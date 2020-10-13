Лукас Кранах

Вернутся ли в Украину "Адам" и "Ева" Кранаха Старшего?

Диптих "Адам" и "Ева" Лукаса Кранаха Старшего в 1920 годы был вывезен за рубеж из Музея искусств в Киеве и продан на аукционе. В музее считают, что у Украины есть все основания добиваться возвращения шедевра.