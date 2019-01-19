Меркель обещает президенту Узбекистана "совместные проекты"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает необходимым укрепление отношений между Германией и Узбекистаном. В Узбекистане предстоит еще много работы, потому "мы можем представить себе совместные проекты" и совместную работу над "укреплением гражданских структур" в соседнем с Узбекистаном Афганистане, заявила Меркель в Берлине в понедельник, 21 января, по окончании встречи с узбекским президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Мирзиёев стал первым за 18 лет главой Узбекистана, посетившим Германию. В середине января прошла узбекско-германская экономическая конференция, на которой немецкие концерны Siemens и Linde выразили намерение вкладывать средства в центральноазиатскую страну. Президент Узбекистана заявил о "миллиардных инвестициях" немецкого капитала. Меркель в свою очередь поблагодарила за помощь в переброске немецких солдат в Афганистан, которая осуществлялась через Узбекистан.

Накануне встречи правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала Меркель в ходе переговоров с Мирзиёевым затронуть тему расширения свободы СМИ в Узбекистане. "Чтобы осторожные шаги к свободе в Узбекистане не остались чисто косметическими, президент Мирзиёев должен создать климат, который позволит независимым журналистам вернуться и из первых рук сообщать о событиях в стране. Поистине нелепо, что Узбекистан отменяет визовый режим для немецких туристов и при этом продолжает отгораживаться от критически настроенных журналистов", - подчеркнул глава германского филиала "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

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