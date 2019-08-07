 Любовь Соболь прекращает голодовку | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2019

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Россия

Любовь Соболь прекращает голодовку

Юрист ФБК почти месяц держала голодовку в знак протеста против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму. Соболь прекращает ее по просьбе матери одного из арестованных участников протестов 27 июля.

Любовь Соболь и Илья Яшин

Любовь Соболь, июль 2019 года

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь прекращает голодовку. Свое решение незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы обнародовала в среду, 14 августа, объяснив его просьбой матери Алексея Миняйло - арестованного участника акции протеста 27 июля в Москве. Соболь держала голодовку с 16 июля в знак протеста против отказа в регистрации.

Центральная избирательная комиссия России 7 августа отказала юристу ФБК в регистрации на выборах в Мосгордуму. Любови Соболь не хватило 239 подписей. Ранее Мосгоризбирком отказал ей и ряду других кандидатов в участии в выборах, обосновав свое решение тем, что число недействительных подписей превышает допустимый уровень брака. При этом команда юриста ФБК, не согласная с доводами комиссии, провела независимую почерковедческую экспертизу.

Контекст

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Акции в поддержку кандидатов на выборах в Мосгордуму

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Ряд из них завершились массовыми задержаниями и жестокими действиями сотрудников ОМОНа и Росгвардии. Согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова в Москве собрал около 60 тысяч человек. Очередная акция запланирована на 25 августа, она согласована с властями столицы.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках". На данный момент его фигурантами являются 14 человек, 13 из них взяты под стражу. В частности, Алексей Миняйло арестован до 27 сентября.

Он держит голодовку в знак солидарности с Соболь. Сейчас Миняйло находится в следственном изоляторе без возможности получать качественную медицинскую помощь, подчеркнула юрист ФБК.

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    Автор: Евгений Жуков


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