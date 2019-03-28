 ″Медиазона″ судится с Роскомнадзором из-за цензуры статьи о пытках | Новости из Германии о России | DW | 28.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

"Медиазона" судится с Роскомнадзором из-за цензуры статьи о пытках

По требованию Роскомнадзора "Медиазона" изменила фрагменты статьи о пытках в полиции Татарстана. Редакция просит признать незаконным решение ведомства о наличии в материале запрещенной информации.

Силуэт человека в дверном проеме

Редакция российского интернет-издания "Медиазона" обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к Роскомнадзору после запрета статьи о пытках в полиции Татарстана. Об этом руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Telegram-канале в четверг, 28 марта.

Ведомство сочло, что публикация содержит запрещенную информацию. Редакция просит признать незаконным решение Роскомнадзора и пока не выдвигала иных требований, добавил Севан Авалян, представляющий интересы "Медиазоны".

Контекст

Насилие со стороны представителей власти - это российская норма. И бесконтрольность силовиков будет только возрастать в ближайшую шестилетку, предполагает политолог Иван Преображенский. (22.03.2018)

За решеткой находится слишком много россиян, заявляют правозащитники. Кто эти люди и как они оказались там? DW рассказывает истории четырех бывших российских заключенных. (09.06.2017)

Шесть полицейских признаны виновными

В материале издания рассказывалось о пытках в полиции Нижнекамска, в результате которых 22-летний медработник Ильназ Пиркин покончил с собой. Следственный комитет России завершил расследование дела 13 декабря 2018 года. Шестеро полицейских были признаны виновными.

По требованию Роскомнадзора "Медиазона" изменила два фрагмента текста, которые ведомство сочло "информацией о способе совершения самоубийства", а также удалила одну из фотографий.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 26:00

Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад - "Европа в фокусе"

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение в Telegram-канале Павла Чикова

Аудио- и видеофайлы по теме

Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад - "Европа в фокусе"  

Адвокат Бирюкова - депутату Хоркиной в "Немцова.Интервью": Нельзя сравнивать пытки в российских тюрьмах с Гуантанамо  

Россия за решеткой: как жестокость общества формирует "тюремную культуру"  

Реклама

Самые читаемые

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein  

Военные Мальты заняли захваченное мигрантами судно  

Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно