Места расстрелов в Беларуси: мемориал или забвение

В начале 2019 года во время строительства жилого комплекса в центре Бреста были обнаружены многочисленные останки узников еврейского гетто времен нацистской оккупации. В один из январских дней экскаватор поднял на поверхность первые фрагменты останков.

Котлован на месте расстрельной ямы

Как сообщили в Брестском горисполкоме, сразу после обнаружения останков строительные работы на объекте были приостановлены. Для проведения раскопок по запросу властей в город прибыли специалисты 52-го специализированного поискового батальона Министерства обороны РБ. По заключению экспертов, давность захоронения составляет более 50 лет. С каждым днем количество обнаруженных останков увеличивается. Согласно последним данным, речь может идти уже о 600 человеках, однако эти цифры далеко не окончательные.

По словам старшего инспектора отдела культуры Брестского горисполкома Аллы Кондак, в период нацистской оккупации на этой территории в центре города размещалось гетто. Характер найденных в этом году останков - с пулевыми отверстиями в черепах - с большой долей вероятности свидетельствует, что в вырытом под строительство котловане находилась расстрельная яма.

Ирина Лавровская

К белорусским архивам доступа нет?

Найденные в Бресте останки снова напомнили об актуальной для Беларуси проблеме доступа к информации о местах массовых захоронений. В Брестском горисполкоме подтвердили, что в квартале, где в годы войны располагалось гетто, неоднократно находили человеческие останки, которые впоследствии были перезахоронены в братские могилы.

То же самое планируется сделать и сейчас, после завершения всех поисковых работ. Вместе с тем, власти города уверяют, что не располагают информацией по поводу новых мест расстрелов, поскольку о них нет упоминаний в архивах.

Однако с этой версией не согласна искусствовед и специалист в области архитектуры Ирина Лавровская. "Подробную карту таких мест с указанием захоронений местные краеведы обнародовали еще в начале 2000-х годов, но власти выбрали путь замалчивания информации, объясняя это обеспокоенностью, чтобы захоронения не привлекли внимание "черных копателей" и мародеров", - рассказала DW Лавровская. По ее предположениям, собранные сведения о преступлениях нацистских оккупантов в период войны хранятся в архивах белорусского КГБ, но они до сих пор недоступны для исследователей.

Памятный знак евреям, убитым в годы войны нацистами в Бресте

О сталинских репрессиях в Беларуси принято молчать

Как отмечает историк Игорь Мельников, в Минске и других регионах Беларуси нередко обнаруживают захоронения, в том числе и еврейские, о которых ранее ничего не было известно. Что же касается архивных документов времен оккупации, то их особо не скрывают. Об этом можно судить по недавно открытому мемориалу на месте лагеря смерти в деревне Тростенец в окрестностях Минска и изданию нового сборника, посвященного трагедии Хатыни. "Куда больше проблем возникает с документами, связанными с периодом сталинских репрессий: здесь действительно многое засекречено, и получить к ним доступ практически невозможно", - отмечает Мельников.

Даже установление памятных знаков в местах, где покоятся жертвы террора 30-х годов прошлого столетия на территории Беларуси, порой превращается в серьезную проблему. К примеру, на Кобыляцкой горе около города Орша еще в 1982 году были найдены останки людей с пулевыми отверстиями в затылках. Комиссия из числа представителей силовых структур и прокуратуры тогда официально признала, что речь идет о расстрелах, которые производили сотрудники НКВД.

В начале 1990-х годов по решению Оршанского райисполкома найденные останки перезахоронили, но в дальнейшем отношение местных властей к этой теме сильно изменилось. Теперь активисты общественной инициативы "Кобыляки. Расстреляны в Орше" добиваются установления памятного знака, причем готовы самостоятельно найти деньги на его изготовление. В ответ власти затребовали документальное подтверждение того, что расстрелы производились именно на этом месте.

Мемориал узникам гетто как альтернатива стройке

Что касается ситуации в Бресте, то информация о массовом захоронении в центре города вызвала бурную дискуссию среди местных жителей. В интернете начат сбор подписей под электронной петицией, в которой содержится призыв запретить строительство в местах массовых расстрелов узников гетто. Авторы петиции призывают "не допустить очередного акта вандализма и неуважения к жертвам геноцида".

Противники строительства жилья в этом районе Бреста в качестве варианта рассматривают возможность обустройства мемориального парка или сквера, а также создания здесь памятника и музея жертвам нацизма из числа местных жителей. Обращение по поводу перспектив данной территории планируется направить не только белорусским властям, но и в Германию.

"Есть идея к депутатам бундестага ФРГ с просьбой профинансировать возведение такого мемориального комплекса в Бресте", - сообщил общественный активист Виталий Казак. По его словам, местные власти должны пойти на корректировку своих планов, и это будет с пониманием встречено общественностью.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube

Смотрите также:

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Там, где был лагерь смерти Лагерь был создан в 10 километрах от Минска - рядом с деревней Малый Тростенец. Сперва это было хозяйство СД, призванное обеспечивать провиантом части минского гарнизона и полиции. Однако уже в мае 1942 года первый эшелон привез из Вены в Тростенец около тысячи евреев...

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Памяти жертв Аллея памяти: плиты с информацией обо всех концлагерях на территории Беларуси. Во время Второй мировой войны в гетто и концлагерях на территории республики было уничтожено около 700 тысяч евреев, а также около 500 тысяч советских военнопленных.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Готовится к открытию Всего в лагере смерти под Минском за годы войны было уничтожено 206 500 тысяч человек. По инициативе белорусской стороны, которая была поддержана Дортмундским международным образовательным центром и другими структурами в Германии, в Тростенце было решено построить мемориал. Он готовится к открытию в ближайшие месяцы.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Врата памяти Главный элемент мемориального комплекса - "Врата памяти". Он символизирует связь между миром умерших и миром живых.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Мемориал Название "Тростенец" объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина - место массовых расстрелов, собственно лагерь "Малый Тростенец", урочище Шашковка - место массового сожжения людей.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Дань памяти В мемориал включены остатки зданий, ранее использовавшихся лагерной администрацией. Несмотря на то, что комплекс еще не открыт, на плитах уже можно встретить возложенные цветы.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Свидетели трагедии В таких вагонах в Малый Тростенец привозили евреев из разных стран Европы, в частности, из Австрии, Чехии и Германии. Примечательно, что до территории СССР людей везли в пассажирских вагонах, а на перевалочных станциях их перегружали в вагоны для скота и уже в них везли в Малый Тростенец. Всего в этот лагерь смерти было доставлено около 20 тысяч евреев.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Памяти жертв массового убийства В июне 1944 года, всего за пару дней до вступления Красной Армии в Минск, командующий полицией безопасности Генрих Зеетцен приказал уничтожить узников, содержавшихся в лагере и в тюрьме СС в Минске. 6 тысяч 500 человек привезли в Малый Тростенец, заперли и расстреляли в сарае, который затем сожгли. На месте массового убийства узников установлен памятник.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Место казни Урочище Благовщина - основное место казни узников. Здесь, в лесу недалеко от лагеря, было расстреляно около 150 тысяч человек. Сегодня в урочище установлен памятный знак.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Возвращение имен Размещать на деревьях в Благовщине информацию об уничтоженных в концлагере евреев придумали активисты возникшей в Австрии инициативы "Мальвина" (Malvine). Инициатива названа в честь Мальвины Бартон - убитой здесь жительницы Вены. Цель акции - вернуть имена каждому из уничтоженных в лагере смерти австрийских евреев.

"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего Память ради будущего 3 мая 2015 в рамках мемориальных мероприятий "Помним ради общеевропейского будущего" урочище Благовщина посетили представители МИД ФРГ, немецкого бундестага, Минского и Дортмундского международных образовательных центров и других структур. На месте массовых расстрелов они говорили друг с другом, молились и слушали грустную музыку. Автор: Андрей Тимаров

