 Макрон не приедет на Всемирный экономический форум в Давосе | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2019

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Европа

Макрон не приедет на Всемирный экономический форум в Давосе

Вслед за главой Белого дома Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон также решил не посещать ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на экономическом форуме в Давосе в январе 2018 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон на экономическом форуме в Давосе в январе 2018 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон не приедет на ежегодный Давосский форум в Швейцарии. Как сообщил представитель Елисейского дворца в пятницу, 11 января, график президента в конце января заполнен.

Контекст

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

23 января сильные мира сего в 48 раз встретятся в Давосе на экономическом форуме. В этом году на нем доминируют политические темы. Среди гостей много политиков, в том числе президент США Трамп. (23.01.2018)

Наблюдатели отмечают, что отказ Макрона может быть связан с антиправительственными протестами движения "желтых жилетов", начавшимися во Франции в середине ноября 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступков, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона.

Трамп отказался ехать на формум в Давос

В 2019 году Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января. 10 января президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен посещать это мероприятие. "Из-за неуступчивости демократов в вопросе охраны границы и большой значимости безопасности для нашего народа я со всем уважением отменяю свою очень важную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе", - написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.

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  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

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  • Протестующие во время акции желтых жилетов

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    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

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Трамп отменил поездку в Давос на Всемирный экономический форум  

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