Лучшие фильмы о Первой мировой войне

Первая мировая война на киноэкране

Война и любовь

Разгромные рецензии собрал фильм Ричарда Аттенборо "В любви и войне" ("In Love and War"), снятый по мотивам реальных событий 1918 года из жизни Эрнеста Хэмингуэя, которые тот изложил в романе "Прощай, оружие!". Критиков раздражало то, что этот фильм с Сандрой Буллок в главной роли оказался больше "про любовь", чем про все остальное, и был снят по образу и подобию "проходных" голливудских мелодрам.