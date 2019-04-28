Майский снег вокруг замка Нойшванштайн (фото)

Рейтинг баварских достопримечательностей

P.S.

В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

Автор: Максим Нелюбин