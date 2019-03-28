"Медиазона" судится с Роскомнадзором из-за цензуры статьи о пытках

Редакция российского интернет-издания "Медиазона" обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к Роскомнадзору после запрета статьи о пытках в полиции Татарстана. Об этом руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Telegram-канале в четверг, 28 марта.

Ведомство сочло, что публикация содержит запрещенную информацию. Редакция просит признать незаконным решение Роскомнадзора и пока не выдвигала иных требований, добавил Севан Авалян, представляющий интересы "Медиазоны".

Шесть полицейских признаны виновными

В материале издания рассказывалось о пытках в полиции Нижнекамска, в результате которых 22-летний медработник Ильназ Пиркин покончил с собой. Следственный комитет России завершил расследование дела 13 декабря 2018 года. Шестеро полицейских были признаны виновными.

По требованию Роскомнадзора "Медиазона" изменила два фрагмента текста, которые ведомство сочло "информацией о способе совершения самоубийства", а также удалила одну из фотографий.

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