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В Германии начался судебный процесс по делу о "дизельном скандале" в автоконцерне Volkswagen. Экс-главы компании на скамье подсудимых (пока) нет. Подробности - у DW.
Мартину Винтеркорну предъявили подозрение в коммерческом мошенничестве, совершенном по предварительному сговору.
По данным прокуратуры, топ-менеджеры VW слишком поздно проинформировали биржи о манипуляциях с данными дизельных выхлопов и тем самым воздействовали на биржевые курсы.
Фердинанд Пиех считался одним из самых влиятельных людей в Volkswagen. Он скончался в Баварии в возрасте 82 лет.
Следователи предполагают, что Винтеркорн переводил миллионные суммы в Швейцарию "на черный день" на случай убытков из-за дизельного скандала, пишет Bild.
Арест главы компании Audi Руперта Штадлера - новый этап в расширяющемся судебном преследовании топ-менеджеров немецкого автопрома. DW называет важнейшие имена дизельного скандала.
Суд в Детройте выдал ордер на арест Мартина Винтеркорна в рамках "дизельного скандала". Однако пока бывший глава Volkswagen находится в ФРГ, депортация ему не грозит.
Прокуратура штата Мичиган обвинила бывшего гендиректора VW Мартина Винтеркорна в сговоре с другими руководителями концерна с целью мошенничества.
Томас Заттельбергер в интервью DW заявил, что поведение бывшего шефа концерна Мартина Винтеркорна в ситуации с дизельным скандалом дискредитировало немецкое автомобилестроение.
Топ-менеджеров Volkswagen подозревают в манипулировании информацией по делу о выхлопном скандале. Расследование идет в отношении Маттиаса Мюллера и Мартина Винтеркорна.
Имеются веские доказательства того, что Мартин Винтеркорн знал о манипуляциях с программным обеспечением Volkswagen еще до начала скандала, утверждает прокуратура Брауншвейга.
Мартин Винтеркорн на заседании парламентского комитета подтвердил, что узнал о манипуляциях данными о вредных выхлопах только после того, как о них сообщило американское агентство.
Der Spiegel выяснил, что экс-глава VW во время руководства концерном получил в аренду роскошную виллу площадью 400 кв метров ниже рыночной стоимости. В саду для него построили пруд с подогревом для декоративных карпов.
Общая сумма дивидендов для членов наблюдательного совета Volkswagen за 2015 год упала на 94 процента до 697 тысяч евро. В 2014 году она превышала 12 млн евро.
В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результатами экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом.
В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом.
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