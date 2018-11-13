Меркель в Европарламенте: от активной поддержки до громкого осуждения

Каждый месяц с начала 2018 года лидер одной из стран ЕС представляет в Европарламенте свое видение будущего Европы. В этих дебатах евродепутаты хотят найти ответы на вызовы, с которыми столкнулся ЕС. В ноябре черед выпал канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel).

Ее выступления ожидали с особым интересом. Ведь в конце октября Меркель объявила о совем уходе из политики по окончании ее нынешнего срока полномочий канцлера. Кроме того, Меркель критикуют, что она тормозит реформы ЕС, на которых настаивает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Без признаков конца эры Меркель

Впрочем, как во время празднования в Париже столетия окончания Первой мировой войны, так и во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге Ангела Меркель привычно для себя выглядела одним из основных лидеров ЕС. Когда она зашла в зал вместе со спикером Европарламента Антонио Таяни, ее встретили аплодисментами как депутаты, так и гости на балконе. Стоя при этом хлопали депутаты не только Европейской народной партии (ЕНП), куда входит партия Меркель ХДС, но и других фракций.

Зал заседаний Европарламента в Страсбурге

Ажиотаж было видно по тому, сколько собралось евродепутатов. Хотя и не все места были заняты, но парламентариев было намного больше, чем во время обычных дебатов. А на балконе так вообще яблоку не было где упасть.

Впервые тема конца эры Меркель прозвучала лишь через 40 минут после начала дебатов. А именно, когда глава фракции либералов Ги Верхофстадт призвал Меркель использовать оставшиеся месяцы и годы на своем посту для того, чтоб перезапустить проект ЕС.

Меркель поддерживает армию Евросоюза

В своей речи Меркель сразу решила отреагировать на последнее громкое заявление Макрона, высказавшегося в поддержку создания армии ЕС, инициативы очень спорной внутри Евросоюза.

"Лишь являясь сплоченной, Европа будет достаточно сильной, чтоб ее слышали на мировой арене и чтоб мочь защищать свои ценности и интересы. Время, когда мы безоговорочно могли положиться на других, в прошлом", - подчеркнула канцлер. Среди инициатив она назвала создание общих сил быстрого реагирования, а также совета безопасности ЕС, который бы быстро готовил важные решения по безопасности и обороне. "Мы должны работать над видением, как когда-нибудь создать европейскую армию", - отметила Меркель.

Эти слова вызвали не только овации, но и особо активные крики неодобрения - преимущественно со стороны крайне правых фракций. Даже спикер Таяни не сдержался, едко заметив, что не знал о присутствии волков в сессионном зале. А Меркель сразу же подчеркнула, что армия ЕС никоим образом не будет армией против НАТО.

Россия, Украина и "Северный поток-2"

Хотя такие дебаты в первую очередь посвящены внутренним вопросам, тема России всплывала в них чаще обычного. Глава фракции ЕНП и кандидат от нее на пост председателя Еврокомиссии Манфред Вебер, обращаясь к Меркель, отметил: "В вопросе Украины, когда Россия военным путем опять изменила границы на этом континенте - впервые со времен Второй мировой войны - вы сказали: мы, в ЕС, должны быть заодно и дать сплоченный ответ, что нарушение международного права мы терпеть не будем".

Ска Келлер

Кроме того, представители сразу нескольких фракций критиковали Меркель за проект постройки газопровода "Северный поток-2". Глава фракции "зеленых" Ска Келлер уверена, что газопровод из РФ в Германию цементирует зависимость от ископаемых источников энергии и вредит интересам Польши и Украины. "В этом трубопроводе не нуждается никто, кроме разве что (бывшего канцлера ФРГ. - Ред.) Герхарда Шрёдера и Владимира Путина", - эмоционально добавила она.

После того как каждая фракция представила свою позицию, Меркель дали время отреагировать. Одним из первых она упомянула "Северный поток-2". Она напомнила, что и в рядах ее партии есть большие разногласия по этому вопросу. Но, по ее словам, отказ от угля вынудит использовать больше газа. "Россию как источник мы не будем исключать. И я прилагаю усилия, чтобы Украина не прекратила быть страной транзита", - заявила Меркель. В то же время, по ее словам, Германия будет строить терминал для приема сжиженного газа.

Реформа Еврозоны

Немало критики звучало в адрес германского канцлера и в вопросе реформы еврозоны, которую продвигает Макрон. Так, глава фракции социал-демократов Удо Булльман (Udo Bullmann) отметил, что никто в сессионном зале не ставит под сомнение проевропейскую позицию Меркель. "Но ожидание ЕС от нас, немцев, глубже: используйте, пожалуйста, свой вес, чтоб придать Европе сил", - заявил он. Для усиления ЕС необходимо создание Европейского валютного фонда и углубление экономического и валютного союза ЕС, считает Булльман.

Меркель пообещала до саммита ЕС в декабре в сотрудничестве с Францией представить на рассмотрение "видимые успехи" в вопросе реформы еврозоны. Кроме того, для нее не стоит вопрос, нужно ли налогообложение цифровых корпораций. Весь вопрос в том, каким образом это сделать, добавила она.

Миграционный кризис

Всю речь Ангела Меркель постоянно прерывали как овации, так и крики осуждения. Это демонстрирует, насколько спорной фигурой она стала. Особенно это было видно в вопросе кризиса с беженцами. Если представители фракций левого спектра хвалили главу правительства ФРГ за ее решение 2015 года принять беженцев, то председатель фракции "Европа свободы и прямой демократии" Найджел Фарадж назвал это решение худшим за всю послевоенную историю Европы.

В самом конце дебатов Меркель эмоционально выступила в защиту своих действий. По ее словам, именно премьер Венгрии Виктор Орбан, когда на территории его страны было очень много беженцев, обратился к правительству Австрии, а оно передало вопрос Меркель, сможет ли Германия помочь и принять беженцев.

Ангела Меркель убеждена, что правильный ответ на миграционный кризис - действовать сообща. Например, речь идет о совместной защите внешних границ и единой процедуре предоставления убежища. "Я уверена, что Европа - наш лучший шанс на длительные мир, благосостояние и надежное будущее. А национализм и эгоизм больше никогда не должны получить шанс в Европе", - подытожила канцлер ФРГ под аплодисменты и крики неодобрения.

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