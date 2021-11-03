Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.
После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.