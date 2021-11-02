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Мексика

К мечте любой ценой: долгая дорога кубинских мигрантов в США 02.11.2021

В поисках лучшей жизни пара кубинских беженцев пересекла границы 12 стран. Эта дорога запомнится им надолго. Истории мигрантов - живое свидетельство того, с какими препятствиями приходится сталкиваться тем, кто поверил в американскую мечту.

Наплыв мигрантов из Гаити: США ужесточают контроль на границе с Мексикой и продолжают курс Трампа (22.09.2021) 22.09.2021

Тысячи беженцев из Мексики и Гаити разбили стихийный лагерь на границе с США. В Соединенных Штатах заговорили о миграционном кризисе. Администрация Байдена не спешит отказываться от трамповской политики.
Afghan farmers collect raw opium as they work in a poppy field in Khogyani district of Jalalabad, east of Kabul, Afghanistan, Friday, May 10, 2013. Opium poppy cultivation has been increasing for a third year in a row and is heading for a record high, the U.N. said in a report. Poppy cultivation is also dramatically increasing in areas of the southern Taliban heartland, the report showed, especially in regions where thousands of U.S.-led coalition troops have been withdrawn or are in the process of departing. The report indicates that whatever international efforts have been made to wean local farmers off the crop have failed. (AP Photo/Rahmat Gul)

Комментарий: Что общего у "Талибана" и мексиканских наркокартелей 09.09.2021

Как будут развиваться события в Афганистане, не знает никто. Но сейчас ясно: наряду с политикой они затронут и другие аспекты мировой повестки, в частности, наркоторговлю, считает Анабель Эрнандес.
Dieses von Mexikos Staatlichem Institut für Soziale Sicherheit (IMSS) zur Verfügung gestellte Foto zeigt Menschen in Schutzkleidung und mit Mund-Nasen-Schutz, darunter Angestellte eines Krankenhauses, die ein Boot durch die überflutete Straße ziehen. (zu dpa «Krankenhaus in Mexiko überschwemmt: Mindestens 16 Tote») +++ dpa-Bildfunk +++

Жертвами наводнения и землетрясения в Мексике стали 18 человек 08.09.2021

17 человек погибли в штате Идальго в больнице для пациентов с коронавирусом, где вышел из строя трансформатор, обеспечивавший электроснабжение учреждения.
(FILES) In this file photo taken on September 28, 2020, supporters of the legalization of abortion take part in a demonstration in the framework of the International Safe Abortion Day, in Guadalajara, Mexico. - Mexico's Supreme Court on September 7, 2021 declared the criminalization of abortion unconstitutional in a unanimous vote hailed by rights campaigners in the conservative Latin American country. (Photo by ULISES RUIZ / AFP)

Верховный суд Мексики одобрил декриминализацию абортов 08.09.2021

Верховный суд Мексики признал незаконным наказание за прерывание беременности в первом триместре.
***ACHTUNG: Bild nur nur zur vom Rechteinhaber freigegebenen Berichterstatung verwenden!*** via brenda.asirvadappan@dw.com Self-portrait (with Dr. Farill), 1951 Weeping Coconuts, c. 1951 Oil on masonite, 41.5 x 50 cm (163⁄8 x 19. in.) Private collection, courtesy Hauser & Wirth Collection Services Photo credit: Rafael Doniz Copyright: © Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust/VG Bild-Kunst, Bonn 2021; reproduction authorized by the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2021

Фрида Кало: новый взгляд на творчество художницы 16.08.2021

Благодаря своим автопортретам Фрида Кало стала известной художницей и иконой стиля. Новая иллюстрированная книга, выпущенная немецким издательством, знакомит с историей ее работ.
Venezuela's President of the National Assembly Jorge Rodriguez, from left, Mexico’s Foreign Minister Marcelo Ebrard, Norwegian diplomat Dan Nylander and Venezuelan opposition delegate Gerardo Blyde Perez, pose for a photo in Mexico City, Friday, Aug. 13, 2021. The government of Venezuela and its opposition are set to begin a new dialogue this week looking for a change in the South American nation's prolonged political standoff. (AP Photo/Marco Ugarte)

В Мехико начались переговоры властей и оппозиции Венесуэлы 14.08.2021

В ходе диалога в Мексике представители властей и оппозиции Венесуэлы планируют обсудить перспективы отмены санкций и проведения выборов. Переговоры продлятся до 16 августа.

США грозит миграционный кризис: в Мексике застряли тысячи жителей Гаити и стран Латинской Америки (07.07.2021) 07.07.2021

С приходом Джо Байдена поток мигрантов, направляющихся в США, резко вырос. Основные маршруты пролегают через Мексику. Тысячи мигрантов застряли в Тапачуле на юге страны. Многие считают, что кризис создан искусственно.
Supporters listen to Mexican singer and current candidate for a local deputation for the Citizen Movement Party (Movimiento Ciudadano), Francisca Viveros Barradas, better known as Paquita la del barrio, during a campaign rally, in Veracruz, state of Veracruz, Mexico on May 17, 2021. - An iconic bolero singer, a former Miss Universe and a soap opera star top the list of celebrities hoping to win the Mexican vote in the mid-term elections on June 6. (Photo by VICTORIA RAZO / AE / AFP) (Photo by VICTORIA RAZO/AE/AFP via Getty Images)

В Мексике избирают парламент и региональные органы власти 06.06.2021

Около 95 миллионов избирателей имеют право участвовать в парламентских, региональных и коммунальных выборах в Мексике. С сентября 2020 года в стране были убиты 90 политиков.
Rescuers work at a site where an overpass for a metro partially collapsed with train cars on it at Olivos station in Mexico City, Mexico May 03, 2021. Luis Cortes/REUTERS

При обрушении метромоста в Мехико погибли не менее 20 человек 04.05.2021

В Мехико в результате обрушения моста сошел с рельсов поезд метрополитена.

June 23, 2020*** TOPSHOT - US President Donald Trump participates in a ceremony commemorating the 200th mile of border wall at the international border with Mexico in San Luis, Arizona, June 23, 2020. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Пентагон останавливает строительство стены на границе 01.05.2021

Проекты по возведению стены на границе на деньги Минобороны США остановлены. Джо Байден ранее подписал указ о прекращении работ.
National Security Council Coordinator for U.S. Southern Border Roberta Jacobson speaks at a press briefing at the White House, Wednesday, March 10, 2021, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)

Координатор Белого дома по границе с Мексикой уходит в отставку 10.04.2021

Роберта Джейкобсон покинет свой пост по истечении 100 дней Байдена на посту президента США. Она занималась границей Соединенных Штатов и Мексики, которую регулярно пытаются пересечь тысячи мигрантов.

Германия откажется от Северного потока - 2 уже осенью? DW Новости (31.03.2021) 31.03.2021

Судьба "Северного потока-2" может измениться коренным образом уже к концу нынешнего года. И причина тому вовсе не санкции США, а Германия, которая до сих пор отстаивала этот проект. Дело в том, что осенью в ФРГ пройдут выборы и к власти могут прийти ярые противники газопровода.

Десятки тысяч мигрантов надеются попасть в США (31.03.2021) 31.03.2021

По меньшей мере 150 тысяч просителей убежища с детьми были задержаны пограничными патрулями США за последние недели и отправлены под стражу. Волонтеры следят, чтобы к ним хорошо относились и ждут решения администрации Байдена.

Кризис на границе с Мексикой: все больше мигрантов пытаются попасть в США (26.03.2021) 26.03.2021

США столкнулись с нарастающим кризисом на южной границе. Все больше мигрантов пытается въехать в страну из Мексики. Это связано и с приходом к власти Джо Байдена, от которого ожидали смягчение миграционной политики.

Новая миграционная политика Байдена: стена Трампа на границе с Мексикой пала? (09.03.2021) 09.03.2021

Джо Байден собирается смягчить миграционную политику. Он собирается впустить в США 25 тысяч просителей убежища из Мексики. Но поток не иссякает. Только в феврале на границе задержаны 100 тысяч новых мигрантов.
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