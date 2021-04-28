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Гроссмейстер из Новегии защитил титул чемпиона мира, который завоевал в 2013 году.
Магнус Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам.
За титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном поспорит россиянин Ян Непомнящий. Портрет претендента на мировое первенство - у DW.
DW представляет фотопортреты гроссмейстеров, участвующих в турнире претендентов, проходящем в Берлине. Победитель сразится с Магнусом Карлсеном в ноябре 2018 года.
Вторым на первенстве мира в Катаре стал россиянин Александр Грищук, третье место занял чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.
Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Карякиным вызвал повышенный интерес прежде всего в Сети. Шахматы - спорт, не подходящий для телепросмотра, считает Хольгер Ханк.
Обладателем шахматной короны по итогам чемпионата мира 2016 года стал Магнус Карлсен. Его соперник Сергей Карякин был близок к победе, но ушел ни с чем. Вспомним историю.
Магнус Карлсен сохранил за собой титул чемпиона мира по шахматам. Фильм о 26-летнем норвежском гении помогает его понять - не только как шахматиста, но и как человека.
12 партий основной части матча между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным не выявили победителя. Поэтому победитель определился только по итогам тай-брейка.
В серии тай-брейка в Нью-Йорке россиянин Сергей Карякин уступил действующему чемпиону норвежцу Магнусу Карлсену. Победитель получит 60 процентов призового фонда в 1,1 миллиона долларов.
Матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным возродил интерес к шахматам, которые во времена СССР были чуть ли не главным национальным видом спорта.
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и российский претендент на титул гроссмейстер Сергей Карякин сыграют тай-брейк - решающую серию партий 30 ноября в Нью-Йорке.
За звание чемпиона мира борются россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен. Победитель определится 30 ноября.
В интервью DW чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высоко оценил мастерство российского гроссмейстера Сергея Карякина. А также признался, что предпочитает играть с людьми, а не с компьютером.
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