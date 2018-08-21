Лондон призывает ЕС ужесточить санкции против Москвы

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призывает ЕС ужесточить санкции в отношении России. "Существующие правила международных отношений были многократно попраны такими крупными странами как Россия. Такое агрессивное и враждебное поведение подрывает международный порядок, гарантирующий нам безопасность", - говорится в первой внешнеполитической речи Ханта, которую он намерен произнести во вторник, 21 августа, в Вашингтоне в Институте мира США.

По словам главы британского МИД, Запад "несомненно должен взаимодействовать с Москвой, однако, откровенно говоря, внешняя политика России при президенте Путине сделала мир более опасным", говорится в заявлении Ханта.

"От Солсбери до Крыма"

Великобритания, США и Евросоюз считают Москву виновной в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества советского производства. После этого около 30 стран мира выслали российских дипломатов. 22 августа вступают в силу санкции США, введенные в связи с отравлением Скрипалей. Кремль отвергает все обвинения.

Согласно тексту выступления, новый глава британского МИД призывает союзников, в частности Европейский Союз, "убедиться в том, что санкции в отношении РФ являются полномасштабными", и "сплоченно отвечать на нарушения международных правил, где бы они не происходили, от улиц Солсбери до Крыма". По словам Ханта, те, "кто не разделяет наших ценностей, должны знать, что всегда придется платить высокую цену за пересечение красных линий – будь то вторжение в другие страны, использование запрещенного оружия или кибератаки".

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