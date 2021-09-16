Экс-глава VW отрицает, что узнал о манипуляциях еще до дизельного скандала

Мартин Винтеркорн на заседании парламентского комитета подтвердил, что узнал о манипуляциях данными о вредных выхлопах только после того, как о них сообщило американское агентство.