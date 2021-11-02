В поисках лучшей жизни пара кубинских беженцев пересекла границы 12 стран. Эта дорога запомнится им надолго. Истории мигрантов - живое свидетельство того, с какими препятствиями приходится сталкиваться тем, кто поверил в американскую мечту.
Тысячи беженцев из Мексики и Гаити разбили стихийный лагерь на границе с США. В Соединенных Штатах заговорили о миграционном кризисе. Администрация Байдена не спешит отказываться от трамповской политики.
С приходом Джо Байдена поток мигрантов, направляющихся в США, резко вырос. Основные маршруты пролегают через Мексику. Тысячи мигрантов застряли в Тапачуле на юге страны. Многие считают, что кризис создан искусственно.
Судьба "Северного потока-2" может измениться коренным образом уже к концу нынешнего года. И причина тому вовсе не санкции США, а Германия, которая до сих пор отстаивала этот проект. Дело в том, что осенью в ФРГ пройдут выборы и к власти могут прийти ярые противники газопровода.
США столкнулись с нарастающим кризисом на южной границе. Все больше мигрантов пытается въехать в страну из Мексики. Это связано и с приходом к власти Джо Байдена, от которого ожидали смягчение миграционной политики.
Джо Байден собирается смягчить миграционную политику. Он собирается впустить в США 25 тысяч просителей убежища из Мексики. Но поток не иссякает. Только в феврале на границе задержаны 100 тысяч новых мигрантов.