Меркель в Киеве: Прощальный визит с элементами челночной дипломатии

Ангела Меркель в последний раз посетила Украину в статусе федерального канцлера Германии. DW - об итогах ее встречи с Владимиром Зеленским.
Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Киев, в воскресенье, 22 августа, продолжался один день. Украинские политики ждали его со смешанными чувствами. С одной стороны, приезд Меркель, которая в конце сентября завершит свое 16-летнее пребывание на посту главы правительства ФРГ, в преддверии 30-летия независимости Украины был символичным. С другой стороны, Меркель взяла на себя сложную роль посредницы между Москвой и Киевом, и ее визит стал частью этой челночной дипломатии.
Меркель прибыла в украинскую столицу после переговоров в Кремле. Эти два визита формально разделял один день, и в Киев федеральный канцлер прилетела не из Москвы, а из Берлина. Но даже несмотря на эти дипломатические тонкости, мало кто сомневался: Меркель приехала, чтобы сообщить украинскому руководству о своих договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сложные переговоры
Визит начался со скандала. Еще до того, как самолет Меркель приземлился в аэропорту "Борисполь", мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в соцсетях, что государственная охрана в зале официальных делегаций аэропорта не пустила его на церемонию встречи канцлера. Охранники пояснили Кличко, что его фамилии якобы не было в списке встречавших. В ответ Кличко заявил, что украинский МИД умышленно нарушил протокол, поскольку "получил команду".
Встреча почетной гостьи в аэропорту продолжалась недолго. Кортеж федерального канцлера быстро и беспрепятственно доехал до мемориала Вечной Славы в центре Киева, где Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, а также почтила память погибших во время Революции достоинства 2014 года на Майдане Независимости.
Главным пунктом программы были переговоры федерального канцлера и президента Украины Владимира Зеленского, прошедшие в недавно отреставрированном Мариинском дворце. Встреча двух лидеров продолжалась около часа. С вычетом времени на перевод, непосредственное общение Меркель и Зеленского длилось не более сорока минут. Перед журналистами они появились не в лучшем расположении духа: Зеленский выглядел уставшим и не улыбался, выражение лица Меркель было серьезным и сосредоточенным.
Перспективы газового транзита и "гарантии" для Киева
Как сообщила глава немецкого правительства, на переговорах в Москве она выступила за "скорейшее продление договора" о транзите газа между Украиной и Россией. При этом Меркель не сказала, какой именно ответ ей дал российский президент. "Мы едины с американской стороной в том, что газ нельзя использовать как оружие. Есть большое беспокойство по этому поводу, и я воспринимаю это серьезно", - заявила канцлер. Она подчеркнула, что Берлин выступит за санкции ЕС в отношении России, если "трубопровод будет использован как оружие".
В свою очередь, Зеленский отметил, что наибольшие риски от запуска "Северного потока - 2" будет нести именно Украина. "Мы действительно обсудили с госпожой канцлером вопрос о продлении договора о транзите газа после 2024 года, но пока это очень общие вещи, - сказал президент. - Я хотел бы понять, что может получить и что может потерять Украина после 2024 года, и кто дает Украине конкретные гарантии". Он напомнил, что в связи с запуском "Северного потока - 2" Киев уже инициировал проведение консультаций с Еврокомиссией и правительством ФРГ в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Острые вопросы и орден на прощание
Что касается мирного урегулирования в Донбассе, то, очевидно, визит Меркель в Москву не смог вывести из тупика минский процесс. По крайней мере, во время пресс-конференции в Киеве она только заявила, что "вопрос реализации минских договоренностей носит структурный характер". "Россия является участницей этого конфликта, и поэтому Украина делает правильно, когда отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов", - сказала канцлер. Она также констатировала, что мирное урегулирование в "нормандском формате" "не продвигается так, как этого хотелось бы". И отметила, что встреча лидеров стран "нормандского формата" возможна, "если мы сможем разработать хорошую повестку дня".
Неприятным для Ангелы Меркель оказался последний вопрос на пресс-конференции о том, является ли ее решение не участвовать в саммите "Крымской платформы", открывающемся в Киеве 23 августа, "желанием угодить России". "Нет, это не так. Я четко сказала, что мы считаем аннексию Крыма нарушением международного права", - заявила Меркель, добавив, что ее приезд в Киев изначально планировался как "прощальный двусторонний визит". Она также напомнила, что ФРГ на саммите "Крымской платформы" будет представлять министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), а не глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас (Heiko Maas), как планировалось ранее. Но эта смена представительства связана с событиями в Афганистане, а не с отношениями Берлина и Москвы, заверила канцлер.
Общение германского и украинского лидеров продолжилось и после пресс-конференции, во время совместного обеда, а затем и на переговорах в расширенном формате с участием делегаций обеих стран. Напряжение от непростой встречи ослабло во время церемонии награждения Меркель "Орденом Свободы". Эта государственная награда вручается за особые заслуги в защите суверенитета и независимости Украины, развитии демократии, защите прав и свобод человека. Это высшая награда Украины, которой могут быть удостоены иностранцы. Орден Ангеле Меркель вручил Владимир Зеленский.
"Для Меркель важно поддерживать Украину"
Несмотря на острые углы, украинские эксперты оценили визит положительно. "Приезд в Киев, отдельные упоминания об Украине в беседе с российским президентом накануне, упоминание о "Крымской платформе" свидетельствуют: поддержка Украины со стороны Германии для Меркель важна как с точки зрения усиления Евросоюза и стабилизации его приграничья, так и с точки зрения демонстрации преданности принципу неприкосновенности украинских границ", - считает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.
Он указывает, что "Меркель стремится реанимировать "нормандский формат" и откровенно называет Россию участницей конфликта. При этом спорным моментом является "Северный поток - 2", признает Герасимчук. Однако он указывает на то, что в условиях внутриполитического давления и рисков "Меркель сделала немало, чтобы учесть украинские интересы в этом вопросе и найти приемлемую для Киева, Берлина и Вашингтона формулу".
Как утверждают дипломатические источники, решение Меркель не участвовать в саммите "Крымской платформы" принималось в последние дни перед визитом. По мнению старшего аналитика украинской группы Geostrategy Владимира Денисюка, "это посылает негативный сигнал о том, что Берлин относится к этой инициативе осторожно и не хочет лишний раз раздражать Путина, сказавшего Меркель в Москве, что вопрос Крыма закрыт". "С другой стороны важно, что Германия поддержала единогласное решение ЕС присоединиться к декларации саммита, в которой, как ожидается, будет четко отражена позиция Евросоюза продолжать политику непризнания оккупации Крыма и санкционное давление на Москву", - отметил эксперт.
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