 Меркель обещает президенту Узбекистана ″совместные проекты″ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.01.2019

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Германия

Меркель обещает президенту Узбекистана "совместные проекты"

Канцлер ФРГ поблагодарила Шавката Мирзиёева за помощь в переброске немецких войск в Афганистан. В Ташкенте ожидают "миллиардных инвестиций" немецкого капитала.

Ангела Меркель и Шавкат Мирзиёев

Ангела Меркель и Шавкат Мирзиёев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает необходимым укрепление отношений между Германией и Узбекистаном. В Узбекистане предстоит еще много работы, потому "мы можем представить себе совместные проекты" и совместную работу над "укреплением гражданских структур" в соседнем с Узбекистаном Афганистане, заявила Меркель в Берлине в понедельник, 21 января, по окончании встречи с узбекским президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Контекст

Рыночные реформы сделали Узбекистан привлекательным для немецких инвесторов. Репортаж DW с германо-узбекского бизнес-форума в Берлине. (15.01.2019)

"Репортеры без границ" констатируют улучшение ситуации со свободой СМИ при новом президенте Узбекистана Мирзиёеве. Правозащитники, однако, напоминают, что эта страна находится на 165 месте в рейтинге свободы слова. (16.01.2019)

Мирзиёев стал первым за 18 лет главой Узбекистана, посетившим Германию. В середине января прошла узбекско-германская экономическая конференция, на которой немецкие концерны Siemens и Linde выразили намерение вкладывать средства в центральноазиатскую страну. Президент Узбекистана заявил о "миллиардных инвестициях" немецкого капитала. Меркель в свою очередь поблагодарила за помощь в переброске немецких солдат в Афганистан, которая осуществлялась через Узбекистан.

Накануне встречи правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала Меркель в ходе переговоров с Мирзиёевым затронуть тему расширения свободы СМИ в Узбекистане. "Чтобы осторожные шаги к свободе в Узбекистане не остались чисто косметическими, президент Мирзиёев должен создать климат, который позволит независимым журналистам вернуться и из первых рук сообщать о событиях в стране. Поистине нелепо, что Узбекистан отменяет визовый режим для немецких туристов и при этом продолжает отгораживаться от критически настроенных журналистов", - подчеркнул глава германского филиала "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

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Как Самарканд готовится стать туристическим центром

  • Надпись: Я люблю Узбекистан

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Чем интересен Узбекистан

    Когда иностранцы говорят об Узбекистане, то, прежде всего, вспоминают Самарканд или Бухару. Эти древние города упоминаются в сказках "Тысяча и одна ночь". Только в прошлом году ради них Узбекистан посетили свыше 2,5 миллионов туристов. После смерти Каримова иностранные гости часто бывают и в столице республики -Ташкенте.

  • Медресе Шер-Дор в Самарканде

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Древние стены Самарканда

    Однако большинству жителей Узбекистана поездка в Бухару или Самарканд по-прежнему не по карману. Самый дешевый билет на поезд из Ташкента до Самарканда стоит 99 тысяч сумов (в пересчете 11 евро). На этом фото одна из достопримечательностей Самарканда - медресе Шер-Дор.

  • На ташкентском Арбате

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Второе рождение ташкентского "Арбата"

    Путь иностранных туристов в Самарканд и в Бухару проходит через столицу Узбекистана - Ташкент с почти обязательным посещением местного "Арбата". В Ташкенте так называют пересечение улиц имени Кемаля Ататюрка и Сайилгох. Уличные художники вновь начали обживать это место совсем недавно. При Исламе Каримове их особо не жаловали и часто просто разгоняли без каких-либо объяснений.

  • Керамика

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    "Бабайчики" на ташкентском "Арбате"

    После каждого разгона сами художники нередко посмеивались, что Службу Национальной Безопасности (СНБ), главное здание которого при Исламе Каримове находилось непосредственно на ташкентском "Арбате", испугали "бабайчики". Так называют керамические фигурки, вроде той, что видна на этой фотографии. Узбекская керамика пользуется большим спросом у туристов.

  • Художник и натурщица

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Ташкентский художник и его натурщица

    Сегодня уличные художники уже не озираются по сторонам. На ташкентском "Арбате" иностранных граждан, желающих получить свой портрет, немало. Тем более что цены за профессионально выполненный рисунок вполне демократичные - от 5 до 10 долларов.

  • Продажа антикварных вещей в Ташкенте

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    "Король антикваров" ташкентского "Арбата"

    Не видно страха и в поведении ташкентских антикваров, которые размещают свои импровизированные лавки рядом с лежащими прямо на асфальте картинами уличных художников. Сейчас на ташкентском "Арбате" смело выставляют на продажу старинные монеты, утварь, украшения, а также бронзовые бюсты и статуэтки Ленина и Сталина, которыми во времена Ислама Каримова открыто торговать не разрешалось.

  • Ремесленник

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    "И ножи делаю, и топоры…"

    В отличие от художников и антикваров, к ташкентским ремесленникам власти Узбекистана всегда относились благосклонно. "Сами делаем, сами продаем" - таков девиз узбекских мастеров. И это у них неплохо получается. Так, например, добротный пычак (узбекский нож) из хорошей стали можно купить всего за 10 евро.

  • Продажа изделий, сделанных вручную

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Сделано в Узбекистане

    Фактически узбекские ремесленники - это такой же символ страны, как и архитектурные памятники Бухары или Самарканда. Вот только труд мастеров оплачивается не очень высоко. Но изделия ручной работы - истинная гордость узбекистанцев.

  • Узбекская валюта

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    10 евро в Ташкенте - много или мало?

    Эквивалент 10 евро - это 94 тысячи 700 узбекских сумов. Как и во времена Каримова, в Узбекистане от долларов и евро сейчас никто не отказывается. Несмотря на проведенную Шавкатом Мирзиёевым валютную реформу, купить надежные американские или европейские деньги узбекистанцам удается не всегда. Нередко в коммерческих банках Узбекистана свободно конвертируемой валюты просто нет в наличии.

  • Уличная торговля

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Базары обеспечивают рабочие места

    Иногда складывается впечатление, что в Ташкенте торговля идет повсеместно. Во всех районах города можно увидеть сразу несколько базаров - от стационарных рынков европейского образца, до импровизированных дехканских "точек", где торгуют с пола. Сейчас госслужбы относятся к уличной торговле лояльно.

  • Торговка на рынке

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Торговля - источник дохода

    Для многих жителей Узбекистана продажа выращенной ими сельхозпродукции - основной источник дохода. Чтобы иметь хоть какую-то прибыль, этой молодой женщине из близлежащего к столице Узбекистана кишлака нужно продать больше 30 килограммов клубники или почти 47 килограммов репы.

  • Узбекская лепешка

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Лепешка - украшение стола

    Сладкую халяльную лепешку "лочира-нон", которая является украшением стола, по случаю начала у мусульман священного месяца Рамадан уличные торговцы продают почти по 5 тысяч сумов. Цены на муку постоянно растут. Поэтому большинство жителей Ташкента предпочитают печь хлеб дома.

  • Дворик Ташкента

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Первые знаки меняющейся внешней политики

    Увидеть "Мерседес", да еще с таджикскими номерами, всего лишь год назад было невозможно. Во-первых, в Узбекистане в целях защиты местного автопрома еще действуют "драконовские" пошлины на ввоз автомобилей иностранного производства. Во-вторых, с 1992 года до января 2018 года Узбекистан находился с Таджикистаном в состоянии необъявленной холодной войны. Но все меняется.

  • Рынок Чорсу

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Главный рынок Ташкента

    Заметны изменения и на главном базаре столицы Узбекистана - "Чорсу", где появились торговцы и покупатели не только из Таджикистана, но соседних Казахстана и Киргизии. Только вот туристы из дальнего зарубежья этих изменений не увидят. Ведь иностранцев на базар "Чорсу" пока еще не возят.

  • Ташкентская молодежь

    С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

    Надежда на перемены

    С приходом к власти нового президента в стране вновь переименовывают улицы и площади, возвращая им прежние названия. Впрочем, внешние изменения пока трудно назвать началом глубоких реформ, которые превратят республику в современное процветающее государство. Но жители Узбекистана надеются, что когда-нибудь это произойдет.

    Автор: Анатолий Вайскопф


Контекст

С надеждой на перемены: как меняется Узбекистан

Несмотря на объявленные президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым реформы, кажется, что уровень жизни населения остался прежним. Но если присмотреться внимательно, то можно увидеть изменения. О них - в галерее DW. (30.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Самарканд готовится стать туристическим центром  

Умер президент Узбекистана Ислам Каримов  

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