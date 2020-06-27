 ″Маленький принц″: глазами ребенка, устами мудреца | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.06.2020

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Культура и стиль жизни

"Маленький принц": глазами ребенка, устами мудреца

29 июня 1900 года в Лионе родился Антуан де Сент-Экзюпери. Его легендарный герой Маленький принц смотрит на мир глазами ребенка и формулирует свои выводы словами мудреца.

Граффити Маленький принц

"Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь".
"Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни".
"Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил".

Аллегорическая сказка для взрослых "Маленький принц", главный герой которой простыми словами раскрывает глубины человеческой души, со времени своей первой публикации 6 апреля 1943 года стала частью современной культуры и разлетелась на цитаты. Наверное, нет в мире человека, который не знал бы ее главного героя - мальчика с золотыми волосами, загадочного обитателя астероида Б-612. Облик Маленького принца, как и все прочие иллюстрации в повести, создал сам французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Профессиональный летчик, он не вернулся из разведывательного полета над Средиземным морем в июле 1944 года.

Антуан де Сент-Экзюпери

Антуан де Сент-Экзюпери

Это самое известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери продолжает оставаться кладезем мудрости и источником вдохновения. "Маленький принц" переведен более чем на 180 языков, по его мотивам сняты фильмы, написана музыка.

Руководство для жизни от Антуана де Сент-Экзюпери

В этой философской повести главным предметом исследования является внутренний мир человека. Планеты символизируют душу, дурная трава - плохие мысли и поступки, гусеницы - недостатки в окружающих. Детям, как правило, трудно бывает разобраться в смыслах и значениях всех этих роз, стеклянных колпаков и баобабов. Неслучайно писатель посвятил эту сказку-повесть взрослому человеку, пусть даже и с оговоркой, что его друг был тоже когда-то маленьким. Именно поэтому первое издание "Маленького принца" в переводе на немецкий язык появилось в Германии в 1950 году с предостережением "Это не детская книга".

На выставке Маленький принц в Нью-Йорке, 2014 г.

На выставке "Маленький принц" в Нью-Йорке, 2014 г.

О философских подтекстах нестареющего мудрого бестселлера корреспондент DW поговорила с человеком, который лучше других должен знать все секреты "Маленького принца" и обстоятельства жизни его создателя. Швейцарский публицист и журналист Йозеф Ханиман (Joseph Hanimann) опублиовал в 2013 году объемную биографию Сент-Экзюпери, который родился 29 июня 1900 года.

DW: Г-н Ханиман, а когда вы впервые прочитали эту книгу?

Йозеф Ханиман: Я прочитал "Маленького принца" первый раз в детстве. Должен сказать, что и я не сразу понял его. Он меня довольно озадачил. И до сих пор озадачивает. Это детская книга для ребенка, который живет в каждом из нас.

Йозеф Ханиман

Йозеф Ханиман

- "Маленький принц" остается и сегодня одной из самых читаемых книг. В чем секрет его успеха?

- Маленький принц сам по себе и особенно истории с лисой и змеей содержат в себе много таинственного, что вписывается во всевозможные контексты и эпохи. Повесть позволяет самые разные толкования. Можно читать "Маленького принца" как экологическую сказку, герой которой поддерживает порядок на планете и чистит вулканы. Как научную фантастику с характерным для этого жанра оптимизмом или пессимизмом в отношении будущего. В любом случае это - первая межпланетная и футуристическая сказка.

- Антуан де Сент-Экзюпери был не только писателем, но и профессиональным летчиком. Два вида деятельности, которые на первый взгляд не имеют ничего общего друг с другом. В вашей биографии вы пишете, что "в нем одно определяло другое". Как это понимать?

Маленький принц, издание 1943 года

"Маленький принц", издание 1943 года

- Сент-Экзюпери имел безудержное воображение и был неравнодушен к технике, которая дисциплинировала его буйную фантазию, проявившуюся еще в раннем детстве. Всю свою жизнь не мог определиться с выбором или не хотел. Одно писательство, без приключений за штурвалом самолета, было бы слишком абстрактным делом. Только летать и не переносить все пережитое на бумагу - тоже было неприемлемо. Это как два полюса у магнита - между ними создается напряжение его жизни.

- Насколько автобиографичен "Маленький принц"?

- В 1930-е годы Сент-Экзюпери пережил авиакатастрофу в Африке. Он сам и его механик несколько дней провели в пустыне и выжили чудом. Жара и жажда провоцируют галлюцинации. Возможно, именно поэтому Маленький принц появляется в книге именно в пустыне.

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- "Маленький принц" был опубликован в Нью-Йорке во время Второй мировой войны. Как прозвучала эта книга в то время? И как она резонирует по прошествии почти 80 лет?

- Сент-Экзюпери было тяжело в США. Его мучила совесть, потому что во Франции остались родственники, включая мать. Он был не в ладах с французскими эмигрантами, которые критиковали его за нежелание публично клеймить позором Францию за сотрудничество с нацистским режимом. "Маленький принц" был его бегством в мир фантазий. Я бы даже сказал, попыткой подняться выше политики, которая у него всегда вызывала оскомину, чтобы говорить о гораздо более важных вещах - о человечестве вообще.

Сегодня в этой книге можно найти ответы на вопросы о смысле жизни, Вселенной, существования. Это своего рода трансцендентность без Бога. "Маленький принц" постоянно обновляется, открывая все новые и новые горизонты для интерпретации.

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    Автор: Ефим Шуман


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