Медсестры вместо школьников: зачем Навальному свой профсоюз

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о создании собственного профсоюза. По словам политика, его команда будет защищать интересы 6 млн бюджетников, которым недоплачивает государство. Это уже вторая после пенсионных митингов попытка Навального расширить свою аудиторию и уйти от имиджа лидера протестующих школьников. О том, есть ли у такой инициативы потенциал, DW спросила у политиков и социологов.



Как будет работать "Профсоюз Навального"



После нескольких безуспешных попыток зарегистрировать собственную политическую партию Навальный пробует еще один формат привлечения сторонников - "Профсоюз". Кавычки здесь не случайны: новое объединение оппозиционера не будет считаться профсоюзом юридически, так как включает много разных профессий. Отдельная регистрация тоже не требуется.



По сути, это просто сайт, на котором врачи, учителя и другие бюджетники могут проверить свою зарплату. Например, если вы учительница в республике Коми, ваша зарплата до вычета налогов должна быть не менее 50 тысяч рублей. Если она окажется ниже средней по региону, можно оставить жалобу, в том числе анонимно. Далее команда юристов отправит ее в администрацию президента РФ, полпреду президента РФ в федеральном округе, а также главе региона и в прокуратуру.



"Самая большая категория из 6 млн бюджетников - это медсестры (1,6 миллиона), и они, возможно, больше всего страдают от недоплат, потому что им повсеместно недоплачивают зарплаты, даже в Москве", - пояснила DW пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. По ее словам, "Профсоюз Навального" уже объединился с профсоюзом "Альянс врачей", который охватывает три самые большие категории: врачи, средний медперсонал и младший медперсонал. "Есть еще несколько дружественных организаций, но мы пока не хотим их раскрывать", - добавила Ярмыш.



Помогут ли интернет-жалобы повысить зарплаты



Идея Навального организовать профсоюз - это вызов всей системной оппозиции России, которая использует левосоциальную риторику, считает политолог Александр Кынев. "Возникает вопрос, а почему нечто похожее не делают КПРФ или "Справедливая Россия", которые вроде как защищают интересы трудящихся? - говорит политолог. По его словам, успех кампании предсказать сложно, так как она потребует колоссальных организационных затрат и работы гигантского числа юристов.



Форма для пересылки жалоб напоминает то, что уже ранее делал другой сервис Навального, "РосЯма", где можно было пожаловаться на дорожные ямы, говорит социолог, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Титков. Однако то, что эффективно для проблем ЖКХ, может не сработать с зарплатами. "Руководители бюджетных организаций до сих пор сами старались соответствовать формальным параметрам майских указов. Делали это хорошо известным способом: полную ставку оставляли высокой, но работников переводили на треть или даже четверть ставки. Поэтому прокуратура вряд ли найдет формальные нарушения", - убежден Титков. Кроме того, есть риск, что сама тема - повышение зарплат - выбрана Навальным неверно, а потому будет неинтересна бюджетникам и профсоюзам.



"Тот набор проблем, которые сейчас есть у врачей и учителей, лишь в небольшой степени связан с зарплатами по майским указам. Более актуальны сокращения на работе, бюрократические отчетности и незащищенность работников в отношениях с администрациями", - считает Титков.





Борьба за новую протестную аудиторию



Новой инициативой, а главное - взаимодействием с другими профсоюзами Алексей Навальный старается расширить свою аудиторию. "Публичной политики мало за пределами выборов, и Навальный, как мне кажется, ищет ту тему, которая поможет ему выйти за пределы электорального и антикоррупционного гетто, в котором он сегодня находится", - говорит профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ Николай Петров. Однако получится ли это, предсказать нельзя. Кроме того, неизвестно, захотят ли те, кому профсоюз поможет повысить зарплату, поддержать Навального как политика.



Социолог "Левада-центра" Денис Волков напоминает, что протестующие бюджетники обычно не хотят сотрудничать с несистемной оппозицией: это понижает их шансы хоть чего-либо добиться от власти. "С другой стороны, власть не всегда готова идти на уступки в финансовых вопросах, потому что у нее просто нет денег. И тогда люди, отчаявшись, возможно, обратятся к сервису Навального", - не исключил Волков



Но для этого Навальному необходимо сменить свой образ и сменить повестку - с гражданско-правовой на социальную. По словам Дениса Волкова, это не первая попытка Навального зайти на территорию бюджетников: "Взять хотя бы митинги против пенсионной реформы. Но ее едва ли можно назвать успешной. Все же более широкие слои населения воспринимают его как политика для либерального городского среднего класса".

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