"Мемориал" обновил списки политзаключенных в России

Фигуранты "московского дела" и дела "Сети" внесены в обновленные списки политзаключенных. По оценке "Мемориала", всего в России 250 человек лишены свободы по религиозным мотивам, а еще 64 - по политическим.
Правозащитный центр "Мемориал" в понедельник, 23 декабря, опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них включено 314 человек, 250 из которых находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а еще 64 - по политическим мотивам. Списки являются лишь "минимальной оценкой масштабов политических репрессий", подчеркивают правозащитники. В них присутствуют "только те люди и дела, по которым нам удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования", отмечают они.
В частности, за последние 2 месяца "Мемориал" внес в список ряд фигурантов резонансного дела "Сети": Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Армана Сагынбаева, Андрея Чернова, Илью Шакурского и Игоря Шишкина. "Только на этапе рассмотрения дела в суде мы смогли изучить его материалы и убедиться в полной безосновательности обвинений", - отмечают эксперты центра.
Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации волнений в стране.
Фигуранты "московского дела"
Кроме того, в список внесены фигуранты получившего широкую огласку "московского дела" - Андрей Баршай, Егор Лесных, Максим Мартинцов и Владислав Синица. А в список лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам, добавлены 11 человек, которых обвиняют в причастности к исламистской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России.
Ранее в списки были включены фигуранты дел "Нового величия", сторонников движения "Артподготовка" и организации БАРС.
Смотрите также: