Лондон обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы-2019

Лондон обвинил Россию в попытке вмешательства во всеобщие выборы в Великобритании в 2019 году путем незаконного получения секретных документов о запланированном договоре о свободной торговле с США и организации утечки этих материалов в социальные сети. "Нет почти никаких сомнений в том, что российские актеры пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 году путем массового распространения в интернете незаконно заполученных правительственных документов", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в четверг, 16 июля.

"Секретные правительственные документы, касающиеся договора о свободной торговле между Соединенным Королевством и США, были незаконно раздобыты до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit", - пояснил он. По словам Рааба, проведенное правительством расследование позволило установить, что, когда эти документы привлекали мало внимания, предпринимались "дальнейшие попытки с целью продвинуть в интернете незаконно добытые материалы в преддверии выборов".

Доминик Рааб признал, что "свидетельств широкомасштабной российской кампании против всеобщих выборов нет". В то же время он подчеркнул, что "любая попытка вмешаться в наши демократические процессы является абсолютно неприемлемой, и правительство оставляет за собой право принять надлежащие меры в будущем".

Доклад о вмешательстве России

На досрочных парламентских выборах 12 декабря консерваторы во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном одержали убедительную победу. Джонсон в ходе предвыборной кампании обещал положить конец проволочкам и вывести Великобританию из состава ЕС.

Утром 16 июля комитет по безопасности и разведке Палаты общин британского парламента единогласно высказался за публикацию в ближайшие дни доклада о вмешательстве России в политику Великобритании. Этот доклад касается предполагаемого вмешательства Москвы в референдум по "Брекзиту" в июне 2016 года. Британцы тогда с небольшим перевесом проголосовали за выход их страны из состава Евросоюза.

Парламентский доклад о предполагаемых попытках вмешательства со стороны России был подготовлен еще в ноябре 2019 года, но его публикация неоднократно откладывалась. За это Борис Джонсон подвергался критике.

Россия назвала обвинения Лондона туманными

Москва назвала обвинения, выдвинутые Домиником Раабом, противоречивыми и туманными и призвала предъявить доказательства. "Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если "неуместно говорить", так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве 16 июля.

Захарова обратила внимание на то, что, с одной стороны, в Лондоне говорят об отсутствии доказательств вмешательства России, но при этом угрожают ответными мерами. "Такое впечатление, что начинается очередной виток тактики "highly likely". Но я посмотрела оригинал: видимо, проанализировав опыт предыдущих лет, британское правительство пришло к правильному выводу, что термин "highly likely" больше использовать не имеет смысла. Поэтому они использовали другой термин - "почти точно" ("almost certain".- Ред.), - сказала Захарова, отметив, что от смены терминов суть от не изменилась.

Смотрите также:

Российские следы вокруг Дональда Трампа Публикация украденной переписки? Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

Российские следы вокруг Дональда Трампа "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление" "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Компромат на президента? Подробности Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве? Майкл Флинн был советником президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея полномочий, обсуждал по телефону санкции США против РФ с послом Сергеем Кисляком и скрыл это от Майка Пенса. Выяснилось, что в 2015 году Флинн получал деньги за услуги компаниям РФ. В 2017 году Флинн признался, что сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с РФ.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Уволен за рвение в расследовании связей с РФ? Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Зять Трампа тоже замешан? Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Трамп раскрыл секретную информацию? Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Кремль все отрицает Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Семейное дело В скандал вовлечен и сын Трампа. В ходе избирательной кампании в 2016-м Трамп-мл. встречался с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший это отрицает. Была опубликована и его переписка с Wikileaks. Она по времени совпала с публикацией украденных данных Демпартии. Этот эпизод - ключевой в попытке вмешательства РФ в выборы в США.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Боты на службе Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Интернет как поле боя Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Первый обвиняемый В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Ложь выходит наружу Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

Российские следы вокруг Дональда Трампа Адвокат Трампа отправился за решетку По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы. Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев