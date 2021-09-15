Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости (23.10.2019)

Палата представителей США приняла "закон Родченкова". Также ожидалось, что на заседании WADA в Лозанне будет вынесено решение о санкциях в отношении РУСАДА, но его перенесли. От него зависит участие россиян в Олимпиаде.