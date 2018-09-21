Лучшие небоскребы мира (фото)

Самые интересные смотровые площадки Германии

Замок Драхенбург

Schloss Drachenburg, возведенный в конце XIX века на горе Драхенфельс (Drachenfels), возвышается над долиной Рейна под Бонном. Название говорит само за себя: "крепость дракона". Древние легенды и сказания о страшном драконе прочно поселились в замке со сказочно-ажурными башенками. А приехать сюда можно по уникальной зубчатой железной дороге - таких в Германии всего четыре.