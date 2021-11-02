Германия откажется от Северного потока - 2 уже осенью? DW Новости (31.03.2021)

Судьба "Северного потока-2" может измениться коренным образом уже к концу нынешнего года. И причина тому вовсе не санкции США, а Германия, которая до сих пор отстаивала этот проект. Дело в том, что осенью в ФРГ пройдут выборы и к власти могут прийти ярые противники газопровода.