Музыка Вагнера в Байройте - для всех

Каждый день Рикардо из Италии стоит перед зданием Байройтского оперного театра и держит в руках картонную табличку с надписью: "Ищу билет". И в большинстве случаев ему везет, говорит он: даже удалось достать билет на премьеру "Валькирии" - правда, без вида на сцену, но это для него не имеет значения. "Музыка просто фантастическая, и сцена мне ни к чему", - говорит Рикардо. Тем более, по его словам, он все равно не понимает, что происходит на сцене в новых постановках цикла "Кольцо нибелунга", частью которого является "Валькирия".

Около 60 000 человек ежегодно совершают паломничество на Зеленый холм в Байройт, где в 1876 году впервые состоялся давно ставший традиционным фестиваль Bayreuther Festspiele, основанный Рихардом Вагнером (Richard Wagner) исключительно для исполнения его собственных опер. Треть гостей в нынешнем году приехали из-за рубежа, главным образом из США и Японии. Тем, кто хочет купить билет сюда официальным способом, зачастую приходится ждать своей очереди годами. Не говоря о том, что стоят билеты недешево.

На сближение с новой аудиторией

Рикардо приезжает в Байройт из Италии ежегодно уже 30 лет подряд: он - большой поклонник Вагнера. Между тем Свен Фридрих (Sven Friedrich), директор Музея Рихарда Вагнера в Байройте, отмечает, что сегодня фестиваль все больше привлекает и новых поклонников. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 немало билетов было в кассу возвращено, особенно из-за рубежа. Тогда руководство фестиваля организовало продажу этих билетов через интернет, и многим счастливчикам удалось приобрести заветный. Возможность купить "горячие билеты" на оперы, включенные в программу Байройтского фестиваля, через интернет обеспечена и в этом году.

Оперный театр в Байройте

Идя на сближение с новой аудиторией, Байройтский фестиваль опробует в нынешнем году и новые форматы. Так, во время этого музыкального праздника организуют два бесплатных концерта под открытым небом - с участием фестивального оркестра и известных оперных певцов. На просторную лужайку в парке у оперного театра прийти может каждый - нужно только прихватить с собой плед или складной стул.

"Мы все пережили два ужасных года: сначала разразилась пандемия коронавируса, а теперь идет эта ужасная война", - говорит, обращаясь к зрителям в своей приветственной речи перед началом концерта, руководительница Байройтского фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner).

Не только для элиты

Тот факт, что вагнеровские фестивали в Байройте изначально предназначались не только для "красивых и богатых", но и для обычных людей, со временем подзабыли. Между тем Рихард Вагнер был заинтересован в том, чтобы двери его нового оперного театра были открыты для широкой публики. С целью привлечь публику композитор использовал самые необычные средства, в чем можно убедиться на выставке "VolksWagner" ("Народный Вагнер") в Музее Рихарда Вагнера в Байройте.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель приезжала каждый год на Байройтский фестиваль (фото из архива)

Вагнер пошел даже на то, чтобы представить "Валькирию" из "Кольца нибелунга" на цирковом ринге. В спектакле были задействованы цирковые акробаты и даже животные. Говорят, что Рихарду Вагнеру эта постановка пришлась по душе. Композитор нацелился тогда и на зрителей из других стран - лично позаботился о том, чтобы недорогие буклеты к его операм продавались на вокзалах и на морских пассажирских лайнерах.

Музыка Вагнера в политике национал-социалистов

Байройтская выставка "VolksWagner" (аллюзия на автомобильную марку Volkswagen) рассказывает, с одной стороны, о том, как Вагнер обеспечивал себе популярность, а с другой - о том, как политика и реклама использовали его музыку и его труды в своих целях. Вагнер написал много теоретических работ о музыке, но также он не обходил стороной и политику. Чего стоят вызывавшие немало споров его политические речи, в которых многие усматривали антисемитскую направленность.

Звуки музыки из "Полета валькирий", прелюдии к вагнеровскому оперному циклу "Кольцо нибелунга", сопровождали кадры в нацистской кинохронике, на которых была запечатлена высадка немецких десантников на Крите во время Второй мировой войны, после чего музыка Вагнера во всем мире стала восприниматься как воинственная и агрессивная.

Все дороги ведут в Байройт

Но есть и другие ассоциации с Вагнером. Так, миллионы пар по всему миру начиная с середины XIX века и по сегодняшний день сочетаются браком под марш Вагнера "Treulich geführt" ("Свадебный хор") из третьего акта оперы "Лоэнгрин". Его начинают исполнять, когда в праздничный зал входит невеста.

В 2021 году Джей Шейб представил на Байройтском фестивале виртуальную версию оперы "Зигфрид"

В 1977 году американский рок-музыкант Мит Лоуф, находившийся под влиянием музыки Рихарда Вагнера, выпустил свой дебютный студийный альбом Bat out of Hell ("Летучая мышь из ада"), на обложке и в композициях которого содержится аллюзия на символы и музыку Рихарда Вагнера. Он стал одним из самых продаваемых альбомов в мире.

С 2017 года в Оберхаузене с успехом шел мюзикл "Летучая мышь из ада" в постановке американца Джея Шейба - того самого, который возьмется за новую, перенесенную в виртуальную реальность версию "Парсифаля" на Байройтском фестивале в 2023 году. Таким образом директор фестиваля Катарина Вагнер хочет создать еще один магнит для привлечения на Байройтский фестиваль "новеньких" из числа молодежи. Так что все дороги ведут… в Байройт.

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