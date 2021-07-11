Маттиас Варниг

Лагеря для уйгуров в Китае: как власти фабрикуют обвинения. DW Новости (08.06.2020)

По оценкам правозащитников, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР сейчас более миллиона мусульман содержатся в спецлагерях. В основном речь идет об уйгурах, но есть там и казахи, и представители других народностей, исповедующих ислам. Как выяснила DW, многих заключенных вынуждают признаваться в том, чего они не совершали.