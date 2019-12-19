 ″Мемориал″ обновил списки политзаключенных в России | Новости из Германии о России | DW | 24.12.2019

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Россия

"Мемориал" обновил списки политзаключенных в России

Фигуранты "московского дела" и дела "Сети" внесены в обновленные списки политзаключенных. По оценке "Мемориала", всего в России 250 человек лишены свободы по религиозным мотивам, а еще 64 - по политическим.

Силуэт человека в дверном проеме около решетки

Правозащитный центр "Мемориал" в понедельник, 23 декабря, опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них включено 314 человек, 250 из которых находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а еще 64 - по политическим мотивам. Списки являются лишь "минимальной оценкой масштабов политических репрессий", подчеркивают правозащитники. В них присутствуют "только те люди и дела, по которым нам удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования", отмечают они.

В частности, за последние 2 месяца "Мемориал" внес в список ряд фигурантов резонансного дела "Сети": Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Армана Сагынбаева, Андрея Чернова, Илью Шакурского и Игоря Шишкина. "Только на этапе рассмотрения дела в суде мы смогли изучить его материалы и убедиться в полной безосновательности обвинений", - отмечают эксперты центра.

Контекст

В Берлине прошла конференция правозащитников памяти Юрия Шмидта. Ее тема - "Права человека, свобода и справедливость" - звучала в контексте протестов в Москве весьма актуально. Репортаж DW. (27.09.2019)

На фоне полицейского и правового беспредела, захлестнувшего столицу в последние месяцы, публичное выражение симпатий власти стало вызывать растущее раздражение, указывает Александр Плющев. (10.09.2019)

Уголовное дело против 11 участников группы "Сеть" было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, молодые люди из Пензы и Санкт-Петербурга, некоторые из которых придерживались левых и антифашистских взглядов, являлись членами террористического сообщества и готовились к организации волнений в стране.

Фигуранты "московского дела"

Кроме того, в список внесены фигуранты получившего широкую огласку "московского дела" - Андрей Баршай, Егор Лесных, Максим Мартинцов и Владислав Синица. А в список лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам, добавлены 11 человек, которых обвиняют в причастности к исламистской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России.

Ранее в списки были включены фигуранты дел "Нового величия", сторонников движения "Артподготовка" и организации БАРС.

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  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:38

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом

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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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Список обвиняемых по "московскому делу" расширился  

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом  

Дело Богатова: как математик оказался под следствием из-за чужого поста  

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