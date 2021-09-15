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На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.
Спортивный арбитражный суд продолжает выносить решения по дисквалификации уличенных в допинге спортсменов. Даже если они завершили карьеру - как Андрей Сильнов и Наталья Антюх.
Российские биатлонисты на чемпионате мира выступали под монохромным флагом и аббревиатурой национальной федерации. Они пожаловались в спортивный суд в Лозанне. Это удивило Международный союз биатлонистов.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил приезжать на чемпионаты мира и ОИ президенту РФ, членам правительства и парламента, сотрудникам СКР и администрации президента.
По мнению Хайо Зеппельта, добиваться смягчения решения исполкома WADA об отстранении спортсменов из РФ на четыре года могли влиятельные функционеры МОК, поддерживающие Россию.
Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить срок санкций в отношении России до двух лет изумило представителей немецкого спорта. Они рассчитывали на более жесткий вердикт.
Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира. CAS обязал РФ возместить WADA более 1 млн евро затрат.
Апелляции Александра Зубкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева отклонены, решение Международной федерации бобслея и скелетона признано верным.
В Швейцарии, где должны пройти игры хоккейного мирового первенства, из-за коронавируса SARS-CoV-2 временно запрещены массовые спортивные мероприятия.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне сообщил, что спор между WADA и РУСАДА будет рассматриваться в закрытом режиме. Сторонами процесса станут также МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и отдельные атлеты из РФ.
Позиция Спортивного арбитражного суда по решению WADA отстранить Россию от крупнейших международных соревнований не должна допускать толкований, считает президент Международного олимпийского комитета.
Анализ необработанных допинг-проб позволит оценить весь масштаб допинговых манипуляций в РФ, заявили участники Олимпийского саммита в Лозанне.
Палата представителей США приняла "закон Родченкова". Также ожидалось, что на заседании WADA в Лозанне будет вынесено решение о санкциях в отношении РУСАДА, но его перенесли. От него зависит участие россиян в Олимпиаде.
В сентябре 2016 года вице-консул РФ в Марселе помогал двум сотрудникам ГРУ осуществить кибератаку на конференцию WADA в Лозанне, пишет французская газета.
Расследование Reuters показало, что Владимир Мохнев и Владимир Волков работают со спортсменами несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
14 россиян получили право участвовать в чемпионате Европы в помещении и еще семь - в Кубке Европы по метаниям. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF пока не восстановлено.
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