 Зеленский не ожидает подарков от Меркель в ходе ее визита в Киев | Новости из Германии об Украине | DW | 19.08.2021

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Украина

Зеленский не ожидает подарков от Меркель в ходе ее визита в Киев

Президент Украины выразил надежду, что Меркель приедет в Киев с гарантиями энергетической безопасности. Например, соглашением с Путиным о поставках минимальных объемов газа в Европу через Украину.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель в Берлине в июле 2021 года

Владимир Зеленский и Ангела Меркель в Берлине в июле 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский не ожидает сюрпризов от визита в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая до этого посетит в Москве президента РФ Владимира Путина. Об этом Зеленский заявил в интервью изданиям "НВ", Washington Post, Liberation, "Новая газета" и немецкой Funke Media, сообщила в четверг, 19 августа, пресс-служба главы государства.

"Я очень прагматичный в своих взглядах, и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет, прежде всего, о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы", - сказал Зеленский. Он выразил надежду, что Меркель после визита в Москву может прибыть в Киев с предложениями гарантий энергетической безопасности для Украины. "Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС", - объяснил Зеленский.

По мнению украинского президента, Меркель в отношениях с Россией "продвигает очень деликатный путь балансирования", который он считает "слишком мягким". "Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов", - сказал Зеленский.

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    Автор: Андрей Гурков


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