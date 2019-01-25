 Меркель назвала политику Ирана угрозой Израилю | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2019

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Мир

Меркель назвала политику Ирана угрозой Израилю

Берлин призывает иранскую армию не подходить чрезмерно близко к Голанским высотам, заявила канцлер Меркель. Ранее армия Израиля нанесла удары по позициям иранского спецназа "Кудс" в Сирии.

Ангела Меркель на фоне флагов Германии и Израиля

Политика Ирана является угрозой для Израиля. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в интервью израильской вещательной корпорации, вышедшему в эфир в воскресенье, 27 января - в день памяти жертв Холокоста. "Израиль должен защищать свое существование", - подчеркнула глава правительства ФРГ.

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По словам Меркель, Берлин выступает в том числе за то, чтобы "иранские силы безопасности не подходили настолько близко к Голанским высотам". Канцлер Германии ранее обсудила этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

21 января представители армии Израиля сообщили, что нанесли удары по позициям иранского спецназа "Кудс" в Сирии, ответственного за зарубежные операции. Израильские военные предостерегли сирийские вооруженные силы от "попыток нанести ущерб израильским войскам или территории". Посредством авиаударов Израиль противодействует закреплению Тегерана на территории Сирии, отметил позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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