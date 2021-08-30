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Бени Ганц обсудил с Махмудом Аббасом вопросы безопасности и развития экономики. По данным корпорации IPBC, речь идет о первой с 2010 года официальной встрече подобного уровня.
Глава Палестинской национальной автономии Аббас не будет проводить всеобщие выборы, пока в них не гарантируют участие жителей Восточного Иерусалима.
После установления дипотношений глава бахрейнского МИДа совершил первый официальный визит в Израиль. Поездка главы израильской дипломатии в Манаму запланирована на декабрь.
Аббас заявил, что ПНА снимает с себя обязательства по всем договоренностям, включая заключенные в сфере безопасности.
Глава палестинской автономии обвинил Израиль и США в несоблюдении договоренностей и объявил о прекращении сотрудничества, в том числе и в сфере безопасности.
После отставки кабинет министров продолжит выполнять обязанности до формирования нового правительства автономии. Ранее Махмуд Аббас объявил о роспуске палестинского парламента.
По словам лидера Палестинской национальной автономии, новые выборы в законодательный орган могут пройти в течение шести месяцев.
Глава Палестинской автономии согласен на союз с Иорданией в случае, если в него также войдет Израиль, передают израильские СМИ. Позиция Израиля и Иордании пока неизвестна.
Глава Палестинской автономии утверждал, что евреи спровоцировали погромы в Европе своим "социальным поведением", например, ростовщичеством. Теперь Махмуд Аббас извинился за свои высказывания.
ЕС, ООН и ряд стран выступили с резкой критикой заявлений Махмуда Аббаса о причинах антисемитизма. ФРГ заявляет о необходимости решительно бороться с любыми его проявлениями.
В связи с гибелью более 10 палестницев в столкновениях с израильскими военными Махмуд Аббас объявил 31 марта днем траура. МИД Германии призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров.
Министры иностранных дел ЛАГ договорились считать Иерусалим столицей Палестины. В организации также поддержали план Махмуда Аббаса, сообщает агентство AP.
Организация освобождения Палестины призывает к политической, экономической и административной независимости. Не исключается отмена решения о признании права Израиля на существование.
Израиль вышел из мирных соглашений, подписанных в Осло в 1993 году, заявил Махмуд Аббас. Президент США планирует сократить или вовсе не платить взнос в фонд помощи палестинским беженцам.
Глава палестинской администрации Аббас отказался встречаться с вице-президентом США. Это связано с решением Дональда Трампа по Иерусалиму.
Контрольно-пропускной пункт Рафах, ранее контролируемый движением ХАМАС, открылся под контролем властей Палестинской автономии и будет работать три дня.
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