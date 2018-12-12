 FAZ: ″Желтые жилеты″ подорвали позиции Макрона | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 12.12.2018

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Пресса

FAZ: "Желтые жилеты" подорвали позиции Макрона

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс.

Акция протеста желтых жилетов в Париже, 24 ноября

Неутихающие протесты "желтых жилетов" во Франции вынудили президента Эмманюэля Макрона пойти на существенные уступки демонстрантам, о которых он объявил в своем обращении к нации. Однако выступление главы государства заставило усомниться в том, что он понимает всю глубину недовольства французов и причины их возмущения, полагает обозреватель FAZ Андреасс Росс.

"От налога на топливо французское правительство под давлением "желтых жилетов" уже отказалось. Теперь президент Макрон в ходе самокритичного, но отнюдь не смиренного выступления объявил о других уступках: минимальная заработная плата в стране возрастет на 100 евро, малоимущие пенсионеры не будут платить за социальное страхование в большем размере, зарплата за сверхурочную работу также не будет облагаться налогом.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон оказался в сложном положении

Все это приведет к тому, что бюджетные расходы государства увеличатся, Евросоюзу станет гораздо сложнее требовать выполнения установленных им критериев дефицита госбюджета, к примеру, от Италии, а на пути реформаторов социального государства, таких, как сторонник обновления Европы Эмманюэль Макрон, появятся новые труднопреодолимые препятствия.

Но сможет ли подарок из Елисейского дворца действительно утихомирить "намного более сильный гнев" народа - гнев, который Макрон назвал "во многих отношениях справедливым"?  Уже тот факт, что президент превознес этот гнев как "шанс" для обновления, вызвал скепсис у многих французов: президент вообще понял, насколько они настроены против него и его позиции?

Контекст

Президент Франции впервые после начала протестов согласился выполнить ряд требований "желтых жилетов", включая рост минимального размера заработной платы. (11.12.2018)

Президент Франции в своем первом после начала протестов обращении к нации взял на себя "часть ответственности" за обстановку в стране и заявил, что выполнит ряд требований демонстрантов. (10.12.2018)

В понедельник президент Франции примет представителей бизнеса и политики. После этого он обратится к населению с речью, где может представить ряд предложений. (09.12.2018)

Мало что свидетельствует о том, что ему удалось в одночасье разрядить обстановку. Спустя несколько минут после выступления Макрона лидер левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон издевательски высказался по поводу веры президента в то, что "народное восстание" удастся подавить, раздаривая деньги.

Уж кому, как не Макрону, победившему в президентской борьбе Марин Ле Пен, знать о том, что перераспределение финансовых средств не является единственным доминирующим фактором во времена поиска идентичности.

Подстрекателям протестов нужен скальп "спасителя мира", сидящего в Елисейском дворце, - на меньшее они не согласны. Так что теперь он должен поспешить завоевать доверие той части Франции, которая не вносила его на руках в Елисейский дворец".

Автор: Андреас Росс, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Никита Баталов


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