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Маттиас Варниг

Маттиас Варниг (Matthias Warnig) - управляющий директор компании Nord Stream AG. Входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний.

Маттиас Варниг - бывший кадровый сотрудник министерства государственной безопасности ГДР ("штази"). В ГДР получил высшее экономическое образование, работал под прикрытием в Западной Германии, занимаясь экономическим шпионажем. После объединения Германии работал в Dresdner Bank.
С 2003 года по 2015 год - член наблюдательного совета банка "Россия", известного также как "банк друзей Путина".
С 2006 года - управляющий директор компании Nord Stream AG. Считается личным другом президента России Владимира Путина.

16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Компания-оператор обещает достроить "Северный поток-2" до конца августа 11.07.2021

98 процентов трубопровода уже завершено, а одна из линий готова полностью, заявил гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Почему на самом деле Байден встретится с Путиным (26.05.2021) 26.05.2021

Почему Джо Байден согласился на встречу с Владимиром Путиным и почему Вашингтон позволяет Германии и России продолжать строительство "Северного потока-2"?

"Северный поток-2": почему США хотят отказаться от жестких санкций против дочки "Газпрома"? 19.05.2021

По информации СМИ, администрация президента США решила не вводить жесткие санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и его главы Маттиаса Варнига. Почему? И как на это сообщение отреагировали в ФРГ?
Rohre für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland werden im Hafen Mukran auf der Insel Rügen gelagert. Die Bundesregierung hält trotz der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland fest. Mecklenburg-Vorpommern plant mit Hilfe einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu sichern.

Республиканцы критикуют администрацию Байдена из-за "Северного потока - 2" 19.05.2021

США не введут санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, пишет Axios. Республиканцы МакКол и Сасс призывают не допустить завершения укладки труб.
ST PETERSBURG, RUSSIA - MAY 25, 2018: Nord Stream Managing Director Matthias Warnig ahead of the plenary session at the 2018 St Petersburg International Economic Forum at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency Foto: Vladimir Smirnov/TASS/dpa |

Герр директор: где работает друг Путина Маттиас Варниг из фильма Навального 21.01.2021

В фильме-расследовании Алексея Навального "Дворец для Путина" среди множества российских фамилий упоминается один немец - бывший агент "штази" Маттиас Варниг. Чем он известен?

Лагеря для уйгуров в Китае: как власти фабрикуют обвинения. DW Новости (08.06.2020) 08.06.2020

По оценкам правозащитников, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР сейчас более миллиона мусульман содержатся в спецлагерях. В основном речь идет об уйгурах, но есть там и казахи, и представители других народностей, исповедующих ислам. Как выяснила DW, многих заключенных вынуждают признаваться в том, чего они не совершали.
ARCHIV - 06.12.2016, Mecklenburg-Vorpommern, Mukran: Ein Mitarbeiter prüft tonnenschwere Rohre für die zukünftige Ostsee-Erdgastrasse Nord Stream 2 auf einem Lagerplatz im Hafen. (zu dpa Berichterstattung vom Nato-Gipfel in Brüssel) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Nord Stream 2 грозит ЕС судом из-за требований Газовой директивы 24.04.2019

Если "Северный поток - 2" подпадет под поправки в Газовую директиву ЕС, это ограничит возможности Nord Stream 2 как крупного европейского инвестора, считает Маттиас Варниг.

18.02.2019, Berlin, Deutschland - Pressekonferenz zur Vorstellung des Buches Gier, Gas und Geld - Wie Deutschland mit Nord Stream Europas Zukunft riskiert, von Jens Hovsgaard, erschienen im Europa Verlag. Foto: Jens Hovsgaard, daenischer Journalist und TV-Produzent und Autor des Buches Gier, Gas und Geld. *** 18 02 2019 Berlin Germany Press conference to present the book Gier Gas und Geld Wie Deutschland mit Nord Stream Europas Zukunft riskiert by Jens Hovsgaard published by Europa Verlag Foto Jens Hovsgaard Danish journalist and TV producer and author of the book Gier Gas und Geld

Датский журналист: "Северный поток-2" - это политическое оружие для России 19.02.2019

Стабильность поставок газа в ЕС не является истинной целью Владимира Путина и "Газпрома", утверждает Йенс Хофсгор. Для лоббирования проекта используются методы спецслужб.
ST PETERSBURG, RUSSIA - MAY 25, 2018: Nord Stream Managing Director Matthias Warnig ahead of the plenary session at the 2018 St Petersburg International Economic Forum at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency Foto: Vladimir Smirnov/TASS/dpa |

Немецкий глава совета директоров "Русала" ушел в отставку из-за санкций 26.12.2018

Маттиас Варниг работал в "Русале" с 2012 года. Он также входит в число руководителей "Роснефти" и "Северного потока-2".
Matthias Warnig, Geschäftsführer der Nord Stream AG, in April 2012 bei der Eröffnung der Deutschen Woche in Sankt-Petersburg (Russland). Copyright: DW/Vladimir Izotov April, 2012, Moskau

В "Русале" объяснили, почему Варнига не оказалось среди кандидатов в совет директоров 28.05.2018

Из действующих членов совета в нем остались лишь двое. В "Русале" пояснили, почему это произошло.
23.03.2017**** A handout by Nord Stream 2 claims to show the first pipes for the Nord Stream 2 project at a plant of OMK, which is one of the three pipe suppliers selected by Nord Stream 2 AG, in Vyksa, Russia, in this undated photo provided to Reuters on March 23, 2017. Nord Stream 2/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. Optimiert für mobile Angebote

Nord Stream 2 угрожает ЕС требованием компенсации ущерба 07.02.2018

Если Евросоюз изменит Газовую директиву, компания Nord Stream 2 будет добиваться от Брюсселя компенсации нанесенного ей ущерба. Об этом заявил глава "дочки" "Газпрома" Маттиас Варниг.
epa04185212 Matthias Warnig Managing Director of the North Stream AG (C-L) and former German chancellor Gerhard Schroeder (2-R) wait for Russian President Vladimir Putin at a North Stream reception on the occasion of Schroeder's 70th birthday, in St. Petersburg, Russia, 28 April 2014. Former German chancellor Gerhard Schroeder's decision to celebrate his 70th birthday at a lavish party in St Petersburg attended by Russian President Vladimir Putin has created a political storm in Germany 29 April 2014. Monday's celebrations came as German Chancellor Angela Merkel was spearheading European and US efforts to force Putin to implement a Geneva peace agreement aimed at easing tensions in eastern Ukraine. A German government official insisted on 29 April that Schroeder, who chairs a German-Russian pipeline joint venture with Russian gas group Gazprom Nord Stream, was not acting in any official capacity at the event and that he had left active politics some time ago. EPA/ANATOLY MALTSEV +++(c) dpa - Bildfunk+++

Шрёдер, агент "штази" и топ-менеджеры: немцы в руководстве компаний РФ 29.09.2017

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер 29 сентября возглавил совет директоров "Роснефти". DW - о том, в каких еще крупных концернах РФ есть немецкие руководители, и как они там оказались.
epa04185212 Matthias Warnig Managing Director of the North Stream AG (C-L) and former German chancellor Gerhard Schroeder (2-R) wait for Russian President Vladimir Putin at a North Stream reception on the occasion of Schroeder's 70th birthday, in St. Petersburg, Russia, 28 April 2014. Former German chancellor Gerhard Schroeder's decision to celebrate his 70th birthday at a lavish party in St Petersburg attended by Russian President Vladimir Putin has created a political storm in Germany 29 April 2014. Monday's celebrations came as German Chancellor Angela Merkel was spearheading European and US efforts to force Putin to implement a Geneva peace agreement aimed at easing tensions in eastern Ukraine. A German government official insisted on 29 April that Schroeder, who chairs a German-Russian pipeline joint venture with Russian gas group Gazprom Nord Stream, was not acting in any official capacity at the event and that he had left active politics some time ago. EPA/ANATOLY MALTSEV +++(c) dpa - Bildfunk+++

Какие немецкие топ-менеджеры рулят бизнесом в России (видео) 28.09.2017

Герхард Шредер решил войти в совет директоров "Роснефти". Но экс-канцлер ФРГ - не единственный немец, играющий заметную роль в РФ. В той же "Роснефти" есть еще, например, Маттиас Варниг, кстати, тоже знакомый с Путиным.

Какие немецкие топ-менеджеры рулят бизнесом в России (28.09.2017) 28.09.2017

Герхард Шредер решил войти в совет директоров "Роснефти". Но экс-канцлер ФРГ - не единственный немец, играющий заметную роль в России. В той же "Роснефти" есть еще, например, Маттиас Варниг, кстати, тоже знакомый с Путиным.

Как друг Путина в "Роснефть" попал, или Экс-канцлер для Сечина - DW Новости (28.09.2017) 28.09.2017

Герхард Шредер решил принять предложение войти в совет директоров "Роснефти". Нефтяной концерн частично находится под западными санкциями, напомнила ему Ангела Меркель. Но экс-канцлера это не смутило.
25.05.2016+++ Bei einem Pressetermin am zweiten Russlandtag am 25.05.2016 in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) unterhalten sich der russische Industrieminister Denis Manturow (r) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (l, SPD). Mehr als 600 Teilnehmer haben sich zu der Veranstaltung angemeldet, die Wirtschaftsvertretern beider Länder die Möglichkeit geben soll, bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Beziehungen aufzubauen. +++ (C) picture-alliance/dpa/B. Wüstneck

Business as usual: немецкий бизнес против санкций (видео) 26.05.2016

В то время, когда Берлин требует от Москвы соблюдения Минских соглашений, немецкие предприниматели предпочитают заботиться о своем бизнесе.
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