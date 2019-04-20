Лучше синицы в кувшине, чем журавль в небе (фото)

Только посмотрите, где решили вывести свое потомство эти немецкие птички.
Тутцинг • Эти фотографии сделаны в баварской коммуне Тутцинг, где одна пара здешних синиц необычным образом решила свой квартирный вопрос. Они сейчас выводят потомство в старом кувшине, поставленном перед домом ради украшения.
Обычно большие синицы (нем. Kohlmeise) строят гнезда в дуплах деревьев, реже - в мышиных норах, пустотах внешних стен или скальных расщелинах, но иногда проявляют чудеса изобретательности. Например, позапрошлой весной синицы временно оккупировали почтовый ящик одного из домов в баварской коммуне Гмунд-ам-Тегернзе.
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