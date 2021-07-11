Меркель в Киеве: Прощальный визит с элементами челночной дипломатии

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Киев, в воскресенье, 22 августа, продолжался один день. Украинские политики ждали его со смешанными чувствами. С одной стороны, приезд Меркель, которая в конце сентября завершит свое 16-летнее пребывание на посту главы правительства ФРГ, в преддверии 30-летия независимости Украины был символичным. С другой стороны, Меркель взяла на себя сложную роль посредницы между Москвой и Киевом, и ее визит стал частью этой челночной дипломатии.

Меркель прибыла в украинскую столицу после переговоров в Кремле. Эти два визита формально разделял один день, и в Киев федеральный канцлер прилетела не из Москвы, а из Берлина. Но даже несмотря на эти дипломатические тонкости, мало кто сомневался: Меркель приехала, чтобы сообщить украинскому руководству о своих договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сложные переговоры

Визит начался со скандала. Еще до того, как самолет Меркель приземлился в аэропорту "Борисполь", мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в соцсетях, что государственная охрана в зале официальных делегаций аэропорта не пустила его на церемонию встречи канцлера. Охранники пояснили Кличко, что его фамилии якобы не было в списке встречавших. В ответ Кличко заявил, что украинский МИД умышленно нарушил протокол, поскольку "получил команду".

Встреча почетной гостьи в аэропорту продолжалась недолго. Кортеж федерального канцлера быстро и беспрепятственно доехал до мемориала Вечной Славы в центре Киева, где Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, а также почтила память погибших во время Революции достоинства 2014 года на Майдане Независимости.

Ангела Меркель возлагает венок на Могилу Неизвестного Солдата в Киеве

Главным пунктом программы были переговоры федерального канцлера и президента Украины Владимира Зеленского, прошедшие в недавно отреставрированном Мариинском дворце. Встреча двух лидеров продолжалась около часа. С вычетом времени на перевод, непосредственное общение Меркель и Зеленского длилось не более сорока минут. Перед журналистами они появились не в лучшем расположении духа: Зеленский выглядел уставшим и не улыбался, выражение лица Меркель было серьезным и сосредоточенным.

Перспективы газового транзита и "гарантии" для Киева

Как сообщила глава немецкого правительства, на переговорах в Москве она выступила за "скорейшее продление договора" о транзите газа между Украиной и Россией. При этом Меркель не сказала, какой именно ответ ей дал российский президент. "Мы едины с американской стороной в том, что газ нельзя использовать как оружие. Есть большое беспокойство по этому поводу, и я воспринимаю это серьезно", - заявила канцлер. Она подчеркнула, что Берлин выступит за санкции ЕС в отношении России, если "трубопровод будет использован как оружие".

В свою очередь, Зеленский отметил, что наибольшие риски от запуска "Северного потока - 2" будет нести именно Украина. "Мы действительно обсудили с госпожой канцлером вопрос о продлении договора о транзите газа после 2024 года, но пока это очень общие вещи, - сказал президент. - Я хотел бы понять, что может получить и что может потерять Украина после 2024 года, и кто дает Украине конкретные гарантии". Он напомнил, что в связи с запуском "Северного потока - 2" Киев уже инициировал проведение консультаций с Еврокомиссией и правительством ФРГ в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Острые вопросы и орден на прощание

Что касается мирного урегулирования в Донбассе, то, очевидно, визит Меркель в Москву не смог вывести из тупика минский процесс. По крайней мере, во время пресс-конференции в Киеве она только заявила, что "вопрос реализации минских договоренностей носит структурный характер". "Россия является участницей этого конфликта, и поэтому Украина делает правильно, когда отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов", - сказала канцлер. Она также констатировала, что мирное урегулирование в "нормандском формате" "не продвигается так, как этого хотелось бы". И отметила, что встреча лидеров стран "нормандского формата" возможна, "если мы сможем разработать хорошую повестку дня".

Пресс-конференция Ангелы Меркель и Владимира Зеленского в Киеве

Неприятным для Ангелы Меркель оказался последний вопрос на пресс-конференции о том, является ли ее решение не участвовать в саммите "Крымской платформы", открывающемся в Киеве 23 августа, "желанием угодить России". "Нет, это не так. Я четко сказала, что мы считаем аннексию Крыма нарушением международного права", - заявила Меркель, добавив, что ее приезд в Киев изначально планировался как "прощальный двусторонний визит". Она также напомнила, что ФРГ на саммите "Крымской платформы" будет представлять министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), а не глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас (Heiko Maas), как планировалось ранее. Но эта смена представительства связана с событиями в Афганистане, а не с отношениями Берлина и Москвы, заверила канцлер.

Общение германского и украинского лидеров продолжилось и после пресс-конференции, во время совместного обеда, а затем и на переговорах в расширенном формате с участием делегаций обеих стран. Напряжение от непростой встречи ослабло во время церемонии награждения Меркель "Орденом Свободы". Эта государственная награда вручается за особые заслуги в защите суверенитета и независимости Украины, развитии демократии, защите прав и свобод человека. Это высшая награда Украины, которой могут быть удостоены иностранцы. Орден Ангеле Меркель вручил Владимир Зеленский.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский в Киеве

"Для Меркель важно поддерживать Украину"

Несмотря на острые углы, украинские эксперты оценили визит положительно. "Приезд в Киев, отдельные упоминания об Украине в беседе с российским президентом накануне, упоминание о "Крымской платформе" свидетельствуют: поддержка Украины со стороны Германии для Меркель важна как с точки зрения усиления Евросоюза и стабилизации его приграничья, так и с точки зрения демонстрации преданности принципу неприкосновенности украинских границ", - считает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Он указывает, что "Меркель стремится реанимировать "нормандский формат" и откровенно называет Россию участницей конфликта. При этом спорным моментом является "Северный поток - 2", признает Герасимчук. Однако он указывает на то, что в условиях внутриполитического давления и рисков "Меркель сделала немало, чтобы учесть украинские интересы в этом вопросе и найти приемлемую для Киева, Берлина и Вашингтона формулу".

Как утверждают дипломатические источники, решение Меркель не участвовать в саммите "Крымской платформы" принималось в последние дни перед визитом. По мнению старшего аналитика украинской группы Geostrategy Владимира Денисюка, "это посылает негативный сигнал о том, что Берлин относится к этой инициативе осторожно и не хочет лишний раз раздражать Путина, сказавшего Меркель в Москве, что вопрос Крыма закрыт". "С другой стороны важно, что Германия поддержала единогласное решение ЕС присоединиться к декларации саммита, в которой, как ожидается, будет четко отражена позиция Евросоюза продолжать политику непризнания оккупации Крыма и санкционное давление на Москву", - отметил эксперт.

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