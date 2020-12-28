Независимая и нейтральная международная гуманитарная организация Международный Комитет Красного Креста (МККК) помогает пострадавшим в вооруженных конфликтах и войнах.

МККК был основан в 1863 году. Сегодня комитет работает по всему миру, оказывая помощь пострадавшим в результате конфликтов и воин, а также выступая в защиту жертв войны. Независимая и нейтральная организация обладает мандатом, предусмотренным Женевскими конвенциями 1949 года. Финансируется за счет добровольных пожертвований правительств и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.