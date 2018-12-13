Мария Бутина - оружейная лоббистка и иноагент, поверившая в Трампа

Экс-помощница зампреда ЦБ РФ Мария Бутина призналась в сговоре для нанесения ущерба США. DW о том, что известно о деятельности Бутиной в Соединенных Штатах.
Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью нанесения ущерба США. На заседании Федерального суда в Вашингтоне в четверг, 13 декабря, она созналась, что вела на территории Соединенных Штатов деятельность "под руководством российского чиновника". DW рассказывает, как любовь к оружию сначала привела Бутину к тогдашнему зампреду Центробанка РФ, а затем помогла оказаться в США.
Карьера Бутиной: от мебельного магазина до помощницы зампреда ЦБ
Мария Бутина сама о себе пишет как об основателе и члене правления общественной организации "Право на оружие". И это, судя по всему, главное дело ее жизни: записи в социальных сетях - это в основном интернет-мемы, шутки и статистические данные, которые призваны убеждать в том, что свободное право на владение огнестрельным оружием - лучше, чем ограничения в этой области. По ее собственным словам, она, в отличие от многих других детей в России, выросла с оружием в руках: отец был охотником и с детства учил ее стрелять.
Родилась и выросла Мария Бутина в Барнауле, в местном университете получила образование политолога. Была активной в бизнесе - после окончания вуза занималась торговлей мебелью и создала небольшую сеть магазинов, и в местной политике - помогала на выборах местных депутатов, а также сама участвовала в праймериз молодежного крыла "Единой России".
В Барнауле ей быстро стало тесно: в 22 года Бутина перебралась в Москву. Она сумела собрать тысячи сторонников под крылом всероссийской организации, выступающей за свободное владение оружием, и стала помощницей влиятельного российского политика, бывшего сенатора и впоследствии зампредседателя Центрального банка РФ Александра Торшина.
Торшин отметил Трампа, Бутина спрашивает его об отношениях с РФ
У Бутиной и видного деятеля "Единой России" Торшина обнаружился общий интерес - к легализации владения оружием и к налаживанию связей с американскими единомышленниками. В Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), лоббистской организации, выступающей за права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия, только два российских гражданина имели особый статус - "пожизненных" членов: Торшин и Бутина. Членство в NRA еще в 2011 году помогло Торшину познакомиться с Дональдом Трампом, тоже, кстати, членом ассоциации.
Российский политик сообщал о встречах с миллиардером в 2015-м, а с его сыном, Дональдом Трампом-младшим, - в 2016 годах. В то время Торшин отзывался о Трампе положительно, отмечая его поддержку "традиционных семейных ценностей" и то, что тот, опять же со слов своей помощницы Бутиной, "реально за сотрудничество с Россией". На соответствующие твиты Торшина обратил внимание Эндрю Вайсс, вице-президент фонда Карнеги и бывший советник президента США Билла Клинтона по России.
В это же время сама Бутина была, похоже, первой представительницей России, которая еще в 2015 году на одном из публичных мероприятий задала Трампу вопрос о том, как при нем будут развиваться отношения между США и Россией.
"У Кремля и Республиканской партии есть новая общая подруга"
После победы Дональда Трампа на выборах президента США в поле зрения американских СМИ наряду с российскими хакерами и спецслужбами, адвокатом Натальей Весельницкой и миллиардером Олегом Дерипаской попала и Мария Бутина, которая, как рассказал ее адвокат Роберт Нил Дрисколл, с 2016 года проживает в США по студенческой визе F-1. После аспирантуры она, по словам адвоката, поступила в Американский университет в Вашингтоне, где защитила работу по общественно-политическим движениям в США, получив степень магистра в сфере международных отношений.
В феврале 2017 года о Бутиной издание The Daily Beast опубликовало статью под заголовком: "У Кремля и Республиканской партии США есть новая общая подруга, и о боже, как она любит оружие". Бутина, по словам журналистов, представлялась в Америке то как сотрудница российского Центробанка, то как защитница права на владение оружием, то как журналистка и обратила на себя внимание тем, что пыталась завязать как можно больше контактов в политических кругах США.
Позже в американских СМИ писали, что деятельностью Бутиной и Торшина заинтересовалось ФБР, а именно вопросом, не получала ли NRA благодаря посредничеству упомянутых россиян пожертвования, которые могли бы косвенно пойти на финансирование предвыборной кампании кандидата Трампа. NRA, одна из влиятельнейших лоббистских организаций в Штатах, выступила в поддержку Трампа.
В апреле 2018 года Александр Торшин попал под санкции США. А в июле обвинения были выдвинуты против его подчиненной. По информации СМИ, сразу после этого Торшин ушел в отпуск, потом взял больничный и больше не появлялся на работе в Центробанке вплоть до того момента, как 30 ноября было объявлено о его уходе в отставку.
В чем обвиняют Марию Бутину
Основной смысл обвинений Минюста США: Бутина работала на территории США агентом, действующим в интересах России, пользуясь студенческой визой и не зарегистрировав свою деятельность. Следствие уверено, что через NRA Бутина пыталась установить канал коммуникации между российскими властями и ключевыми лидерами неназванной американской партии, вероятно, Республиканской. Центральное место в судебных документах отводится показаниям специального агента ФБР Кевина Хэлсона и анализу переписки Бутиной.
В ней, например, неназванный высокопоставленный российский чиновник, очевидно, Торшин, обсуждает с Бутиной, "миссию по восстановлению отношений между двумя странами". В октябре Бутина писала: "Время покажет. Мы свою ставку сделали. Я слежу за нашей игрой".
В ноябре 2016 года, уже после победы Трампа, Бутина обсуждала с тем же высокопоставленным российским чиновником претендентов на пост госсекретаря США и спрашивала, что думают "наши люди". Судя по материалам дела, Бутина пыталась помочь устроить встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на традиционном молитвенном завтраке в феврале 2017 года.
Встреча президентов не состоялась, но на тот завтрак попал сам Торшин. После визита Бутина, как написано в деле, отправила письмо с благодарностями неназванному американскому собеседнику: "Наша делегация не может прекратить обсуждать ваш прекрасный ужин. Мой дорогой президент получил "сообщение" по поводу ваших инициатив и вашего конструктивного и доброго отношения к русским".
Бутину вышлют в Россию?
Марию Бутину арестовали 18 июля, и с тех пор она находится под стражей. Во время судебных слушаний следствие заявляло, в частности, что она поддерживала контакты с российской разведкой в США. При этом президент РФ Владимир Путин на встрече с правозащитниками 11 декабря утверждал, что российским спецслужбам об этой девушке ничего не известно.
Ранее сообщалось, что гражданке России может грозить до 15 лет лишения свободы. Однако после сделки со следствием предполагается, что наказание для подсудимой заметно снизится: по некоторым оценкам, Бутиной может грозить заключение на срок до шести месяцев с последующей высылкой на родину. После признания россиянки судья не стала назначать дату вынесения приговора, чтобы дать время Бутиной на сотрудничество со следствием. Следующее заседание суда по ее делу назначено на 19 февраля.
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