Маттиас Варниг (Matthias Warnig) - управляющий директор компании Nord Stream AG. Входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний.
Маттиас Варниг - бывший кадровый сотрудник министерства государственной безопасности ГДР ("штази"). В ГДР получил высшее экономическое образование, работал под прикрытием в Западной Германии, занимаясь экономическим шпионажем. После объединения Германии работал в Dresdner Bank.
С 2003 года по 2015 год - член наблюдательного совета банка "Россия", известного также как "банк друзей Путина".
С 2006 года - управляющий директор компании Nord Stream AG. Считается личным другом президента России Владимира Путина.
По информации СМИ, администрация президента США решила не вводить жесткие санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и его главы Маттиаса Варнига. Почему? И как на это сообщение отреагировали в ФРГ?
По оценкам правозащитников, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР сейчас более миллиона мусульман содержатся в спецлагерях. В основном речь идет об уйгурах, но есть там и казахи, и представители других народностей, исповедующих ислам. Как выяснила DW, многих заключенных вынуждают признаваться в том, чего они не совершали.
Герхард Шредер решил войти в совет директоров "Роснефти". Но экс-канцлер ФРГ - не единственный немец, играющий заметную роль в России. В той же "Роснефти" есть еще, например, Маттиас Варниг, кстати, тоже знакомый с Путиным.
Герхард Шредер решил принять предложение войти в совет директоров "Роснефти". Нефтяной концерн частично находится под западными санкциями, напомнила ему Ангела Меркель. Но экс-канцлера это не смутило.