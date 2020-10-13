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Лукас Кранах

Lucas Cranach the Elder (1472–1553) Adam and Eve

Вернутся ли в Украину "Адам" и "Ева" Кранаха Старшего? 13.10.2020

Диптих "Адам" и "Ева" Лукаса Кранаха Старшего в 1920 годы был вывезен за рубеж из Музея искусств в Киеве и продан на аукционе. В музее считают, что у Украины есть все основания добиваться возвращения шедевра.

2017 Stadtkirche in Wittenberg

Материнский храм немецкой Реформации 21.08.2017

Во второй части репортажа из Виттенберга мы посетим материнскую церковь Реформации в Германии, заглянем во дворик к Лукасу Кранаху Старшему и домой к Филиппу Меланхтону.

Ein Selbstbildnis des deutschen Malers, Zeichners und Kupferstechers Lucas Cranach der Ältere. Neben Dürer gilt Cranach als einer der Hauptmeister deutscher Kunst des 16. Jahrhunderts. Cranach wurde 1472 in Kronach geboren und starb am 16. Oktober 1553 in Weimar.

Вера, бизнес, женский идеал: что надо знать о Лукасе Кранахе Старшем 21.04.2016

DW рассказывает основные факты из жизни "дизайнера" и "имиджмейкера" немецкой Реформации, выставка которого сейчас проходит в Москве.
Lucas Cranach d.Ä. - Das Urteil des Paris (c) Stiftung Schloss Friedenstein, Gotha *** NUR Zur Ausstellung: „Bild und Botschaft –Cranach im Dienst von Hof und Reformation“ Schloss Friedenstein, Gotha ***

Фотогалерея: Кранахи из Готы в Москве 09.03.2016

Одна из сенсаций выставки "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом" в ГМИИ имени Пушкина - воссоединение коллекции Кранахов из Готы. DW рассматривает экспозицию.
***Achtung: Nur zur aktuellen Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Cranachs: zwischen Renaissance und Manierismus; Ausstellung im Puschkin-Museum Moskau Junge Besucherin vor dem Bild Kreuzigung Copyright: DW/A. Boutsko

Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве 09.03.2016

Одна из сенсаций выставки "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом" в ГМИИ имени Пушкина - воссоединение коллекции Кранахов из Готы. DW рассматривает экспозицию.
Christus und Maria Cranach d.+ä. Stiftung Schloss Friedenstein Gotha (c) Stiftung Schloss Friedenstein, Gotha *** Zur Ausstellung: „Bild und Botschaft –Cranach im Dienst von Hof und Reformation“ Schloss Friedenstein, Gotha ***

Шедевры, спрятанные 70 лет в московском спецхране 03.03.2016

4 марта в Москве открылась выставка "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом". Более половины экспонатов были вывезены после войны из немецкой Готы.
Многие картины принадлежали к трофейному фонду и экспонируются впервые с 1945 года.

"Кранахи" в Пушкинском музее - сенсационная выставка в Москве (видео) 02.03.2016

В Москве 4 марта открывается выставка "Кранахи: между Ренессансом и маньеризмом". Около половины экспонатов выставки ранее принадлежали собранию в немецкой Готе, откуда их увезли в качестве трофеев в 1945 году.

"Кранахи" в Пушкинском музее: сенсационная выставка в Москве (02.03.2016) 02.03.2016

В Москве 4 марта открывается выставка "Кранахи: между Ренессансом и маньеризмом". Около половины экспонатов выставки ранее принадлежали собранию в немецкой Готе, откуда их увезли в качестве трофеев в 1945 году.
06.2015 DW Highlights Juni 2015 Cranach

Выставка рассматривает Кранаха "Между Венерой и Лютером" 19.05.2015

Германский национальный музей в Нюрнберге посвятил 500-летию Реформации выставку работ одного из самых известных немецких художников эпохи Ренессанса.
2-R42-F35-1552 (155125) 'Christus und die Samariterin am Jakobsbrunnen' Cranach, Lucas d.Ä. 1472-1553 'Christus und die Samariterin am Jakobsbrunnen', 1552. Öl auf Leinwand, 89 x 171 cm. Privatbesitz. E: 'Christ and the samaritan woman at the well of Jacob' Cranach, Lucas the Elder 1472-1553 - 'Christ and the samaritan woman at the well of Jacob', 1552. - Oil on canvas, 89 x 171cm. Private collection.

"Картина и Библия" - Священное Писание "рекламируют" с помощью искусства 31.10.2014

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: в рамках нового проекта популяризаторы Библии решили заручиться поддержкой великих художников.
'Christus am Kreuz' Weimar (Thüringen), Stadtkirche St.Peter und Paul - Herder-kirche (erb.1498-1500; Umbau 1735/45; langjähr. Wirkungsstätte des Hofpredigers J.G.Herder). - Innenansicht: Chor mit Altarbild 'Christus am Kreuz' von Lucas Cranach d.Ä. 1552/53 begonnen, vollendet 1555 von Lucas Cranach d.J. - / Foto, 2009.

Алтарь Кранаха вернулся в церковь Веймара 29.10.2014

Впервые после Второй мировой войны знаменитая алтарная картина предстала в полном виде в составе престольного изобразительного ансамбля.
ARCHIV - Eine Frau betrachtet am 23.02.2007 in der Ausstellung Cranach im Exil in Aschaffenburg (Unterfranken) das Doppelporträt von Martin Luther und seiner Frau Katarina von Bora des Renaissance-Künstlers Lucas Cranach dem Älteren. Foto: Daniel Karmann/dpa (zu dpa «Cranach zeigt Luther _ Ausstellung in Weimar» vom 23.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Веймар знакомит с портретами Лютера кисти Кранаха 24.10.2014

В эпоху до изобретения фотографии увековечить себя с помощью краски на холсте могла лишь духовная и светская знать. Исключение было сделано для одного небезызвестного монаха.
2-R42-F35-1552 (155125) 'Christus und die Samariterin am Jakobsbrunnen' Cranach, Lucas d.Ä. 1472-1553 'Christus und die Samariterin am Jakobsbrunnen', 1552. Öl auf Leinwand, 89 x 171 cm. Privatbesitz. E: 'Christ and the samaritan woman at the well of Jacob' Cranach, Lucas the Elder 1472-1553 - 'Christ and the samaritan woman at the well of Jacob', 1552. - Oil on canvas, 89 x 171cm. Private collection.

Электронный архив Кранаха доступен в Сети 20.03.2014

Подробную информацию о величайшем немецком художнике эпохи Ренессанса, а также оцифрованные версии его картин теперь можно найти на специальном портале в интернете.
'Christus am Kreuz' Weimar (Thüringen), Stadtkirche St.Peter und Paul - Herder-kirche (erb.1498-1500; Umbau 1735/45; langjähr. Wirkungsstätte des Hofpredigers J.G.Herder). - Innenansicht: Chor mit Altarbild 'Christus am Kreuz' von Lucas Cranach d.Ä. 1552/53 begonnen, vollendet 1555 von Lucas Cranach d.J. - / Foto, 2009.

В Веймаре выясняют авторство алтаря Кранаха 17.03.2014

Ранее считалось, что создатель алтаря - Лукас Кранах Старший, а его сын лишь завершил работу над незаконченным шедевром. Новые данные это опровергают.
National Gallery in Trafalgar Square in London, England, March 23, 2011. Photo: LEHTIKUVA / Sari Gustafsson

Немецкий Ренессанс представили в новом свете 19.02.2014

Живопись немецких художников, даже таких великих, как Альбрехт Дюрер, одно время считалась чересчур "жесткой": в ней было слишком много натуралистичных подробностей.
Das Vorderhaus des Cranachhofes Am Markt 4 in der Lutherstadt Wittenberg, aufgenommen am Mittwoch (24.01.2007). Nach langen Jahren der Sanierung können erstmals wieder Besucher in das historische Gebäude gelangen. Der Maler Lucas Cranach der Ältere hatte das Anwesen am Wittenberger Markt im Jahr 1512 gekauft. Während der DDR-Zeit war es dem Verfall preisgegeben. Foto: Jens Wolf +++(c) dpa - Report+++

Учреждена новая премия в честь Лукаса Кранаха Младшего 12.12.2013

Участвовать в международном конкурсе могут художники не только из Германии. Их работы должны отражать современный взгляд на творческое наследие немецкого живописца и графика.
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