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Международный Комитет Красного Креста (МККК)

Независимая и нейтральная международная гуманитарная организация Международный Комитет Красного Креста (МККК) помогает пострадавшим в вооруженных конфликтах и войнах.

МККК был основан в 1863 году. Сегодня комитет работает по всему миру, оказывая помощь пострадавшим в результате конфликтов и воин, а также выступая в защиту жертв войны. Независимая и нейтральная организация обладает мандатом, предусмотренным Женевскими конвенциями 1949 года. Финансируется за счет добровольных пожертвований правительств и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.