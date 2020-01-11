 Меркель и Путин в Москве проводят антикризисные переговоры | Новости из Германии о Германии | DW | 11.01.2020

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Германия

Меркель и Путин в Москве проводят антикризисные переговоры

"Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - заявила Меркель в начале встречи с Путиным. Во время переговоров речь пойдет о ситуации в Иране, Ливии и Сирии.

Ангела Меркель и Владимир Путин

Ангела Меркель и Владимир Путин

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) прибыли в Москву для кризисных переговоров с российским руководством. В центре внимания встречи Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу, 11 января, - эскалация ситуации вокруг Ирана, а также конфликты в Ливии и Сирии.

Прибыв в Москву, немецкий канцлер подчеркнула, что у Германии и России имеются много общих интересов и поэтому она охотно приехала в Россию. "Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - отметила она перед началом переговоров.

Кроме того, Меркель и Путин во время совместного обеда намерены обсудить следующие шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины. Следующая встреча в "нормандском формате" пройдет весной в Берлине.

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Между тем перед встречей Меркель и Маса с руководством РФ немецкие социал-демократы, "зеленые" и либералы подчеркнули важную роль Москвы в разрешении международных конфликтов. Конфликты на Ближнем Востоке, в Ливии и Донбассе - всё это "темы, в которых господин Путин имеет большое влияние", заявил эксперт "зеленых" по внешней политике Омид Нурипур (Omid Nouripour). По его словам, Москва могла бы использовать свои хорошие отношения с Тегераном, чтобы убедить его вернуться к соблюдению ядерного соглашения.

Эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid) также выразил надежду на поддержку РФ в попытках Берлина по урегулированию конфликта в Ливии. "В любом случае было бы успехом, если бы нам удалось вовлечь Россию в эти усилия", - заявил он.

В свою очередь политик от Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) указал, что германо-российские отношения, несмотря на основополагающие политические разногласия, являются "сокровищем". "Германо-российские отношения тесны в столь многих сферах, что мы, как я полагаю, ближе к России, чем другие страны Запада", - заявил эксперт немецких либералов по внешней политике.

В последний раз Меркель посетила Россию в мае 2018 года, когда встречалась с Путиным в Сочи. В Москве она не была с 2015 года, когда она участвовала в торжествах по случаю 70-летия победы над гитлеровской Германией.

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    Автор: Наталья Позднякова


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