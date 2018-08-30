Меркель поддержала кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

Кандидатом на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии станет председатель ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber). Его кандидатуру поддержала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), сообщают в четверг, 30 августа, немецкие журнал Focus и газета Passauer Neue Presse со ссылкой на источники.

На национальном уровне Манфред Вебер является заместителем председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), региональной партии - партнера Христианско-демократического союза (ХДС), который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель хочет видеть во главе Еврокомиссии немецкого политика

По данным журнала Der Spiegel, Вебер рассказал коллегам по партии, что выступит с предложением о своем выдвижении перед фракцией. Ранее стало известно, что Меркель хотела бы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца и ради этого может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана (Jens Weidmann) на должность главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Возможными кандидатами на пост главы Еврокомиссии наряду с Вебером считались министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) и министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В 2019 году преемники сменят главу ЕЦБ Марио Драги, председателя Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини.

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