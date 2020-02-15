 Международный комитет по Ливии указал на нарушения эмбарго на поставки оружия | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2020

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Германия

Международный комитет по Ливии указал на нарушения эмбарго на поставки оружия

Глава МИД Италии на полях конференции по безопасности в Мюнхене выразил надежду, что миссия по контролю за эмбарго на поставки оружия получит специальный мандат.

Заседание комитета по Ливии на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Заседание комитета по Ливии на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Представители стран - участниц международного комитета по Ливии высказались за усиление контроля над эмбарго на поставки оружия в эту страну. Об этом в воскресенье, 16 февраля, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Встреча комитета, решение о создании которого было принято ранее на конференции по Ливии в Берлине, состоялась на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Мас напомнил о резолюции Совета Безопасности ООН, в которой говорится о цели установить продолжительный режим прекращения огня. "Существует резолюция, в которой прописан вклад ЕС в обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия таким образом, который приемлем для всех государств - членов Евросоюза", - подчеркнул он.

В перспективе - учреждение спецмиссии

В свою очередь глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что вопрос учреждения миссии по контролю за эмбарго будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 17 февраля. Он выразил уверенность, что для работы миссии необходим специальный мандат, а также возможность наблюдения за воздушным пространством, морскими и сухопутными границами.

Контекст

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Заместитель спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс подчеркнула, что перемирие в этой стране висит на волоске. Она также анонсировала проведение в феврале в Женеве "ливийского политического форума" широкого представительства.

Военный конфликт в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Сегодня находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны.

Соперник Сараджа - в прошлом соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования оказывают серьезное давление на ПНС. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. В той или иной форме его поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В свою очередь Турция выступает на стороне правительства в Триполи.

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    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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