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Диптих "Адам" и "Ева" Лукаса Кранаха Старшего в 1920 годы был вывезен за рубеж из Музея искусств в Киеве и продан на аукционе. В музее считают, что у Украины есть все основания добиваться возвращения шедевра.
Во второй части репортажа из Виттенберга мы посетим материнскую церковь Реформации в Германии, заглянем во дворик к Лукасу Кранаху Старшему и домой к Филиппу Меланхтону.
DW рассказывает основные факты из жизни "дизайнера" и "имиджмейкера" немецкой Реформации, выставка которого сейчас проходит в Москве.
Одна из сенсаций выставки "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом" в ГМИИ имени Пушкина - воссоединение коллекции Кранахов из Готы. DW рассматривает экспозицию.
4 марта в Москве открылась выставка "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом". Более половины экспонатов были вывезены после войны из немецкой Готы.
В Москве 4 марта открывается выставка "Кранахи: между Ренессансом и маньеризмом". Около половины экспонатов выставки ранее принадлежали собранию в немецкой Готе, откуда их увезли в качестве трофеев в 1945 году.
Германский национальный музей в Нюрнберге посвятил 500-летию Реформации выставку работ одного из самых известных немецких художников эпохи Ренессанса.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: в рамках нового проекта популяризаторы Библии решили заручиться поддержкой великих художников.
Впервые после Второй мировой войны знаменитая алтарная картина предстала в полном виде в составе престольного изобразительного ансамбля.
В эпоху до изобретения фотографии увековечить себя с помощью краски на холсте могла лишь духовная и светская знать. Исключение было сделано для одного небезызвестного монаха.
Подробную информацию о величайшем немецком художнике эпохи Ренессанса, а также оцифрованные версии его картин теперь можно найти на специальном портале в интернете.
Ранее считалось, что создатель алтаря - Лукас Кранах Старший, а его сын лишь завершил работу над незаконченным шедевром. Новые данные это опровергают.
Живопись немецких художников, даже таких великих, как Альбрехт Дюрер, одно время считалась чересчур "жесткой": в ней было слишком много натуралистичных подробностей.
Участвовать в международном конкурсе могут художники не только из Германии. Их работы должны отражать современный взгляд на творческое наследие немецкого живописца и графика.
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