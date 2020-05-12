Мемориал "Бабий Яр": за что историк критикует проект Хржановского

Уйдя с должности главного историка проекта мемориала Бабий Яр после прихода Ильи Хржановского, Карел Беркгоф стал одним из критиков проекта. В чем он не согласен с арт-директором?
Проект создания мемориального центра в Бабьем Яру в Киеве для увековечивания памяти жертв Холокоста существует около четырех лет. Однако его бурное обсуждение в украинском обществе началось сравнительно недавно и совпало с кардинальными переменами в составе команды проекта. Некоторые в Украине с недовольством восприняли назначение на должность художественного директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC) российского режиссера Ильи Хржановского. Основным аргументом критиков было опасение, что во время работы над концепцией мемориала Холокоста Хржановский намерен использовать "сомнительные" творческие методы, раннее примененные им в кинопроекте "Дау" .
Скандал вокруг проекта Бабий Яр
Но настоящий скандал разразился после того, как в украинские СМИ попали предложенные Хржановским черновые фрагменты концепции мемориала, где шла речь об использовании "психометрических алгоритмов", "персонализированных анкет" и "зон виртуальной реальности, в которых посетители окажутся, в частности, в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и военнопленных". Многие обвинили арт-директора в неуважении к памяти погибших в Бабьем Яру и неэтичности используемых им методов.
Одним из самых активных публичных оппонентов команды проекта и его арт-директора стал ведущий научный сотрудник Нидерландского института исследований по истории войны, Холокоста и геноцида в Амстердаме Карел Беркгоф. С февраля 2017 года по январь 2020 года он занимал должность главного историка в проекте BYHMC. Беркгоф резко критикует методы мемориализации трагедии Бабьего Яра, предложенные Ильей Хржановским, утверждая, что они "нарушают международный устав мемориальных музеев".
"Главные нормы международного устава мемориальных музеев говорят, например, что "зрителя не пытаются поразить или озадачить", а также они направлены на "защиту достоинства жертв от всех форм эксплуатации". Бабий Яр как мемориал требует деликатности и сдержанности. Именно этого не хватает подходу, предложенному Хржановским. Возникает ощущение, что больше всего он стремится привлечь к мемориалу миллионы посетителей, считая, очевидно, что если мемориал не будет блокбастером, то станет провалом", - говорит Беркгоф в разговоре с DW.
"Бабий Яр" не будет "Диснейлендом"
Генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер отвергает обвинения Беркгофа и говорит, что в работе над концепцией мемориала учитываются все правовые нормы и международные уставы. "Но это вовсе не означает, что музейный язык должен быть закостенелым, - объясняет он. - Чтобы исторический нарратив, который, по сути, представляет собой сухие цифры и факты, был актуальным и интересным, необходимо подать эту информацию с помощью современных инструментов".
По его словам, цель команды проекта - построить уникальный музей, который будет рассказывать о Холокосте в Восточной Европе , и создать научно-исследовательский центр на базе этого музея, а не "Диснейленд на костях", как утверждают некоторые критики. "Диснейленда не будет", - заверяет он.
Комментируя появление в публичном пространстве чернового варианта концепции проекта, Яковер упрекает СМИ в искажении фактов. Опубликовав "куски с манипулятивной подводкой, даже не обратившись в фонд за комментариями", СМИ исказили презентацию проекта, а в обществе ее начали активно критиковать как готовую работу, говорит Макс Яковер,.
"Всем знаком такой формат, как "мозговой штурм", в ходе которого высказываются различные мнения, а потом лучшие из них воплощаются в жизнь. Так произошло и с творческими идеями Ильи. Такие предложения, как социальные эксперименты, были сразу же отвергнуты", - отмечает Яковер. Презентация, по его словам, будет готова и представлена на публичное обсуждение до конца этого года - до этого дискуссии вокруг нее не имеют смысла.
Почему ушел главный историк проекта
Не исключено, что критичная позиция Карела Беркгофа может быть связана с тем, что историк не сумел достичь с новым руководством фонда договоренности о финансировании "Атласа Бабьего Яра" - книги, которую он хотел опубликовать на основе исследований фонда, став при этом внештатным бесплатным соредактором. Озвученный Беркгофом "бюджет книги в размере 230 тысяч долларов был слишком высоким, и мы не смогли договориться о его сокращении", пояснил Яковер. Беркгоф также отказался продлить завершившийся в январе контракт на должность главного историка проекта, говорит гендиректор BYHMC.
Карел Беркгоф в свою очередь объясняет свой уход этическими соображениями и тем, что он не хотел оставаться официальным представителем BYHMC из-за "кардинальных изменений в концепции с октября-ноября 2019 года и непрозрачности Наблюдательного совета". "Я не уходил с должности, пока на меня были возложены функции главного историка и руководствовался своими контрактными обязательствами. Пока действовал мой контракт, я не критиковал публично радикальные изменения в проекте. Я также не делал этого, обсуждая возможности заключения нового контракта, где шла речь исключительно об "Атласе Бабьего Яра", - рассказывает историк. Он также добавляет, что "ни одна из сторон" не предлагала ему "продлить контракт в качестве главного историка".
По словам Беркгофа, сомнения в том, что необходимо публично высказаться о новой концепции проекта, "постепенно исчезали". Этому в немалой степени способствовал "провал плана по публикации "Атласа Бабьего Яра" и оставленное без ответа письмо Натану Щаранскому" (Натан Щаранский - советский диссидент, бывший израильский политик, председатель Наблюдательного совета BYHMC. - Ред.), в котором историк сообщал о своей отставке. "И когда журналистка одного из украинских ресурсов обратилась ко мне по поводу моего ухода из проекта, о чем она каким-то образом узнала, я решил, что пришло время высказаться публично", - говорит Беркгоф.
Зачем заменили старую команду проекта Бабий Яр
Карел Беркгоф неоднократно упрекал BYHMC в том, что после создания прошлой осенью новой должности художественного директора, которую занял Илья Хржановский, в фонде "были приложены энергичные усилия по полной замене состава". "Почти все представители высокопрофессиональной команды (менеджеры и специалисты, ответственные за разработку контента), которым я доверял, или были уволены, или решили уйти сами", - говорит историк, добавляя, что это "никоим образом не улучшило ситуацию".
Создание новой должности художественного директора и появление новой команды генеральный директор Макс Яковер объясняет переходом к новому этапу работы над проектом. Предыдущая команда, по его словам, занималась "больше административной частью работы и созданием исторического нарратива", тогда как в задачи новой команды входит "на базе этого нарратива найти художественное решение, позволяющее сделать музей интересным и уникальным". Генеральный директор BYHMC также заверяет, что никого из тех, кто работал в команде до прихода в нее Хржановского, не увольняли. "Каждому предложили работать в новом составе с несколько иными функциями, которых требовал новый этап, - говорит он. - Но многим не очень понравились изменения, и часть людей из-за этого ушла".
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