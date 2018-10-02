Меркель и Путин могут встретиться на "Петербургском диалоге" в июле

Форум гражданских обществ ФРГ и России "Петербургский диалог", который в середине июля пройдет в Петерсберге, может стать началом новой главы в германо-российских отношениях, поскольку в нем впервые после российской аннексии Крыма должны принять участие и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), и президент России Владимир Путин. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает боннская газета General-Anzeiger со ссылкой на информированные источники.

Сопредседатель "Петербургского диалога" с российской стороны Виктор Зубков пригласил Путина после многих лет отсутствия вновь принять участие в этом форуме, пишет издание, отмечая, что, согласно дипломатическим обычаям, подобное приглашение делается лишь в том случае, если вероятность его принятия высока. Германская сторона также попросила Ангелу Меркель приехать в Петерсберг.

Сопредседатель "Петербургского диалога" с германской стороны Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) в интервью General-Anzeiger уклонился от прямого подтверждения участия Меркель и Путина, заявив, что Германия ожидает прибытия высокопоставленных представителей. В то же время он полагает, что можно с большой долей вероятности рассчитывать на то, что уровень форума в нынешнем году будет, по всей видимости, повышен благодаря участию в нем Путина и Меркель.

"Россия - ключевой партнер"

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Amin Laschet), который 18 июля будет приветствовать около 300 гостей форума в замке Drachenburg, подчеркнул, что Россия была и остается одним из ключевых партнеров Германии в сфере международного сотрудничества.

"У нас есть явные разногласия, к примеру, по вопросу о противоправной аннексии Крыма, но они должны открыто обсуждаться в рамках разумного и честного диалога. Чем сильнее напряженность и разногласия, тем важнее становится диалог", - подчеркнул христианско-демократический политик.

"Петербургский диалог" был создан по инициативе Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в 2001 году. В последний раз Путин и канцлер ФРГ Меркель, под патронатом которых работает форум, встречались на "Петербургском диалоге" в 2012 году в Москве. Уже тогда они весьма критично высказывались о политике друг друга.

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