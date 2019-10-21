Лукашенко пригрозил ассиметричным ответом на размещение танков США в Литве

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Литву, что его страна в состоянии дать ассиметричный ответ на размещение на литовском полигоне в Пабраде близ белорусской границы танкового батальона армии США. "Литовцы должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить", - заявил Лукашенко в понедельник, 28 октября, в Минске.

Американский танковый батальон дислоцируется в Пабраде на ротационной основе для участия в масштабных маневрах НАТО Defender Europe 2020, которые пройдут с апреля по май преимущественно на территории ФРГ и Польши. В учениях будет задействовано почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран. По данным Минобороны Литвы, в составе танкового батальона США, который размещается в Пабраде, - около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных транспортных средств.

Причинение неприемлемого ущерба

Лукашенко отметил, что в связи с размещением американских военных возле белорусской границы Минск не намерен просить помощи у других стран. При этом президент Беларуси предупредил, что его страна "будет ориентироваться на нанесение неприемлемого ущерба противнику, если с ней соберутся воевать, но при этом не планирует новых масштабных закупок вооружений".

"Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие. Это надо понимать", - подчеркнул Лукашенко.

Наращивание сил на литовском направлении

Между тем министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Беларусь увеличит численность сухопутного контингента на литовском направлении. "В рамках военной составляющей во время работы с главой государства был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки", - цитирует слова Равкова агентство БелТА.

Министр обороны Беларуси также сообщил, что будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы и "ряд информационных и дипломатических мер". "В рамках реагирования будут проводиться частые тактические действия на этом направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками", - сообщил Равков.

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