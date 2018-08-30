 Меркель поддержала кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии | Новости из Германии о Европе | DW | 31.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Меркель поддержала кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

Возможными кандидатами на пост главы Еврокомиссии наряду с Манфредом Вебером считались Петер Альтмайер и Урсула фон дер Ляйен.

Манфред Вебер

Манфред Вебер

Кандидатом на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии станет председатель ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber). Его кандидатуру поддержала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), сообщают в четверг, 30 августа, немецкие журнал Focus и газета Passauer Neue Presse со ссылкой на источники.

На национальном уровне Манфред Вебер является заместителем председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), региональной партии - партнера Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

Контекст

Завершение восьмилетней финансовой помощи Афинам показывает: ЕС способен дисциплинировать и модернизировать даже отчаянно сопротивляющееся реформам общество, считает Андрей Гурков. (20.08.2018)

Президент США "продаст" прорыв на переговорах с главой Еврокомиссии Юнкером как свой успех. На самом деле победу одержал Евросоюз, полагает Карстен фон Намен. (26.07.2018)

Когда Трамп и Путин встречались в Хельсинки, руководители ЕС вели переговоры в Китае и потом в Японии. DW о том, что в Брюсселе говорят об итогах саммита президентов США и России. (17.07.2018)

Меркель хочет видеть во главе Еврокомиссии немецкого политика

По данным журнала Der Spiegel, Вебер рассказал коллегам по партии, что выступит с предложением о своем выдвижении перед фракцией. Ранее стало известно, что Меркель хотела бы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца и ради этого может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана (Jens Weidmann) на должность главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). 

Возможными кандидатами на пост главы Еврокомиссии наряду с Вебером считались министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) и министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В 2019 году преемники сменят главу ЕЦБ Марио Драги, председателя Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини.

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


  • Девушка с раскрашенным в цвета ЕС лицом на митинге Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Ответ убежденных европейцев

    На центральных площадях крупнейших городов Германии с начала 2017 года еженедельно проходят митинги и демонстрации недавно созданного движения Pulse of Europe ("Пульс Европы"). Оно стало реакцией сторонников Евросоюза на Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США и усиление антиевропейских сил перед выборами в Нидерландах, Франции и ФРГ.

  • Демонстрация Pulse of Europe во Франкфурте-на-Майне

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Родина движения - Франкфурт-на-Майне

    Движение зародилось во Франкфурте-на-Майне, где в ноябре 2016 года состоялся первый митинг. На него пришли тогда примерно 200 человек. С января 2017 года манифестации стали проходить в финансовой столице Германии еженедельно - каждое воскресенье в 14 часов. В феврале число участников впервые перевалило за 2 тысячи. Один из их лозунгов: "Совместно сделаем Европу лучше".

  • Даниэль Рёдер, основатель движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Раньше он на демонстрации не ходил

    У истоков движения стоял 44-летний франкфуртский адвокат Даниэль Рёдер (Daniel Röder). После избрания Дональда Трампа он обратился по электронной почте к знакомым с призывом выступить в защиту объединенной демократической Европы и европейских ценностей. После этого вместе с женой Сабиной, тоже юристом, взялся за организацию митингов. Вскоре инициативные группы появились и в других городах.

  • Митинг Pulse of Europe перед Кёльнским собором

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Призыв к голландцам не уходить

    Первой важной задачей движения стала поддержка проевропейских сил в Нидерландах, где на парламентских выборах 15 марта сильнейшей силой могла стать партия противников членства в ЕС. 5 марта участники митинга у подножья Кёльнского собора обратились к избирателям соседней страны с призывом на голландском языке: "Оставайтесь с нами!". Выборы показали: голландцы не уйдут.

  • Табличка с надписью Теперь Макрон

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    "Теперь Макрон"

    Следующая задача - не допустить победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Ведь лидер праворадикального "Национального фронта" добивается выхода своей страны из ЕС. Симпатии участников движения явно на стороне самого проевропейского кандидата - Эммануэля Макрона. Хотя в целом Pulse of Europe позиционируется как надпартийное движение и конкретных политиков не поддерживает.

  • Молодежь на митинге Pulse of Europe в Мюнхене

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Молодежь хочет дружить

    "Друзья" - написали на своем самодельном плакате участники митинга в центре Мюнхена, специально выделив буквы EU - аббревиатуру Евросоюза. Молодежь особенно ценит в ЕС отсутствие внутренних границ и разнообразные возможности для школьных, студенческих и научных обменов.

  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Пожилые благодарны за прочный мир

    В середине марта митинги Pulse of Europe проводились уже почти в 50 городах Германии, собирая от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. На манифестации активно ходят и пожилые немцы. Для послевоенного поколения, судя по выступлениям его представителей, главная заслуга Евросоюза состоит в том, что он примирил враждовавшие веками народы и обеспечил вошедшим в него странам прочный мир.

  • Митинг Pulse of Europe в Берлине под дождем

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Митинг состоится при любой погоде

    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Движение становится общеевропейским

    В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 01:44
Now live
01:44 мин

5 нововведений для пользователей интернета в ЕС

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

По призыву движения Pulse of Europe жители десятков городов Германии c февраля 2017 года каждое воскресенье выходят на митинги и демонстрации в поддержку идеи единой Европы. (24.03.2017)  

Ссылки в интернете

Стали известны имена возможных кандидатов на пост главы Еврокомиссии

Аудио- и видеофайлы по теме

5 нововведений для пользователей интернета в ЕС  

ЕС ждет скорейшего завершения кризиса в Германии  

Правые популисты в ЕС набирают обороты  

Также по теме

Brüssel Europäische Kommission Außenansicht

Стали известны имена возможных кандидатов на пост главы Еврокомиссии 23.08.2018

Ангела Меркель хотела бы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца, утверждают собеседники издания. В числе вероятных кандидатов - Манфред Вебер, Петер Альтмайер и Урсула фон дер Ляйен.

Brüssel Jean-Claude Juncker; Präsident Europäische Kommission

Юнкер заявил о поддержке ЕС территориальной целостности Грузии 26.05.2018

Евросоюз поддерживает суверенитет Грузии, заявил Жан-Клод Юнкер на праздновании Дня независимости страны. Глава Еврокомиссии надеется на новую главу в отношениях с Тбилиси.

Brüssel Belgien NATO-Gipfel - Jean-Claude Juncker

Еврокомиссия объяснила странную походку Юнкера на саммите НАТО 13.07.2018

Глава Еврокомиссии уже несколько лет страдает от болей в спине. Комментарии некоторых СМИ, что Жан-Клод Юнкер был на саммите в состоянии алкогольного опьянения, в ЕК назвали "оскорбительными".

Реклама

Самые читаемые

Немецкие эксперты о речи Путина: попытка спасти и рейтинг, и реформу  

В США опубликовали расшифровку разговора Ельцина с Клинтоном о Путине  

Президент США Трамп пригрозил выйти из ВТО  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно