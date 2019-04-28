Майский снег вокруг замка Нойшванштайн (фото)

Нынешний май в Германии пока капризничает и удивляет немцев изменчивой погодой.
Нойшванштайн • Жителям Баварских Альп к снегу не привыкать, но свежий снег в начале мая все же выпадает не так часто. Эта фотография была сделана в окрестностях одной из самых известных немецких достопримечательностей - замка Нойшванштайн.
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