FAZ: "Желтые жилеты" подорвали позиции Макрона

Неутихающие протесты "желтых жилетов" во Франции вынудили президента Эмманюэля Макрона пойти на существенные уступки демонстрантам, о которых он объявил в своем обращении к нации. Однако выступление главы государства заставило усомниться в том, что он понимает всю глубину недовольства французов и причины их возмущения, полагает обозреватель FAZ Андреасс Росс.

"От налога на топливо французское правительство под давлением "желтых жилетов" уже отказалось. Теперь президент Макрон в ходе самокритичного, но отнюдь не смиренного выступления объявил о других уступках: минимальная заработная плата в стране возрастет на 100 евро, малоимущие пенсионеры не будут платить за социальное страхование в большем размере, зарплата за сверхурочную работу также не будет облагаться налогом.

Эмманюэль Макрон оказался в сложном положении

Все это приведет к тому, что бюджетные расходы государства увеличатся, Евросоюзу станет гораздо сложнее требовать выполнения установленных им критериев дефицита госбюджета, к примеру, от Италии, а на пути реформаторов социального государства, таких, как сторонник обновления Европы Эмманюэль Макрон, появятся новые труднопреодолимые препятствия.

Но сможет ли подарок из Елисейского дворца действительно утихомирить "намного более сильный гнев" народа - гнев, который Макрон назвал "во многих отношениях справедливым"? Уже тот факт, что президент превознес этот гнев как "шанс" для обновления, вызвал скепсис у многих французов: президент вообще понял, насколько они настроены против него и его позиции?

Мало что свидетельствует о том, что ему удалось в одночасье разрядить обстановку. Спустя несколько минут после выступления Макрона лидер левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон издевательски высказался по поводу веры президента в то, что "народное восстание" удастся подавить, раздаривая деньги.

Уж кому, как не Макрону, победившему в президентской борьбе Марин Ле Пен, знать о том, что перераспределение финансовых средств не является единственным доминирующим фактором во времена поиска идентичности.

Подстрекателям протестов нужен скальп "спасителя мира", сидящего в Елисейском дворце, - на меньшее они не согласны. Так что теперь он должен поспешить завоевать доверие той части Франции, которая не вносила его на руках в Елисейский дворец".

Автор: Андреас Росс, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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