06.2021

9 июня 2021 года умер Готфрид Бём, лауреат Притцкеровской премии. Ему был 101 год. В этой фотогалерее - его самые яркие и известные проекты: от "Мадонны в развалинах" до Центральной мечети в Кельне.
Illustration: ***ACHTUNG: Bild nur zur Berichtersttaung über House of one verwenden!*** Das House of One ist ein geplantes interreligiöses Gebäude, das voraussichtlich ab 2019 am Petriplatz im Berliner Ortsteil Mitte entstehen soll

В Берлине заложили уникальный межконфессиональный центр 27.05.2021

Здание из желтого песчаника с возвышающейяся 42-метровой башней станет единым домом для еврейской синагоги, христианской церкви и мусульманской мечети.

Эскалация конфликта в Израиле: в чем причина (11.05.2021) 11.05.2021

Ситуация в Израиле обостряется в том числе и из-за правительственного кризиса, уверены эксперты. Как должен поступать Запад?
An Israeli policeman shouts at a Palestinian man to leave the Damascus Gate to the Old City of Jerusalem after clashes at the Al-Aqsa Mosque compound, Friday, May 7, 2021. Palestinian worshippers clashed with Israeli police late Friday at the holy site sacred to Muslims and Jews, in an escalation of weeks of violence in Jerusalem that has reverberated across the region. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

В Иерусалиме в столкновениях палестинцев и полиции ранены более 200 человек 08.05.2021

Израильские полицейские ответили резиновыми пулями и перцовым газом на попытки палестинцев забросать их камнями у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Это не первое столкновение с начала Рамадана.
Den Ausbruch von Europas einzigsten künstlichen Vulkan beobachten Zuschauer am Samstag (21.08.2010) im Wörlitzer Park. Anlässlich der Feierlichkeiten zu 10 Jahre Unesco-Welterbe wurde in dem 145 Quadratkilometer großen Gartenreich von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817) der Vulkan künstlich zum Ausbruch gebracht. In Deutschland gibt es 33 Unesco-Welterbestätten, darunter vier in Sachsen-Anhalt. Am 30.11.2000 nahm die Unesco das Areal in die Welterbeliste auf. Foto: Peter Endig dpa/lah ++ +++ dpa-Bildfunk +++

Неожиданные достопримечательности немецких парков (фотогалерея) 04.04.2021

В Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много всего необычного: от искусственного вулкана - до грота Венеры, мечети и синагоги.
ARCHIV - 08.10.2018, Russland, Grosny: Blick auf das Stadtzentrum und die Achmat-Kadyrow-Moschee bei Sonnenuntergang. (zu dpa-Story Kadyrows Diktatur macht aus Tschetschenien eine Zeitbombe) Foto: Emile Ducke/A4897/Emile Ducke +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Грозном строят мечеть имени Рамзана Кадырова 11.01.2021

Решение назвать новую мечеть именем Рамзана Кадырова "принято по многочисленным просьбам жителей республики, вопреки его желанию", утверждают местные СМИ.
A French policeman stands in front of the entrance of Paris Mosque as French Muslims gather for Friday prayers in Paris January 9, 2015, following Wednesday's deadly attack at the Paris offices of weekly satirical newspaper Charlie Hebdo by two masked gunmen who shouted Islamist slogans. The two main suspects in the Charlie Hebdo killings were sighted on Friday in the northern French town of Dammartin-en-Goele where at least one person had been taken hostage, a police source said. REUTERS/Youssef Boudlal (FRANCE - Tags: CRIME LAW MILITARY RELIGION)

Запрет на справки о девственности: как Франция борется с исламизмом 08.12.2020

Ужесточение контроля над мечетями и запрет на справки о девственности - эти и другие меры примут во Франции, если правительство одобрит законопроект о борьбе с исламистским сепаратизмом.
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