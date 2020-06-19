МВД Беларуси сообщило о 270 задержанных после пикетов

В ходе предвыборных пикетов в Минске и ряде городов Беларуси 19 июня были задержаны 270 человек, сообщило министерство внутренних дел республики. В отношении задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, "в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий", - указывается в заявлении пресс-службы ведомства, распространенном в субботу, 20 июня.

"Обращаемся к жителям и гостям нашей страны не нарушать правопорядок и не создавать конфликтные, провокационные ситуации", - призвало далее МВД. В числе прочих были задержаны журналисты "Радио Свобода", Reuters, сайтов TUT.BY и Onliner.by и других СМИ. Пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Жлобине, Лиде, Бобруйске, Солигорске, Барановичах, Молодечно, Речице и других городах. Ранее белорусские правозащитники сообщили, что в ходе акций были задержаны более 100 человек.

Бабарико предъявлено уголовное обвинение

Между тем претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовной статье. "Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Бабарико Дмитрий Лаевский.

По его словам, экс-председатель Белгазпромбанка "жив и здоров", а также "категорически не согласен с предъявленным обвинением". При этом "защита настаивает на его полной невиновности" и уже обжаловала задержание Бабарико, добавил адвокат.

Задержание Бабарико и его сына

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня, после того как отправились сдавать очередную часть подписей, собранных для регистрации кандидатом на президентских выборах. В их квартирах прошли обыски. Комитет госконтроля (КГК) Беларуси сообщил, что Бабарико-старший задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Сотрудники департамента финансовых расследований КГК 11 июня провели обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ряд бывших и нынешних сотрудников банка задержаны.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Президента Беларуси избирают каждые 5 лет. Республикой с 1994 года руководит Александр Лукашенко. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.

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