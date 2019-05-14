Меркель обещает покончить с углеродными выбросами к 2050 году

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила намерение Германии устранить факторы, вызывающие парниковый эффект, к 2050 году. "О путях достижения этой цели нужно дискутировать, но дискуссии следует вести не о самой цели, а о способах ее достижения", - заявила она, выступая с речью на Петерсбергском диалоге по климату во вторник, 14 мая, в Берлине.

По словам Меркель, эта тема будет обсуждаться на заседаниях "климатического кабинета" федерального правительства. Канцлер ФРГ обещала поддержать инициативу Франции и восьми других стран ЕС - обеспечить в Европе к 2050 году условия, исключающие отрицательное воздействие на климат, - как только в данном вопросе будет достигнута ясность.

Меры по защите экологии

"Если мы найдем разумный ответ на этот вопрос, то мы сможем присоединиться к инициативе девяти других стран ЕС", - сказала глава правительства Германии. До сих пор она исключала такую возможность.

На Петерсбергском диалоге по климату около 35 министров из разных стран обсуждают пути усиления защиты экологии.

Ангела Меркель подтвердила обещание удвоить сумму взносов ФРГ на государственные меры по защите климата, чтобы к 2020 году, как это уже запланировано, собрать по всему миру 100 млрд долларов на программы адаптации к климатическим изменениям. Германия также вдвое увеличит платежи в международную экологическую организацию Green Climate Fund.

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