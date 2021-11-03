Мазари-Шариф

Афганским беженцам в Узбекистане не рады (03.11.2021)

Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.