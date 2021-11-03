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Мазари-Шариф

Афганским беженцам в Узбекистане не рады (03.11.2021) 03.11.2021

Многие афганцы не хотят жить под властью Талибана и стремятся выехать из страны. Между тем, соседние с Афганистаном страны, в частности, Узбекистан, принимать беженцев категорически не хотят. И стараются не замечать проблем даже тех людей, которые все-таки смогли въехать.

Как живется беженцам в Афганистане (05.10.2021) 05.10.2021

После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.
An US Air Force aircraft takes off from the airport in Kabul on August 30, 2021. - Rockets were fired at Kabul's airport on August 30 where US troops were racing to complete their withdrawal from Afghanistan and evacuate allies under the threat of Islamic State group attacks. (Photo by Aamir QURESHI / AFP) (Photo by AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

"Талибан" разрешил покинуть Афганистан группе граждан США 09.09.2021

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад продолжает работу по обеспечению эвакуации американцев, оставшихся в стране.
In this photograph taken on June 8, 2021, medical personnel treat Covid-19 coronavirus patients at the intensive care unit (ICU) of the Muhammed Ali Jinnah hospital in Kabul. - Officially Afghanistan has recorded fewer than 90,000 infections, with around 3,400 deaths, but health experts say a lack of testing and the refusal of patients to seek treatment hides the true figures. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) / To go with AFP story Afghanistan-Health-Virus, FOCUS by Mushtaq MOJADDIDI

ВОЗ доставила помощь в Афганистан - впервые при "Талибане" 31.08.2021

В Мазари-Шариф на севере Афганистана прибыл первый с середины августа самолет с 12,5 тонны медикаментов от ВОЗ. Это позволит медучреждениям страны пополнить запасы.
President Joe Biden speaks at a Memorial Day event at Veterans Memorial Park at the Delaware Memorial Bridge in New Castle, Del., Sunday, May 30, 2021. (AP Photo/Patrick Semansky)

Президент США Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом" 15.08.2021

В случае нападения талибов на военных США ответ будет "быстрым и сильным", предупредил Байден. Глава Белого дома направил в Афганистан 5000 военнослужащих для эвакуации дипломатических сотрудников.
21.04.2017+++ Afghan security personnel arrive at the site of an ongoing attack on an army compound in Dihdadi District of Balkh province on April 21, 2017. At least eight Afghan soldiers have been killed and 11 wounded during an ongoing Taliban attack on their base in northern Afghanistan, the defence ministry said. Gunmen wearing Afghan army uniforms have launched a complex attack on an army compound in the outskirts of Mazar-e-Sharif,capital of Balkh province, ministry spokesman Dawlat Waziri told AFP. / AFP PHOTO / FARSHAD USYAN (Photo credit should read FARSHAD USYAN/AFP/Getty Images)

Боевики движения "Талибан" захватили Мазари-Шариф 14.08.2021

Четвертый по величине город Афганистана - Мазари-Шариф - перешел под контроль талибов. Президент Ашраф Гани провел экстренное заседание по вопросу о защите Кабула.
Bundeswehrsoldaten liegen am 23.12.2013 im Camp Marmal in Masar-i-Scharif, Afghanistan, während einer Übung mit ihren Waffen in Stellung. Die neue Verteidigungsministerin besucht am zweiten Tag ihrer ersten Reise in dieser Funktion die Bundeswehrsoldaten der Northern Reaction Unit (NRU) in Afghanistan. Foto: Maurizio Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Глава Минобороны ФРГ посетила лагерь бундесвера в Афганистане 26.02.2021

Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообщалась с солдатами бундесвера в городе Мазари-Шариф. Берлин готов поддерживать мирный процесс в Афганистане, но нацелен на упорядоченное свертывание миссии бундесвера.
06.03.2020 *** Foreign security personnel and Afghan police arrive at the site of an attack in Kabul, Afghanistan, Friday, March 6, 2020. Gunmen in Afghanistan's capital of Kabul attacked a remembrance ceremony for a minority Shiite leader on Friday, wounding more than a dozen of people, officials said. (AP Photo/Rahmat Gul) |

В Кабуле в результате нападения погибли 27 мирных жителей 06.03.2020

Нападению в Кабуле подверглись участники траурной церемонии, на которой присутствовали и представители афганского правительства. Талибы утверждают, что не имеют никакого отношения к атаке.
Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif speaks to media after appearing before an anti-corruption commission at the Federal Judicial Academy in Islamabad on June 15, 2017. Pakistan's prime minister Nawaz Sharif appeared before an anti-corruption investigation commission June 15, in an ongoing case that has gripped Pakistan and threatened to topple him after the Panama Papers leak last year. / AFP PHOTO / AAMIR QURESHI (Photo credit should read AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)

Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к 7 годам за коррупцию 24.12.2018

Суд в Исламабаде признал Наваза Шарифа виновным лишь по одному из двух обвинений, основанных на материалах из "панамских досье". Экс-премьер называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
19.09.2018+++ A supporter of former Prime Minister Nawaz Saharif reacts as he celebrate with others following the court's decision in Islamabad, Pakistan September 19, 2018. REUTERS/Faisal Mahmood

Экс-премьер Пакистана выйдет на свободу после 2 месяцев тюрьмы 19.09.2018

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф провел за решеткой два месяца вместо 10 лет. Его обвиняли в коррупции после публикации "панамских досье".
18.07.2018 FILE - In this July 18, 2018, file photo, Pakistani politician Imran Khan, chief of Pakistan Tehreek-e-Insaf party, addresses supporters during an election campaign in Lahore, Pakistan. As Pakistanis prepare to make history on Wednesday by electing a third consecutive civilian government, rights activists, analysts and even some candidates say the campaign has been among the country's dirtiest imperiling the country's democratic future. (AP Photo/K.M. Chaudary, File) |

Имран Хан победил на выборах в Пакистане 27.07.2018

По официальным данным, партия Хана опередила главного соперника - партию экс-премьера Наваза Шарифа. Тот, однако, не признает поражения и заявляет о масштабных подтасовках.
In this picture taken on July 7, 2018, Raza Hayat Hiraj (C), one of the favorite local candidates, cutts a ribbon during the inauguration ceremony of the election office at his constituency during the election campaign in Kabirwala area near Mohri Pur village, where women had previously been banned from voting, some 60 kilometres from Multan, a central city in southern Punjab province. - Men banned women from voting in the village of Mohri Pur sometime around 1947, and they have obeyed ever since -- until this year, when changes to Pakistan's election laws and women's attitudes could shift the dynamic. (Photo by AAMIR QURESHI / AFP) / To go with PAKISTAN-POLITICS-ELECTION-WOMEN, FOCUS by Khurram SHAHZAD (Photo credit should read AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)

100 миллионов пакистанцев выбирают новый парламент 25.07.2018

На пост премьер-министра Пакистана претендуют бывший глава правительства страны Наваз Шариф и экс-звезда крикета Имран Хан. Шариф по возвращении на родину две недели назад был арестован по подозрению в коррупции.
26.09.2017 *** Pakistan's former prime minister Nawaz Sharif speaks during a news conference in Islamabad, Pakistan September 26, 2017. REUTERS/Faisal Mahmood

Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию 06.07.2018

Наваз Шариф признан виновным по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Дело было начато после публикации "панамских досье".
18.12.2017 *** German Defence Minister Ursula von der Leyen (2ndR) speaks during the Christmas market at Camp Marmal in Mazar-i-Sharif, northern Afghanistan, during a visit of soldiers on December 18, 2017. Von der Leyen is staying in Afghanistan for the traditional troops visit before Christmas of the German soldiers deployed there. / AFP PHOTO / POOL / Michael Kappeler (Photo credit should read MICHAEL KAPPELER/AFP/Getty Images)

Министр обороны ФРГ призвала продлить мандат бундесвера в Афганистане 19.12.2017

Миссии бундесвера необходимо большее число военнослужащих, выполняющих защитные функции, заявила Урсула фон дер Ляйен в Мазари-Шарифе.
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 11: Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif arrives at the Chancellery to meet with German Chancellor Angela Merkel on November 11, 2014 in Berlin, Germany. Sharif is on a two-day official visit to Germany. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Верховный суд Пакистана отправил в отставку премьер-министра Шарифа 28.07.2017

Семья Наваза Шарифа оказалась в центре скандала после публикации "панамских досье". Кроме того, государственное телевидение Пакистана сообщило о снятии с поста министра экономики.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender kommen am 13.07.2017 auf dem Flughafen in Masar-i-Scharif (Afghanistan) an. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind nach einem Besuch in Kasachstan für einen Tag in Afghanistan. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президент ФРГ призвал Кабул к диалогу с "Талибаном" 13.07.2017

Будущее Афганистана зависит от того, удастся ли правительству объединить раздробленную страну, а без переговоров с талибами этого не достичь, считает президент Германии.

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