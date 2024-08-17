В Германии почти исчерпаны резервы донорской крови

По данным Немецкого Красного Креста, в отдельных регионах Германии истощаются запасы донорской крови. Однако о чрезвычайной ситуации на общенациональном уровне речь не идет.

Жители Германии сдают слишком мало донорской крови, поэтому ее запасы в стране истощаются, передает в субботу, 17 августа, агентство dpa, опираясь на данные Немецкого Красного Креста (НКК).

По словам пресс-секретаря службы донорства крови НКК Патрика Ноэ (Patric Nohe), ежедневно по всей стране требуется 15 000 донаций крови, однако такого показателя во многих регионах достичь не удается, поскольку люди предпочитают по-другому проводить досуг: "Поэтому службам донорства крови НКК приходится использовать свои резервы, которые уже в значительной степени исчерпаны".

Осложняет ситуацию и невозможность создать значительные запасы крови из-за короткого срока ее хранения. Особенно критическая ситуация сложилась в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар и Нижняя Саксония. "В некоторых случаях уже пришлось отложить запланированные операции", - говорит Патрик Ноэ.

Тем не менее в Немецком Красном Кресте пока не говорят о чрезвычайной ситуации с препаратами крови на общенациональном уровне - любой нуждающийся может обратиться в больницу и получить консервированную кровь. По данным НКК, служба донорства крови покрывает около 75 процентов донаций по всей Германии.