Моцарт, который фальшивит, или Две стороны жизни шахматного чемпиона

Магнус Карлсен сохранил за собой титул чемпиона мира по шахматам. Фильм о 26-летнем норвежском гении помогает его понять - не только как шахматиста, но и как человека.