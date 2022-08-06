 Музыка Вагнера в Байройте - для всех | Немецкая музыка: от классики до современных стилей | DW | 09.08.2022

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Музыка

Музыка Вагнера в Байройте - для всех

Знаменитый Байройтский фестиваль считается элитарным мероприятием для состоятельной публики. Но все меняется: теперь насладиться музыкой Вагнера можно, устроившись на пледе на лужайке.

Байройтский фестиваль - для всех: бесплатные концерты под открытым небом

Байройтский фестиваль - для всех: бесплатные концерты под открытым небом

Каждый день Рикардо из Италии стоит перед зданием Байройтского оперного театра и держит в руках картонную табличку с надписью: "Ищу билет". И в большинстве случаев ему везет, говорит он: даже удалось достать билет на премьеру "Валькирии" - правда, без вида на сцену, но это для него не имеет значения. "Музыка просто фантастическая, и сцена мне ни к чему", - говорит Рикардо. Тем более, по его словам, он все равно не понимает, что происходит на сцене в новых постановках цикла "Кольцо нибелунга", частью которого является "Валькирия".

Около 60 000 человек ежегодно совершают паломничество на Зеленый холм в Байройт, где в 1876 году впервые состоялся давно ставший традиционным фестиваль Bayreuther Festspiele, основанный Рихардом Вагнером (Richard Wagner) исключительно для исполнения его собственных опер. Треть гостей в нынешнем году приехали из-за рубежа, главным образом из США и Японии. Тем, кто хочет купить билет сюда официальным способом, зачастую приходится ждать своей очереди годами. Не говоря о том, что стоят билеты недешево.

На сближение с новой аудиторией

Рикардо приезжает в Байройт из Италии ежегодно уже 30 лет подряд: он - большой поклонник Вагнера. Между тем Свен Фридрих (Sven Friedrich), директор Музея Рихарда Вагнера в Байройте, отмечает, что сегодня фестиваль все больше привлекает и новых поклонников. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 немало билетов было в кассу возвращено, особенно из-за рубежа. Тогда руководство фестиваля организовало продажу этих билетов через интернет, и многим счастливчикам удалось приобрести заветный. Возможность купить "горячие билеты" на оперы, включенные в программу Байройтского фестиваля, через интернет обеспечена и в этом году.

Оперный театр в Байройте

Оперный театр в Байройте

Идя на сближение с новой аудиторией, Байройтский фестиваль опробует в нынешнем году и новые форматы. Так, во время этого музыкального праздника организуют два бесплатных концерта под открытым небом - с участием фестивального оркестра и известных оперных певцов. На просторную лужайку в парке у оперного театра прийти может каждый - нужно только прихватить с собой плед или складной стул.

"Мы все пережили два ужасных года: сначала разразилась пандемия коронавируса, а теперь идет эта ужасная война", - говорит, обращаясь к зрителям в своей приветственной речи перед началом концерта, руководительница Байройтского фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner). 

Не только для элиты

Тот факт, что вагнеровские фестивали в Байройте изначально предназначались не только для "красивых и богатых", но и для обычных людей, со временем подзабыли. Между тем Рихард Вагнер был заинтересован в том, чтобы двери его нового оперного театра были открыты для широкой публики. С целью привлечь публику композитор использовал самые необычные средства, в чем можно убедиться на выставке "VolksWagner" ("Народный Вагнер") в Музее Рихарда Вагнера в Байройте.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель приезжала каждый год на Байройтский фестиваль (фото из архива)

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель приезжала каждый год на Байройтский фестиваль (фото из архива)

Вагнер пошел даже на то, чтобы представить "Валькирию" из "Кольца нибелунга" на цирковом ринге. В спектакле были задействованы цирковые акробаты и даже животные. Говорят, что Рихарду Вагнеру эта постановка пришлась по душе. Композитор нацелился тогда и на зрителей из других стран - лично позаботился о том, чтобы недорогие буклеты к его операм продавались на вокзалах и на морских пассажирских лайнерах.

Музыка Вагнера в политике национал-социалистов

Байройтская выставка "VolksWagner" (аллюзия на автомобильную марку Volkswagen) рассказывает, с одной стороны, о том, как Вагнер обеспечивал себе популярность, а с другой - о том, как политика и реклама использовали его музыку и его труды в своих целях. Вагнер написал много теоретических работ о музыке, но также он не обходил стороной и политику. Чего стоят вызывавшие немало споров его политические речи, в которых многие усматривали антисемитскую направленность.

Звуки музыки из "Полета валькирий", прелюдии к вагнеровскому оперному циклу "Кольцо нибелунга", сопровождали кадры в нацистской кинохронике, на которых была запечатлена высадка немецких десантников на Крите во время Второй мировой войны, после чего музыка Вагнера во всем мире стала восприниматься как воинственная и агрессивная.

Все дороги ведут в Байройт

Но есть и другие ассоциации с Вагнером. Так, миллионы пар по всему миру начиная с середины XIX века и по сегодняшний день сочетаются браком под марш Вагнера "Treulich geführt" ("Свадебный хор") из третьего акта оперы "Лоэнгрин". Его начинают исполнять, когда в праздничный зал входит невеста.

В 2021 году Джей Шейб представил на Байройтском фестивале виртуальную версию оперы Зигфрид

В 2021 году Джей Шейб представил на Байройтском фестивале виртуальную версию оперы "Зигфрид"

В 1977 году американский рок-музыкант Мит Лоуф, находившийся под влиянием музыки Рихарда Вагнера, выпустил свой дебютный студийный альбом Bat out of Hell ("Летучая мышь из ада"), на обложке и в композициях которого содержится аллюзия на символы и музыку Рихарда Вагнера. Он стал одним из самых продаваемых альбомов в мире.

С 2017 года в Оберхаузене с успехом шел мюзикл "Летучая мышь из ада" в постановке американца Джея Шейба - того самого, который возьмется за новую, перенесенную в виртуальную реальность версию "Парсифаля" на Байройтском фестивале в 2023 году. Таким образом директор фестиваля Катарина Вагнер хочет создать еще один магнит для привлечения на Байройтский фестиваль "новеньких" из числа молодежи. Так что все дороги ведут… в Байройт.

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  • Дирижер Кирилл Петренко

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    Дирижер Кирилл Петренко

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  • ''Зигфрид''

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  • ''Зигфрид''

    Рихард Вагнер: интерпретация культа

    Много крови

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  • ''Гибель богов''

    Рихард Вагнер: интерпретация культа

    Финал

    Часть четвертая. "Гибель богов". На сей раз сценограф отправил публику в берлинский район Кройцберг. Здесь Хаген и Гунтер владеют закусочной, где продается немецко-турецкая разновидность шаурмы. Дом стоит на германо-германской границе, некогда имевшей место быть. В финальной части мы оказываемся перед Нью-йоркской фондовой биржей, где, по мысли постановщиков, сходятся нити мирового господства.

  • ''Гибель богов''

    Рихард Вагнер: интерпретация культа

    Трудный Вагнер

    Грандиозно, в стиле брехтовского театра, поставлены хоровые сцены. Первое действие "Гибели богов" длится около двух часов без перерыва. Опера считается одной из труднейших в мировом репертуаре, как для оркестра, так и для солистов. Они со своей задачей справились отлично.

  • ''Гибель богов''

    Рихард Вагнер: интерпретация культа

    Особенности интерпретации

    И здесь, в "Гибели богов", не обошлось без моментов, заведомо ориентированных на скандал: так, Хаген забивает Зигфрида деревянной дубинкой, а дочери Рейна по-прежнему занимаются проституцией и манят героя в лимузин-кабриолет.

  • ''Гибель богов''

    Рихард Вагнер: интерпретация культа

    Плюсы

    У "Кольца нибелунга" 2013 года, поставленного Франком Касторфом, есть масса сильных сторон. В частности - мощная работа сценографа, осветителей и костюмеров, а также феерические и хорошо использованные (явная заслуга режиссуры!) актерские данные певцов.

  • ''Гибель богов''

    Рихард Вагнер: интерпретация культа

    Минусы

    Касторф, видимо, не имея опыта работы с оперой и, в частности, с музыкой Вагнера, ставил исключительно либретто, а не партитуру. Осовременивая идею, он "вычитает" из "Кольца" многое из того, что было заложено Вагнером изначально: психологическое, политическое и социально значимое для композитора. Цинизм, с которым Касторф расправляется с возвышенным в партитуре, становится самоцелью.

  • Франк Касторф

    Рихард Вагнер: интерпретация культа

    Великий провокатор

    Спектакль после спектакля: после поклонов исполнителей на байройтскую сцену вышли режиссер Франк Касторф (на фото) и его команда. Минут десять они купались в негодовании публики, шквалах "фу" и свиста. Режиссер не уходил, будто получая удовольствие от происходящего, и даже вертел пальцем у виска, поглядывая в сторону "островков" особенно интенсивного негодования.

    Автор: Анастасия Буцко


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