Мемориал "Бабий Яр": за что историк критикует проект Хржановского

Проект создания мемориального центра в Бабьем Яру в Киеве для увековечивания памяти жертв Холокоста существует около четырех лет. Однако его бурное обсуждение в украинском обществе началось сравнительно недавно и совпало с кардинальными переменами в составе команды проекта. Некоторые в Украине с недовольством восприняли назначение на должность художественного директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC) российского режиссера Ильи Хржановского. Основным аргументом критиков было опасение, что во время работы над концепцией мемориала Холокоста Хржановский намерен использовать "сомнительные" творческие методы, раннее примененные им в кинопроекте "Дау" .

Скандал вокруг проекта Бабий Яр

Но настоящий скандал разразился после того, как в украинские СМИ попали предложенные Хржановским черновые фрагменты концепции мемориала, где шла речь об использовании "психометрических алгоритмов", "персонализированных анкет" и "зон виртуальной реальности, в которых посетители окажутся, в частности, в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и военнопленных". Многие обвинили арт-директора в неуважении к памяти погибших в Бабьем Яру и неэтичности используемых им методов.

Карел Беркгоф

Одним из самых активных публичных оппонентов команды проекта и его арт-директора стал ведущий научный сотрудник Нидерландского института исследований по истории войны, Холокоста и геноцида в Амстердаме Карел Беркгоф. С февраля 2017 года по январь 2020 года он занимал должность главного историка в проекте BYHMC. Беркгоф резко критикует методы мемориализации трагедии Бабьего Яра, предложенные Ильей Хржановским, утверждая, что они "нарушают международный устав мемориальных музеев".

"Главные нормы международного устава мемориальных музеев говорят, например, что "зрителя не пытаются поразить или озадачить", а также они направлены на "защиту достоинства жертв от всех форм эксплуатации". Бабий Яр как мемориал требует деликатности и сдержанности. Именно этого не хватает подходу, предложенному Хржановским. Возникает ощущение, что больше всего он стремится привлечь к мемориалу миллионы посетителей, считая, очевидно, что если мемориал не будет блокбастером, то станет провалом", - говорит Беркгоф в разговоре с DW.

"Бабий Яр" не будет "Диснейлендом"

Генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер отвергает обвинения Беркгофа и говорит, что в работе над концепцией мемориала учитываются все правовые нормы и международные уставы. "Но это вовсе не означает, что музейный язык должен быть закостенелым, - объясняет он. - Чтобы исторический нарратив, который, по сути, представляет собой сухие цифры и факты, был актуальным и интересным, необходимо подать эту информацию с помощью современных инструментов".

По его словам, цель команды проекта - построить уникальный музей, который будет рассказывать о Холокосте в Восточной Европе , и создать научно-исследовательский центр на базе этого музея, а не "Диснейленд на костях", как утверждают некоторые критики. "Диснейленда не будет", - заверяет он.

Макс Яковер

Комментируя появление в публичном пространстве чернового варианта концепции проекта, Яковер упрекает СМИ в искажении фактов. Опубликовав "куски с манипулятивной подводкой, даже не обратившись в фонд за комментариями", СМИ исказили презентацию проекта, а в обществе ее начали активно критиковать как готовую работу, говорит Макс Яковер,.

"Всем знаком такой формат, как "мозговой штурм", в ходе которого высказываются различные мнения, а потом лучшие из них воплощаются в жизнь. Так произошло и с творческими идеями Ильи. Такие предложения, как социальные эксперименты, были сразу же отвергнуты", - отмечает Яковер. Презентация, по его словам, будет готова и представлена на публичное обсуждение до конца этого года - до этого дискуссии вокруг нее не имеют смысла.

Почему ушел главный историк проекта

Не исключено, что критичная позиция Карела Беркгофа может быть связана с тем, что историк не сумел достичь с новым руководством фонда договоренности о финансировании "Атласа Бабьего Яра" - книги, которую он хотел опубликовать на основе исследований фонда, став при этом внештатным бесплатным соредактором. Озвученный Беркгофом "бюджет книги в размере 230 тысяч долларов был слишком высоким, и мы не смогли договориться о его сокращении", пояснил Яковер. Беркгоф также отказался продлить завершившийся в январе контракт на должность главного историка проекта, говорит гендиректор BYHMC.

Будущий мемориальный центр Холокоста должен стать местом памяти, музеем и платформой для дискуссий

Карел Беркгоф в свою очередь объясняет свой уход этическими соображениями и тем, что он не хотел оставаться официальным представителем BYHMC из-за "кардинальных изменений в концепции с октября-ноября 2019 года и непрозрачности Наблюдательного совета". "Я не уходил с должности, пока на меня были возложены функции главного историка и руководствовался своими контрактными обязательствами. Пока действовал мой контракт, я не критиковал публично радикальные изменения в проекте. Я также не делал этого, обсуждая возможности заключения нового контракта, где шла речь исключительно об "Атласе Бабьего Яра", - рассказывает историк. Он также добавляет, что "ни одна из сторон" не предлагала ему "продлить контракт в качестве главного историка".

По словам Беркгофа, сомнения в том, что необходимо публично высказаться о новой концепции проекта, "постепенно исчезали". Этому в немалой степени способствовал "провал плана по публикации "Атласа Бабьего Яра" и оставленное без ответа письмо Натану Щаранскому" (Натан Щаранский - советский диссидент, бывший израильский политик, председатель Наблюдательного совета BYHMC. - Ред.), в котором историк сообщал о своей отставке. "И когда журналистка одного из украинских ресурсов обратилась ко мне по поводу моего ухода из проекта, о чем она каким-то образом узнала, я решил, что пришло время высказаться публично", - говорит Беркгоф.

Зачем заменили старую команду проекта Бабий Яр

Карел Беркгоф неоднократно упрекал BYHMC в том, что после создания прошлой осенью новой должности художественного директора, которую занял Илья Хржановский, в фонде "были приложены энергичные усилия по полной замене состава". "Почти все представители высокопрофессиональной команды (менеджеры и специалисты, ответственные за разработку контента), которым я доверял, или были уволены, или решили уйти сами", - говорит историк, добавляя, что это "никоим образом не улучшило ситуацию".

Открытие Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" запланировано на 2026 год

Создание новой должности художественного директора и появление новой команды генеральный директор Макс Яковер объясняет переходом к новому этапу работы над проектом. Предыдущая команда, по его словам, занималась "больше административной частью работы и созданием исторического нарратива", тогда как в задачи новой команды входит "на базе этого нарратива найти художественное решение, позволяющее сделать музей интересным и уникальным". Генеральный директор BYHMC также заверяет, что никого из тех, кто работал в команде до прихода в нее Хржановского, не увольняли. "Каждому предложили работать в новом составе с несколько иными функциями, которых требовал новый этап, - говорит он. - Но многим не очень понравились изменения, и часть людей из-за этого ушла".

Смотрите также:

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Незабытые жертвы Холокоста В эти дни на Украине вспоминают о трагедии, произошедшей 75 лет назад в Киеве. 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру 33 771 еврея. Но точное число убитых там до сих пор неизвестно, поскольку во время массовых расстрелов не учитывались дети до 3-х лет. К очередной годовщине трагедии приурочена фотовыставка Луиджи Тоскано. На ней представлены портреты людей, переживших Холокост.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Свидетелей всё меньше Всего же, согласно источникам, в урочище Бабий Яр были расстреляны от 100 до 200 тысяч человек: советских военнопленных, подпольщиков, душевнобольных, евреев, цыган, караимов, детей. Десятки лет советская пропаганда замалчивала масштабы трагедии Бабьего Яра. Спастись от смерти в Бабьем Яру сумели 29 человек. Но с каждым днем число свидетелей той трагедии стремительно уменьшается.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Против забвения Фотовыставка Луиджи Тоскано называется "Против забвения". В Киеве представлено 50 из 200 портретов людей, которым удалось пережить Холокост. Тоскано встречался со своими героями на Украине, в Израиле, РФ, США и других странах. На данном фото - момент установки экспонатов на аллеях Бабьего Яра.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Жизни и судьбы Широкоформатные (1,8 м х 3 м) фото размещены вдоль двух главных аллей государственного историко-культурного заповедника "Бабий Яр". В одной части представлены портреты украинских евреев, переживших Холокост, и так называемых "остарбайтеров", в другой - жертвы Холокоста из других стран.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Луиджи Тоскано и его выставка Немецкий фотограф итальянского происхождения Луиджи Тоскано вырос в семье гастарбайтеров. В юности ему довелось работать кровельщиком, охранником, мыть окна. Луиджи говорит, что сложные ситуации вдохновили его стать фотографом. Самостоятельно освоив искусство фотографии, он начал рассказывать о человеческих судьбах с помощью фото. "Против забвения" - один из его самых масштабных проектов.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Трагедия Бабьего Яра Осенью 2015 года фотовыставка была впервые презентована в здании Старой пожарной башни в Мангейме. Портреты были выставлены в окнах здания. После Бабьего Яра в Киеве выставка отправится в Днепр и Львов. "Здесь, в эпицентре трагедии 20-го века, выставка Луиджи Тоскано держит живой памятью о прошлом, которое нам не позволено забыть", - отметил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра За каждой фотографией - человеческая жизнь Массовые расстрелы 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру - чудовищная трагедия. Только по официальным данным, за две ночи было уничтожено более 30 тысяч евреев, среди которых было много детей. "Эмоционально мне было очень сложно работать над этой выставкой, - рассказывает фотограф Тоскано. - За каждой фотографией - целая человеческая жизнь. Никто не должен быть забыт".

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Чтобы жить Здзислав Звинярски родился в Варшаве в 1926 году. После варшавского восстания в 1944 году его арестовали и отправили в концлагерь Дахау. Он пережил марш смерти. Затем Звинярски был в концлагерях Мангейм-Зандхофен, Кохендорф и Нацвейлер-Штрутгоф. В последнем он находился до закрытия лагеря в марте 1945 года. Это фото было сделано за 3 месяца до смерти Здислава Звинярски, 16 сентября 2014 года.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Живые свидетели Василий Михайловский - один из киевских героев фотовыставки Луиджи Тоскано. В конце сентября 1941 года Михайловского от расстрела в Бабьем Яру спасла его няня, показав свой украинский паспорт. Василий Михайловский - это уже третье имя мужчины. До оккупации его звали Цезарем Кацем, затем в приюте няня назвала его Василием и дала свою фамилию - Фомин, а Михайловским он стал в приемной семье.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Культура памяти "Особенно мне запомнились слова одной из героинь, - вспоминает Тоскано. - Это была Сюзан Черняк. Она сказала, что, если люди забывают свое прошлое, то они заслуживают его повторения". Сюзан Черняк родилась в Вене в 1922 году. В 20 лет ее вместе с матерью отправили в Терезиенштадт. В 1943 они оказались в Освенциме. Через два года - концлагерь Равенсбрюк. Сюзан пережила и марш смерти.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Каждый четвертый Создание единого мемориального комплекса трагедии Бабьего Яра для Украины до сих пор остается проблемой. Это же касается и создания единого образовательного цикла, который был бы посвящен Холокосту на территории Украины. Историк Борис Забарко утверждает, что каждый четвертый украинский еврей стал жертвой Холокоста.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Нельзя убить память Активно над созданием мемориального комплекса начали работать только в последние годы. На сегодняшний день на территории государственного культурно-исторического заповедника "Бабий Яр" проведены реставрационные работы, установлено освещение, скамейки, облагорожены зеленые зоны. Появились и памятники жертвам расстрелов в Бабьем Яру.

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра Цыганская кибитка Первым жертвам трагедии в Бабьем Яру, цыганам, отдельный памятник был установлен лишь в сентябре 2016 года. В сентябре 1941 года в урочище расстреляли 5 цыганских таборов. Автор: Анастасия Магазова

