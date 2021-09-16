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Мартин Винтеркорн

ARCHIV - 11.05.2016, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Auspuff eines Volkswagens auf einem Mitarbeiterparkplatz, aufgenommen mit dem Verwaltungshochhaus des VW-Werks im Hintergrund. (Zu dpa Betrogen und manipuliert - Die Diesel-Krise im Überblick) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Кто виновен в "дизельгейте"? Начался суд над менеджерами VW 16.09.2021

В Германии начался судебный процесс по делу о "дизельном скандале" в автоконцерне Volkswagen. Экс-главы компании на скамье подсудимых (пока) нет. Подробности - у DW.
FILE PHOTO: A logo of German carmaker Volkswagen is seen on a car parked on a street in Paris, France, July 9, 2020. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Бывший глава Volkswagen предстанет перед судом 09.09.2020

Мартину Винтеркорну предъявили подозрение в коммерческом мошенничестве, совершенном по предварительному сговору.

ARCHIV - 09.03.2017, Niedersachsen, Wolfsburg: Airbags mit VW-Logo liegen an einer Fertigungsstrecke vom VW Golf 7 im Volkswagen Werk. Volkswagen gewährt am Freitag einen ersten Einblick in die Bilanz 2018 - ein Jahr, in dem VW mehr Autos verkauft hat als je zuvor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипуляции рынком 24.09.2019

По данным прокуратуры, топ-менеджеры VW слишком поздно проинформировали биржи о манипуляциях с данными дизельных выхлопов и тем самым воздействовали на биржевые курсы.
ARCHIV - Ferdinand Piech, der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Volkswagen AG, aufgenommen auf der MAN-Hauptversammlung in München (Bayern) am 01.04.2010. (zu dpa Früherer VW-Konzernlenker Piëch verkauft Aktienpaket» vom 03.04.2017) Foto: Andreas Gebert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех 26.08.2019

Фердинанд Пиех считался одним из самых влиятельных людей в Volkswagen. Он скончался в Баварии в возрасте 82 лет.
ARCHIV - 19.01.2017, Berlin: Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, kommt am als Zeuge zur Sitzung des Abgas-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages. Das US-Justizministerium beschuldigt Volkswagens ehemaligen Konzernchef der Mittäterschaft im Diesel-Abgasskandal. (zu dpa «US-Justiz beschuldigt Ex-VW-Chef Winterkorn im Abgasskandal» vom 03.05.2018) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Экс-главу Volkswagen подозревают в неуплате налогов 29.07.2018

Следователи предполагают, что Винтеркорн переводил миллионные суммы в Швейцарию "на черный день" на случай убытков из-за дизельного скандала, пишет Bild.
ARCHIV - Das Logo des Autokonzerns VW ist am 04.12.2017 in Berlin auf einem Parkplatz hinter den Streben eines Zauns zu sehen. (zu dpa «Schweizer Verbraucherschützer verklagen VW wegen Dieselskandals» vom 29.12.2017) Foto: Lino Mirgeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Дизельный скандал разрастается: кому в Volkswagen грозит тюрьма 18.06.2018

Арест главы компании Audi Руперта Штадлера - новый этап в расширяющемся судебном преследовании топ-менеджеров немецкого автопрома. DW называет важнейшие имена дизельного скандала.
ARCHIV 2015 *** ARCHIV - Martin Winterkorn, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, steht am 13.04.2015 beim Eröffnungsrundgang der Hannover Messe in Hannover (Niedersachsen) am Stand von Volkswagen. Foto: Friso Gentsch/dpa (Zu dpa: Das Bangen der Bosse: US-Sammelklagen zielen auf VW-Manager vom 25.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/F. Gentsch

В США выдан ордер на арест экс-главы Volkswagen 05.05.2018

Суд в Детройте выдал ордер на арест Мартина Винтеркорна в рамках "дизельного скандала". Однако пока бывший глава Volkswagen находится в ФРГ, депортация ему не грозит.
19.1.2017****Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, kommt am 19.01.2017 als Zeuge zur Sitzung des Abgas-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages in Berlin. Der Ausschuss soll klären, inwieweit die Bundesregierung Kenntnis über manipulierte Abgas- und Verbrauchswerte bei Volkswagen (VW) oder anderen deutschen Herstellern hatte. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

В США предъявили обвинения экс-главе Volkswagen по делу о "дизельгейте" 03.05.2018

Прокуратура штата Мичиган обвинила бывшего гендиректора VW Мартина Винтеркорна в сговоре с другими руководителями концерна с целью мошенничества.
Bildnummer: 55163423 Datum: 31.03.2011 Copyright: imago/Jens Schicke DEUTSCHLAND, Berlin, 31.03.2011 - Thomas Sattelberger, Vorstand Personal Deutsche Telekom AG Wirtschaft People Porträt xo0x kbdig xkg 2011 quer Deutschland Germany Wirtschaft economy Manager Portrait Porträt QF Quer Querformat Bildnummer 55163423 Date 31 03 2011 Copyright Imago Jens Send Germany Berlin 31 03 2011 Thomas Saddle Berger Board of managers Staff German Telekom AG Economy Celebrities Portrait xo0x Kbdig xkg 2011 horizontal Germany Germany Economy Economy Manager Portrait Portrait QF horizontal Landscape

Бывший топ-менеджер VW обвиняет концерн в закрытости 11.07.2017

Томас Заттельбергер в интервью DW заявил, что поведение бывшего шефа концерна Мартина Винтеркорна в ситуации с дизельным скандалом дискредитировало немецкое автомобилестроение.
April 26, 2016 ARCHIV - Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, steht am 11.01.2016 am ersten Pressetag der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit (Michigan, USA) am VW-Stand vor dem Konzernlogo. Mit der «Strategie 2025» will Volkswagen inmitten der größten Krise der Konzerngeschichte die Weichen für die Zukunft stellen. Foto: Uli Deck/dpa (zu dpa Auf zu neuen Ufern: VW-Chef Müller präsentiert «Strategie 2025» vom 15.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Прокуратура Штутгарта ведет расследование против главы VW 10.05.2017

Топ-менеджеров Volkswagen подозревают в манипулировании информацией по делу о выхлопном скандале. Расследование идет в отношении Маттиаса Мюллера и Мартина Винтеркорна.

19.1.2017****Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, kommt am 19.01.2017 als Zeuge zur Sitzung des Abgas-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages in Berlin. Der Ausschuss soll klären, inwieweit die Bundesregierung Kenntnis über manipulierte Abgas- und Verbrauchswerte bei Volkswagen (VW) oder anderen deutschen Herstellern hatte. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве 27.01.2017

Имеются веские доказательства того, что Мартин Винтеркорн знал о манипуляциях с программным обеспечением Volkswagen еще до начала скандала, утверждает прокуратура Брауншвейга.
10.1.2017***Ein Volkswagen (VW) Logo, aufgenommen am 10.01.2017 bei der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit (Michigan) am zweiten Pressetag. Die Messe öffnet ihre Pforten ab dem 09.01. zunächst nur für die Presse und Händler, ab dem 14. Januar bis zum 22. Januar dann auch für Privatbesucher. Foto: Uli Deck/dpa | Verwendung weltweit

Экс-глава VW отрицает, что узнал о манипуляциях еще до дизельного скандала 19.01.2017

Мартин Винтеркорн на заседании парламентского комитета подтвердил, что узнал о манипуляциях данными о вредных выхлопах только после того, как о них сообщило американское агентство.
Volkswagen CEO, Martin Winterkorn poses for photographers during the Volkswagen group night at the Frankfurt motor show September 9, 2013. The world's biggest auto show is open to the public September 14 -22. REUTERS/Ralph Orlowski (GERMANY - Tags: BUSINESS TRANSPORT)

Der Spiegel рассказал о вилле экс-главы VW с подогревом пруда за 60 тысяч евро 13.01.2017

Der Spiegel выяснил, что экс-глава VW во время руководства концерном получил в аренду роскошную виллу площадью 400 кв метров ниже рыночной стоимости. В саду для него построили пруд с подогревом для декоративных карпов.
15.11.2015 DW Made in Germany VW

Глава Volkswagen извинился за проблемы с отзывом машин 28.04.2016

Общая сумма дивидендов для членов наблюдательного совета Volkswagen за 2015 год упала на 94 процента до 697 тысяч евро. В 2014 году она превышала 12 млн евро.
09.11.2015+++ Greenpeace-Aktivisten stehen mit einem CO2 Banner am 09.11.2015 über dem Werkstor von Volkswagen in Wolfsburg (Niedersachsen). Foto: Peter Steffen/dpa +++ (C) picture-alliance/dpa/P. Steffen

Volkswagen: история одной махинации 04.12.2015

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результатами экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом.
09.11.2015+++ Greenpeace-Aktivisten stehen mit einem CO2 Banner am 09.11.2015 über dem Werkstor von Volkswagen in Wolfsburg (Niedersachsen). Foto: Peter Steffen/dpa +++ (C) picture-alliance/dpa/P. Steffen

Volkswagen: история одной махинации 03.12.2015

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом.
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