 Меркель и беженцы: поиски правды через факты и вымысел | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.04.2020

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Культура и стиль жизни

Меркель и беженцы: поиски правды через факты и вымысел

Сначала книга, а теперь и телевизионный фильм рассказывают о тех днях, когда канцлер Ангела Меркель решила открыть границы Германии для беженцев.

Кадр из фильма о Меркель и беженцах Die Getriebenen

2015 год был непростым для канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). Война в Сирии спровоцировала массовый исход беженцев в Европу. Фраза Меркель "Мы справимся" и решение открыть немецкие границы для беженцев получили одобрение в Германии и за рубежом, но вызвали и протесты. Последствия решений, принятых в 2015 году, все еще ощущаются сегодня и определяют общественное восприятие Меркель как канцлера.

Политический журналист Робин Александр (Robin Alexander), который в течение многих лет комментировал политику Меркель в газете Die Welt, рассказывает о событиях 2015 года в своей книге "Die Getriebenen", опубликованной в 2017 году. Название можно перевести как "Загнанные в угол". Книга вызвала громкий резонанс после ее публикации. Многие обозреватели с одобрением отметили обилие деталей и фактов. Но была и критика. Газета Süddeutsche Zeitung пришла к выводу, что "не скрывающий своего консерватизма" журналист сублимировал в книге свой "гнев на Меркель", газета taz сочла книгу "манипулятивной".

Смесь документалистики и игрового кино

Обвинения в манипулировании в научно-популярной литературе могут иметь для публицистов неприятные последствия. Фильмы следуют совершенно другим законам: художественные фильмы, в частности, существуют за счет манипуляций. Режиссер Штефан Вагнер (Stephan Wagner) поэтому пошел на риск и инсценировал факты из книги "Die Getriebenen" в игровых эпизодах своего одноименного фильма.

Роль бывшего главу ведомства канцлера ФРГ Петера Альтмайера (справа) играет Тристан Зайт (Tristan Seith), в роли бывшего министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера Вольфганг Преглер (Wolfgang Pregler)

Бывшего главу ведомства канцлера ФРГ Петера Альтмайера (справа) играет Тристан Зайт (Tristan Seith). В роли бывшего министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера Вольфганг Преглер (Wolfgang Pregler)

Опыт смешения документалистики и постановочного кино у него уже есть. "Показывать политические и общественные реалии с помощью актеров в ролях людей актуальной истории - это способ приблизить этих людей к зрителю, объяснить мотивы их поступков, совместить эмоционально захватывающий сюжет и фактическую правду с помощью художественного вымысла",- объясняет режиссер свой подход.

Режиссер Штефан Вагнер

Режиссер Штефан Вагнер

Вагнер использует кадры новостной хроники, например, показывает реальных изнуренных беженцев на железнодорожном вокзале в Будапеште, людей, им сочувствующих и помогающих, а также демонстрации против Меркель и ее решения пустить беженцев в Германию. К кадрам из реальной жизни в фильме добавлены игровые эпизоды из частной жизни персонажа Меркель.

Новостные и игровые кадры мирно сосуществуют в этом фильме. Но есть также и эпизоды, в которых персонажи становятся участниками реальных событий. Реальной женщине отвечает "ложная" Меркель по поводу присвоения ей звания почетного доктора в Берне. Диалоги также часто кажутся неестественными: политики разговаривают друг с другом, как если бы они были на пресс-конференции.

Узнаваемые реалии и нерешенные проблемы

Персонажи в фильме будут легко узнаваемы для тех, кто следит за немецкой большой политикой. За одним исключением. Ангелу Меркель, безусловно, можно без труда узнать на экране, но исполнительница главной роли не использует ни одно из известных клише из образа реальной Меркель, разве только ее прическу и стиль одежды.

В круговороте бурных событий экранная Меркель держится спокойно и не позволяет импульсивным альфа-самцам выдавливать из нее скороспелые решения. Знаменитая выжидательная позиция, за которую реальную Меркель часто критикуют, в фильме выглядит скорее проявлением благоразумия, чем нерешительности.

Берлинская актриса Имоген Когге (Imogen Kogge) в роли Ангелы Меркель

Берлинская актриса Имоген Когге (Imogen Kogge) в роли Ангелы Меркель

Но становится также ясно, что в период одновременных кризисов (угроза выхода Греции из еврозоны, телефонный шпионаж со стороны АНБ США и борьба за власть внутри коалиции) Меркель столкнулась с огромной проблемой, решение которой она и ее правительство, очевидно, слишком долго откладывали.

И еще одно убедительно показывает этот фильм. С колокольни сегодняшнего дня события 2015 года выглядят давно прошедшей эпохой. Но проблемы того времени никуда не делись. Пока государства-члены ЕС замкнулись в себе от страха перед короновирусной пандемией, тысячи беженцев в лагерях вынуждены выживать в невыносимых условиях. Последнее слово фиктивной Ангелы Меркель в фильме звучит как мрачное предчувствие: "Scheiße".

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    Автор: Александра Елкина


Контекст

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