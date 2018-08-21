 Лондон призывает ЕС ужесточить санкции против Москвы | Новости из Германии о Европе | DW | 21.08.2018

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Европа

Лондон призывает ЕС ужесточить санкции против Москвы

Новый глава МИД Великобритании призывает союзников сплоченно отвечать на нарушения международных правил, где бы они не происходили, от улиц Солсбери до Крыма.

Джереми Хант

Джереми Хант

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призывает ЕС ужесточить санкции в отношении России. "Существующие правила международных отношений были многократно попраны такими крупными странами как Россия. Такое агрессивное и враждебное поведение подрывает международный порядок, гарантирующий нам безопасность", - говорится в первой внешнеполитической речи Ханта, которую он намерен произнести во вторник, 21 августа, в Вашингтоне в Институте мира США.

Контекст

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По словам главы британского МИД, Запад "несомненно должен взаимодействовать с Москвой, однако, откровенно говоря, внешняя политика России при президенте Путине сделала мир более опасным", говорится в заявлении Ханта.

"От Солсбери до Крыма"

Великобритания, США и Евросоюз считают Москву виновной в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества советского производства. После этого около 30 стран мира выслали российских дипломатов. 22 августа вступают в силу санкции США, введенные в связи с отравлением Скрипалей. Кремль отвергает все обвинения.

Согласно тексту выступления, новый глава британского МИД призывает союзников, в частности Европейский Союз, "убедиться в том, что санкции в отношении РФ являются полномасштабными", и "сплоченно отвечать на нарушения международных правил, где бы они не происходили, от улиц Солсбери до Крыма". По словам Ханта, те, "кто не разделяет наших ценностей, должны знать, что всегда придется платить высокую цену за пересечение красных линий – будь то вторжение в другие страны, использование запрещенного оружия или кибератаки".

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    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы?

 

Контекст

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

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