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Магнус Карлсен

Гроссмейстер из Новегии защитил титул чемпиона мира, который завоевал в 2013 году.

Магнус Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам.

6521925 19.04.2021 Ian Nepomniachtchi of Russia competes at the 2020 World Chess Candidates Tournamen which was suspended at the halfway point due to the coronavirus pandemic on March, 2020, in Yekaterinburg, Russia. The winner will earn the right to challenge the current World Champion Magnus Carlsen of Norway in November 2021 in Dubai. Pavel Lisitsyn / Sputnik

Шахматы: Ян "Непо" Непомнящий вызывает на дуэль Магнуса Карлсена 28.04.2021

За титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном поспорит россиянин Ян Непомнящий. Портрет претендента на мировое первенство - у DW.
ACHTUNG: Darf nur zur Berichterstattung über den besprochenen Fotoband The Thinkers von David Llada verwendet werden. 20140919_bilbaochess_R6_alexander_grischuk_0053

Среди лучших шахматистов мира - трое россиян 13.03.2018

DW представляет фотопортреты гроссмейстеров, участвующих в турнире претендентов, проходящем в Берлине. Победитель сразится с Магнусом Карлсеном в ноябре 2018 года.
ARCHIV 2015 *** Ein Schachspieler zieht am 14.10.2015 bei der Blitzschach-Weltmeisterschaft in Berlin eine weiße Figur über das Schachfeld. Beim Blitzschach hat jeder Spieler drei Minuten Zeit für seine Züge. Foto: Gregor Fischer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам 28.12.2016

Вторым на первенстве мира в Катаре стал россиянин Александр Грищук, третье место занял чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен.
Magnus Carlsen, (R) Norwegian chess grandmaster and current World Chess Champion, and Sergey Karjakin, Russian chess grandmaster contemplate their moves during round 9 of the World Chess Championship on November 23, 2016 in New York. / AFP / Eduardo Munoz Alvarez (Photo credit should read EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP/Getty Images)

Комментарий: Шахматы - спорт для цифрового поколения 01.12.2016

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Карякиным вызвал повышенный интерес прежде всего в Сети. Шахматы - спорт, не подходящий для телепросмотра, считает Хольгер Ханк.
17.11.2016 *** The reigning world chess champion Magnus Carlsen of Norway adjusts his pieces before playing a game of chess against Sergey Karjakin of Russia in round 5 of the World Chess Championship at the Fulton Market Building on November 17, 2016 in New York City. For the first time in 21 years the World Chess Championship is back in New York City. The two players will compete in 12 games until 30 November 2016. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Шахматные короли (фотогалерея) 01.12.2016

Обладателем шахматной короны по итогам чемпионата мира 2016 года стал Магнус Карлсен. Его соперник Сергей Карякин был близок к победе, но ушел ни с чем. Вспомним историю.
Filmstill Magnus MAGNUS - Der Mozart des Schachs Regie: Benjamin Ree Protagonisten: Magnus Carlsen, Garry Kasparov, Viswanathan Anand Quelle: http://filmpresskit.de/index.php?kategorie=kino&ID=1632&src=new&art=img

Моцарт, который фальшивит, или Две стороны жизни шахматного чемпиона 01.12.2016

Магнус Карлсен сохранил за собой титул чемпиона мира по шахматам. Фильм о 26-летнем норвежском гении помогает его понять - не только как шахматиста, но и как человека.

Магнус Карлсен - чемпион мира по шахматам (01.12.2016) 01.12.2016

12 партий основной части матча между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным не выявили победителя. Поэтому победитель определился только по итогам тай-брейка.
The reigning world chess champion Magnus Carlsen of Norway waits to play a game of chess against Sergey Karjakin of Russia in round 5 of the World Chess Championship at the Fulton Market Building on November 17, 2016 in New York City. For the first time in 21 years the World Chess Championship is back in New York City. The two players will compete in 12 games until 30 November 2016. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Магнус Карлсен вновь стал чемпионом мира по шахматам 30.11.2016

В серии тай-брейка в Нью-Йорке россиянин Сергей Карякин уступил действующему чемпиону норвежцу Магнусу Карлсену. Победитель получит 60 процентов призового фонда в 1,1 миллиона долларов.

Играть в шахматы снова престижно, или При чем тут политика? (29.11.2016) 29.11.2016

Матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным возродил интерес к шахматам, которые во времена СССР были чуть ли не главным национальным видом спорта.
Magnus Carlsen (L), of Norway, takes notes during his match with Sergey Karjakin of Russia in round 12 of the 2016 World Chess Championship match in New York U.S., November 28, 2016. REUTERS/Shannon Stapleton

Чемпион мира по шахматам определится в ходе тай-брейка 29.11.2016

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и российский претендент на титул гроссмейстер Сергей Карякин сыграют тай-брейк - решающую серию партий 30 ноября в Нью-Йорке.

За чемпионатом мира по шахматам следят миллионы (24.11.2016) 24.11.2016

За звание чемпиона мира борются россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен. Победитель определится 30 ноября.
Norway's Magnus Carlsen, right, currently the top ranked chess player in the world, plays his 11th game against India's former World Champion Vishwanathan Anand, foreground left, at the FIDE World Chess Championship Match in Sochi, Russia, Sunday, Nov. 23, 2014. (AP Photo/Artur Lebedev)

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен: "У Карякина крепкие нервы" 15.04.2016

В интервью DW чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высоко оценил мастерство российского гроссмейстера Сергея Карякина. А также признался, что предпочитает играть с людьми, а не с компьютером.