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Махмуд Аббас

Defense Minister Benny Gantz attends the first Cabinet meeting of the new government at the Chagall Hall in the Knesset, the Israeli Parliament in Jerusalem, Israel, Sunday, May 24, 2020. (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

Министр обороны Израиля встретился с главой ПНА 30.08.2021

Бени Ганц обсудил с Махмудом Аббасом вопросы безопасности и развития экономики. По данным корпорации IPBC, речь идет о первой с 2010 года официальной встрече подобного уровня.
Palästinenserpräsident Mahmud Abbas spricht während einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen der Palästinenserführung. Die Palästinenserführung hat den Nahost-Plan von US-Präsident Trump wütend zurückgewiesen. +++ dpa-Bildfunk +++

ЕС разочарован решением отложить выборы в Палестинской автономии 30.04.2021

Глава Палестинской национальной автономии Аббас не будет проводить всеобщие выборы, пока в них не гарантируют участие жителей Восточного Иерусалима.
TEL AVIV, ISRAEL - NOVEMBER 18: (----EDITORIAL USE ONLY â MANDATORY CREDIT - ISRAELI FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Foreign Minister of Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani (L), Assistant to the US President Donald Trump and Special Representative for International Negotiations, Avi Berkowitz (R) are welcomed by Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi (C) upon their arrival at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel on November 18, 2020. Israeli Foreign Ministry/Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Израиль и Бахрейн договорились о взаимном открытии посольств 18.11.2020

После установления дипотношений глава бахрейнского МИДа совершил первый официальный визит в Израиль. Поездка главы израильской дипломатии в Манаму запланирована на декабрь.
19.05.2020, Palästinensische Autonomiegebiete, Ramallah: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas spricht bei einem Treffen der Palästinenserführung in seinem Hauptquartier. Abbas hat ein Ende aller Vereinbarungen mit Israel und den USA erklärt. Foto: Alaa Badarneh/EPA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Палестинцы вышли из соглашений с США и Израилем 20.05.2020

Аббас заявил, что ПНА снимает с себя обязательства по всем договоренностям, включая заключенные в сфере безопасности.

Palestinian president Mahmud Abbas holds a placard showing maps of (L to R) historical Palestine, the 1947 United Nations partition plan on Palestine, the 1948-1967 borders between the Palestinian territories and Israel, and a current map of the Palestinian territories without Israeli-annexed areas and settlements, as he attends an Arab League emergency meeting discussing the US-brokered proposal for a settlement of the Middle East conflict at the league headquarters in the Egyptian capital Cairo on February 1, 2020. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

Палестинцы разрывают отношения с США и Израилем 01.02.2020

Глава палестинской автономии обвинил Израиль и США в несоблюдении договоренностей и объявил о прекращении сотрудничества, в том числе и в сфере безопасности.
Palestinian Authority President Mahmud Abbas gestures as he gives a speech during a meeting with the Palestine Liberation Organisation (PLO)'s Central Council in the West Bank city of Ramallah on April 26, 2014. Palestinians will never recognise Israel as the Jewish state, Abbas said, as his leadership convened to chart a course of action after Israel halted peace talks. In 1993 we recognised Israel, Abbas told members of the PLO, adding that the Palestinians should not be forced to go a step further and recognise Israel's religious identity. AFP PHOTO / ABBAS MOMANI (Photo credit should read ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Правительство Палестинской автономии ушло в отставку 29.01.2019

После отставки кабинет министров продолжит выполнять обязанности до формирования нового правительства автономии. Ранее Махмуд Аббас объявил о роспуске палестинского парламента.
Mahmud Abbas, Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, Berlin, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Махмуд Аббас объявил о роспуске палестинского парламента 23.12.2018

По словам лидера Палестинской национальной автономии, новые выборы в законодательный орган могут пройти в течение шести месяцев.

Palestinian President Mahmoud Abbas speaks during a meeting of the Palestinian National Council at his headquaters in the West Bank city of Ramallah, Monday, April 30, 2018. (AP Photo/Majdi Mohammed) |

США предложили Аббасу создать конфедерацию с Иорданией 02.09.2018

Глава Палестинской автономии согласен на союз с Иорданией в случае, если в него также войдет Израиль, передают израильские СМИ. Позиция Израиля и Иордании пока неизвестна.
Palestinian President Mahmoud Abbas speaks during a meeting of the Palestinian National Council at his headquaters in the West Bank city of Ramallah, Monday, April 30, 2018. (AP Photo/Majdi Mohammed) |

Аббас извинился за свои слова о Холокосте 04.05.2018

Глава Палестинской автономии утверждал, что евреи спровоцировали погромы в Европе своим "социальным поведением", например, ростовщичеством. Теперь Махмуд Аббас извинился за свои высказывания.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Januar +++ Rote Rosen liegen am 27.01.2015 auf einem Stein des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Vor 70 Jahren befreite die Sowjetarmee das NS-Vernichtungslager Auschwitz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Аббаса раскритиковали за высказывания о Холокосте 02.05.2018

ЕС, ООН и ряд стран выступили с резкой критикой заявлений Махмуда Аббаса о причинах антисемитизма. ФРГ заявляет о необходимости решительно бороться с любыми его проявлениями.
30.03.2018++ EDITORS NOTE: Graphic content / A picture taken on March 30, 2018 shows a Palestinian youth being carried on a stretcher after being injured during a demonstration near the border with Israel east of Jabalia in the Gaza strip commemorating Land Day. Land Day marks the killing of six Arab Israelis during 1976 demonstrations against Israeli confiscations of Arab land. / AFP PHOTO / Mohammed ABED (Photo credit should read MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images)

Берлин обеспокоен столкновениями в секторе Газа 31.03.2018

В связи с гибелью более 10 палестницев в столкновениях с израильскими военными Махмуд Аббас объявил 31 марта днем траура. МИД Германии призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров.
06.12.2017 A picture taken from the Mount of Olives shows the Old City of Jerusalem with the Dome of the Rock mosque in the centre, on December 6, 2017. President Donald Trump is set to recognise Jerusalem as Israel's capital, upending decades of careful US policy and ignoring dire warnings from Arab and Western allies alike of a historic misstep that could trigger a surge of violence in the Middle East. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)

В Лиге арабских государств решили признать Иерусалим столицей Палестины 07.03.2018

Министры иностранных дел ЛАГ договорились считать Иерусалим столицей Палестины. В организации также поддержали план Махмуда Аббаса, сообщает агентство AP.
03.02.2018+++Ramallah, Westjordanland+++ February 3, 2018 - Ramallah, West Bank, Palestinian Territory - Palestinian President Mahmoud Abbas attends a meeting of the Palestine Liberation Organization (PLO) executive committee at his compound in the West Bank city of Ramallah, february 03, 2018 |

Палестинцы намерены порвать отношения с Израилем 04.02.2018

Организация освобождения Палестины призывает к политической, экономической и административной независимости. Не исключается отмена решения о признании права Израиля на существование.
06.12.2017 A picture taken from the Mount of Olives shows the Old City of Jerusalem with the Dome of the Rock mosque in the centre, on December 6, 2017. President Donald Trump is set to recognise Jerusalem as Israel's capital, upending decades of careful US policy and ignoring dire warnings from Arab and Western allies alike of a historic misstep that could trigger a surge of violence in the Middle East. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)

Аббас назвал ближневосточную политику Трампа пощечиной века 14.01.2018

Израиль вышел из мирных соглашений, подписанных в Осло в 1993 году, заявил Махмуд Аббас. Президент США планирует сократить или вовсе не платить взнос в фонд помощи палестинским беженцам.
08.12.2017*****A masked Palestinian protester gestures during clashes with Israeli troops near an Israeli checkpoint in the West Bank city of Ramallah on December 8, 2017. Israel deployed hundreds of additional police officers following Palestinian calls for protests after the main weekly Muslim prayers against US President Donald Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital. / AFP PHOTO / ABBAS MOMANI

Аббас из-за решения по Иерусалиму не будет встречаться с Пенсом 09.12.2017

Глава палестинской администрации Аббас отказался встречаться с вице-президентом США. Это связано с решением Дональда Трампа по Иерусалиму.
Palestinian security forces loyal to Hamas (L) stand guard near a portrait of Palestinian president Mahmoud Abbas outside the Rafah border crossing with Egypt, under the control of the Palestinian Authority as its security forces stand guard inside next to a portrait of Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (R), in the southern Gaza Strip on November 18, 2017, as it opened for three days for the first time since the Palestinian reconciliation deal. Only humanitarian cases registered with the Palestinian Interior ministry would be allowed to leave through the crossing, however, with this including up to 20,000 people in the empoverished enclave of two million. That Egypt-brokered Palestinian reconciliation deal is expected to lead to more regular opening of the Rafah crossing, which had been totally sealed since August 2017, and was largely closed by Cairo for years beforehand. / AFP PHOTO / SAID KHATIB (Photo credit should read SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

Египет открыл на три дня КПП на границе с сектором Газа 18.11.2017

Контрольно-пропускной пункт Рафах, ранее контролируемый движением ХАМАС, открылся под контролем властей Палестинской автономии и будет работать три дня.
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