Мария Бутина - оружейный лоббист и иноагент, поверившая в Трампа

В США арестована Мария Бутина, помощница зампреда ЦБ России. Ее обвиняют в сговоре с целью работы в качестве иноагента без регистрации в американском Минюсте. DW о том, кто такая Бутина.
"Совпадение? Не думаю!", - мог бы повторить свою любимую фразу российский телеведущий Дмитрий Киселев, комментируя тот факт, что именно в день встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки стало известно о задержана в столице США Вашингтоне 29-летней россиянки Марии Бутиной, помощницы зампреда Центробанка России Александра Торшина. А за несколько дней до этого ФБР обнародовало документы по делу 12 офицеров ГРУ, обвиняемых во взломе компьютеров Демократической партии США.
Марию Бутину обвиняют, как сказано в официальном сообщении министерства юстиции США, в "сговоре с целью работы агентом России" без уведомления американских властей - иностранным агентом без надлежащей регистрации в Минюсте. Независимо от того, умышленно ли выбрано время задержания Бутиной или нет, - предположить, что ее ждут неприятности в США, можно было заранее. В чем конкретно обвиняют россиянку и что известно о ее деятельности? DW рассказывает, как любовь к оружию сначала привела Марию Бутину к ее нынешнему боссу, а затем помогла оказаться в США.
Карьера Бутиной: от мебельного магазина до помощницы зампреда ЦБ
Мария Бутина сама о себе пишет как об основателе и члене правления общественной организации "Право на оружие". И это, судя по всему, главное дело ее жизни: записи в социальных сетях - это в основном интернет-мемы, шутки и статистические данные, которые призваны убеждать в том, что свободное право на владение огнестрельным оружием - лучше, чем ограничения в этой области. По ее собственным словам, она, в отличие от многих других детей в России, выросла с оружием в руках: отец был охотником и с детства учил ее стрелять.
Родилась и выросла Мария Бутина в Барнауле, в местном университете получила образование политолога. Была активной в бизнесе - после окончания вуза занималась торговлей мебелью и создала небольшую сеть магазинов, и в местной политике - помогала на выборах местных депутатов, а также сама участвовала в праймериз молодежного крыла "Единой России".
В Барнауле ей быстро стало тесно: в 22 года Бутина перебралась в Москву. Она сумела собрать тысячи сторонников под крылом всероссийской организации, выступающей за свободное владение оружием, и стала помощницей влиятельного российского политика, бывшего сенатора, ныне зампредседателя Центрального банка РФ Александра Торшина.
Торшин отметил Трампа, Бутина спрашивает его об отношениях с РФ
У Бутиной и видного деятеля "Единой России" Торшина обнаружился общий интерес - к легализации владения оружием и к налаживанию связей с американскими единомышленниками. В Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), лоббистской организации, выступающей за права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия, только два российских гражданина имели особый статус - "пожизненных" членов: Торшин и Бутина. Членство в NRA еще в 2011 году помогло Торшину познакомиться с Дональдом Трампом, тоже, кстати, членом ассоциации.
Российский политик сообщал о встречах с миллиардером в 2015-м, а с его сыном, Дональдом Трампом-младшим, - в 2016 годах. В то время Торшин отзывался о Трампе положительно, отмечая его поддержку "традиционных семейных ценностей" и то, что тот, опять же со слов своей помощницы Бутиной, "реально за сотрудничество с Россией". На соответствующие твиты Торшина обратил внимание Эндрю Вайсс, вице-президент фонда Карнеги и бывший советник президента США Билла Клинтона по России.
В это же время сама Бутина была, похоже, первой представительницей России, которая еще в 2015 году на одном из публичных мероприятий задала Трампу вопрос о том, как при нем будут развиваться отношения между США и Россией.
"У Кремля и Республиканской партии есть новая общая подруга"
После победы Дональда Трампа на выборах президента США в поле зрения американских СМИ наряду с российскими хакерами и спецслужбами, адвокатом Натальей Весельницкой и миллиардером Олегом Дерипаской попала и Мария Бутина, которая, как рассказал ее адвокат Роберт Нил Дрисколл, с 2016 года проживает в США по студенческой визе F-1. После аспирантуры она, по словам адвоката, поступила в Американский университет в Вашингтоне, где защитила работу по общественно-политическим движениям в США, получив степень магистра в сфере международных отношений.
В феврале 2017 года о Бутиной издание The Daily Beast опубликовало статью под заголовком: "У Кремля и Республиканской партии США есть новая общая подруга, и о боже, как она любит оружие". Бутина, по словам журналистов, представлялась в Америке то как сотрудница российского Центробанка, то как защитница права на владение оружием, то как журналистка и обратила на себя внимание тем, что пыталась завязать как можно больше контактов в политических кругах США.
Позже в американских СМИ писали, что деятельностью Бутиной и Торшина заинтересовалось ФБР, а именно вопросом, не получала ли NRA благодаря посредничеству упомянутых россиян пожертвования, которые могли бы косвенно пойти на финансирование предвыборной кампании кандидата Трампа. NRA, одна из влиятельнейших лоббистских организаций в Штатах, выступила в поддержку Трампа. В апреле 2018 года Александр Торшин попал под санкции США. Теперь обвинения выдвинуты против его подчиненной.
В чем обвиняют Марию Бутину
Основной смысл обвинений Минюста США: Бутина работала на территории США агентом, действующим в интересах России, пользуясь студенческой визой и не зарегистрировав свою деятельность. Следствие уверено, что через NRA Бутина пыталась установить канал коммуникации между российскими властями и ключевыми лидерами неназванной американской партии, вероятно, Республиканской. Центральное место в судебных документах отводится показаниям специального агента ФБР Кевина Хэлсона и анализу переписки Бутиной.
В ней, например, неназванный высокопоставленный российский чиновник, очевидно, Торшин, обсуждает с Бутиной, "миссию по восстановлению отношений между двумя странами". В октябре Бутина писала: "Время покажет. Мы свою ставку сделали. Я слежу за нашей игрой".
В ноябре 2016 года, уже после победы Трампа, Бутина обсуждала с тем же высокопоставленным российским чиновником претендентов на пост госсекретаря США и спрашивала, что думают "наши люди". Судя по материалам дела, Бутина пыталась помочь устроить встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на традиционном молитвенном завтраке в феврале 2017 года.
Встреча президентов не состоялась, но на тот завтрак попал сам Торшин. После визита Бутина, как написано в деле, отправила письмо с благодарностями неназванному американскому собеседнику: "Наша делегация не может прекратить обсуждать ваш прекрасный ужин. Мой дорогой президент получил "сообщение" по поводу ваших инициатив и вашего конструктивного и доброго отношения к русским".
Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл в свою очередь сообщил, что в апреле ФБР произвело обыск в квартире Бутиной и что несколько месяцев назад она давала показания на закрытом заседании сенатского комитета по разведке. "Все это время мы предлагали сотрудничать с прокуратурой", - заверил он.
Если Марию Бутину, пока она остается под арестом до 18 июля, в итоге признают виновной, в США ей грозит до пяти лет лишения свободы. Последний раз она отмечалась в соцсетях 15 июля, а на следующий день она была недоступна для комментариев. Попытки журналистов связаться с Торшиным были безуспешны.
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