 Меркель назвала главные задачи председательства Германии в ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 03.07.2020

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Германия

Меркель назвала главные задачи председательства Германии в ЕС

Меркель призвала Европу брать на себя больше глобальной ответственности. В ближайшие полгода ЕС будет уделять особое внимание Африке, борьбе с пандемией и защите климата.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в бундесрате

Ангела Меркель в бундесрате

Европа должна более активно брать на себя глобальную ответственность, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Мы живем в такие времена, когда политическая атмосфера становится более суровой", а "конфликты всегда и в особенности во время пандемии затрагивают, прежде всего, наиболее бедных и слабых", заявила она в пятницу, 3 июля, представляя в бундесрате (представительстве федеральных земель ФРГ) программу председательства Германии в ЕС во второй половине текущего года. 

Внешнеполитический приоритет - Африка

Меркель напомнила, что во всем мире 80 миллионов человек в настоящее время являются беженцами и вынужденными переселенцами, что вдвое выше, чем в 2010 году. На фоне этого явления становится ясно, что Европа должна сейчас действовать более решительно, чем когда-либо ранее, подчеркнула она и вновь напомнила, что Африка является внешнеполитическим приоритетом председательства ФРГ в ЕС, начавшемся 1 июля.

В частности, на октябрь намечен саммит ЕС и Африканского союза, указала далее немецкий канцлер. "Уже сейчас становится очевидным, что государства Африки особенно сильно будут страдать от экономических и социальных последствий пандемии коронавируса", - подчеркнула Меркель.

Преодоление пандемии и защита климата

Другими важными темами председательства Германии в ЕС, по ее словам, являются преодоление пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и борьба с ее экономическими последствиями, а также защита климата. Меркель призвала руководителей федеральных земель поддержать цели федерального правительства в рамках председательства в Евросоюзе. Эта миссия является очень ответственной задачей, реализовать которую Берлин намерен всеми возможными усилиями, подчеркнула она.

За все время пребывания на посту главы правительства Меркель выступила перед бундесратом лишь в третий раз. В 2005 году она произносила речь после своего первого избрания федеральным канцлером Германии, а в 2007 году ее выступление было также посвящено председательству страны в Евросоюзе.

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    Автор: Наталья Позднякова


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