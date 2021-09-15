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Лозанна

(FILE) A file picture dated 24 March 2015 of the World Anti-Doping Agency (WADA) Anti-Doping Organization Symposium in Lausanne, Switzerland. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (zu dpa-Meldung: «WADA-Report Teil zwei: Neue Enthüllung lässt IAAF noch mehr zittern»» vom 13.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | picture-alliance/dpa/J.C.Bott

Глава WADA и министр спорта РФ обсудили условия восстановления статуса РУСАДА 15.09.2021

На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.
Schatten zweier Marathonläufer aus der Vogelperspektive | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

CAS дисквалифицировал российских легкоатлетов 08.04.2021

Спортивный арбитражный суд продолжает выносить решения по дисквалификации уличенных в допинге спортсменов. Даже если они завершили карьеру - как Андрей Сильнов и Наталья Антюх.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Союз биатлонистов России обжаловал в суде ограничения на ЧМ в Словении 28.02.2021

Российские биатлонисты на чемпионате мира выступали под монохромным флагом и аббревиатурой национальной федерации. Они пожаловались в спортивный суд в Лозанне. Это удивило Международный союз биатлонистов.
Russian Prime Minister Vladimir Putin speaks at a meeting marking the 100th anniversary of the Russian Olympic Committee in Moscow, Friday, Nov. 25, 2011. Putin says that preparations for the 2014 Winter Games in Sochi and other international events hosted by Russia are being conducted to the highest standards. (Foto:RIA Novosti, Alexei Druzhinin, Pool/AP/dapd)

CAS запретил Путину до конца 2022 года посещать ЧМ и Олимпиады 18.12.2020

Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил приезжать на чемпионаты мира и ОИ президенту РФ, членам правительства и парламента, сотрудникам СКР и администрации президента.
Ein Messingschild hängt neben der Einfahrt zum Sitz des internationalen Sportgerichtshofes CAS, aufgenommen am 09.05.2008 in Lausanne (Schweiz). Foto: Frank May dpa | Verwendung weltweit

Разоблачитель из ФРГ Зеппельт критикует решение арбитража в Лозанне по России 18.12.2020

По мнению Хайо Зеппельта, добиваться смягчения решения исполкома WADA об отстранении спортсменов из РФ на четыре года могли влиятельные функционеры МОК, поддерживающие Россию.

FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian flag is held above the Olympic Rings at Adler Arena Skating Center during the Winter Olympics in Sochi, Russia. A World Anti-Doping Agency (WADA) panel on Monday Nov. 25, 2019, has recommended Russian athletes be forced to compete as neutrals at the 2020 Olympics in Tokyo and other major upcoming events. (AP Photo/David J. Phillip, File) |

Допинг в России: в Германии не поняли решение суда в Лозанне 18.12.2020

Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить срок санкций в отношении России до двух лет изумило представителей немецкого спорта. Они рассчитывали на более жесткий вердикт.
ARCHIV - 07.03.2014, Russland, Sotschi: ILLUSTRATION - Eine Flagge Russlands weht hinter einem Zaun während der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele 2014 im Fisht Olympiastadion. Die unabhängige Prüfkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (CRC) hat dem Exekutivkomitee der WADA empfohlen, die russische Agentur wegen Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor wieder zu sperren. Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Спортивный суд в Лозанне отстранил Россию от Олимпиад на два года 17.12.2020

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира. CAS обязал РФ возместить WADA более 1 млн евро затрат.
Russia's pilot Alexander Zubkov (front) gestures as he and Alexey Voevoda complete the final run of the men's two-man bobsleigh competition at the 2014 Sochi Winter Olympics February 17, 2014. REUTERS/Fabrizio Bensch (RUSSIA - Tags: SPORT BOBSLEIGH OLYMPICS)

Арбитраж в Лозанне подтвердил лишение бобслеиста Зубкова золота Игр в Сочи 30.10.2020

Апелляции Александра Зубкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева отклонены, решение Международной федерации бобслея и скелетона признано верным.

17.05.2016 epa05312314 France's goalie Cristobal Huet in action during the Ice Hockey World Championship 2016 preliminary round match between Belarus and France at the Yubileiny palace in St. Petersburg, Russia, 17 May 2016. EPA/MAXIM SHIPENKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Решение о переносе ЧМ по хоккею-2020 может быть принято до конца марта 07.03.2020

В Швейцарии, где должны пройти игры хоккейного мирового первенства, из-за коронавируса SARS-CoV-2 временно запрещены массовые спортивные мероприятия.
ARCHIV - 21.11.2011, Schweiz, Lausanne: Außenansicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS). (zu dpa «Klagen vor dem CAS: Russen wehren sich gegen Olympia-Verbannung» vom 30.01.2018) Foto: Dominic Favre/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Слушания по делу РУСАДА в CAS начнутся не ранее конца апреля 28.02.2020

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сообщил, что спор между WADA и РУСАДА будет рассматриваться в закрытом режиме. Сторонами процесса станут также МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и отдельные атлеты из РФ.
FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian flag is held above the Olympic Rings at Adler Arena Skating Center during the Winter Olympics in Sochi, Russia. A World Anti-Doping Agency (WADA) panel on Monday Nov. 25, 2019, has recommended Russian athletes be forced to compete as neutrals at the 2020 Olympics in Tokyo and other major upcoming events. (AP Photo/David J. Phillip, File) |

МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России 10.01.2020

Позиция Спортивного арбитражного суда по решению WADA отстранить Россию от крупнейших международных соревнований не должна допускать толкований, считает президент Международного олимпийского комитета.
A private security personnel guards the entrance of the International Olympic Committee (IOC) headquarters in front of the Olympic Rings prior to the opening of the first day of the executive board meeting of the International Olympic Committee (IOC) at the IOC headquarters, in Pully near Lausanne, on Tuesday, Dec. 5, 2017. The IOC executive board is meeting to decide if Russian athletes can compete at the upcoming Pyeongchang Olympics despite evidence that the country ran an orchestrated doping program at the 2014 Sochi Games. (Laurent Gillieron/pool photo via AP) |

МОК призвал Россию предоставить необработанные данные допинг-проб 08.12.2019

Анализ необработанных допинг-проб позволит оценить весь масштаб допинговых манипуляций в РФ, заявили участники Олимпийского саммита в Лозанне.

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости (23.10.2019) 23.10.2019

Палата представителей США приняла "закон Родченкова". Также ожидалось, что на заседании WADA в Лозанне будет вынесено решение о санкциях в отношении РУСАДА, но его перенесли. От него зависит участие россиян в Олимпиаде.
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Le Monde узнала о разоблачении во Франции российского шпиона 07.06.2019

В сентябре 2016 года вице-консул РФ в Марселе помогал двум сотрудникам ГРУ осуществить кибератаку на конференцию WADA в Лозанне, пишет французская газета.
Schattenspiel auf der Laufbahn IAAF Leichtathletik WM Weltmeisterschaft in Daegu Südkores 2011 IAAF world Championship athletics in Daegu South Korea 2011 Copyright by : sampics Photographie |

Отстраненные за допинг российские тренеры продолжают работать 07.06.2019

Расследование Reuters показало, что Владимир Мохнев и Владимир Волков работают со спортсменами несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
ARCHIV 2013 ***** FILE - In this Aug. 10, 2013 file photo athletes compete in a women's 3000-meter steeplechase heat at the World Athletics Championships in the Luzhniki stadium in Moscow, Russia. The credibility of the IAAF and sports in Russia will be on the line Monday, Nov. 9, 2015 when a report on extortion and doping cover-ups is published. (AP Photo/David J. Phillip) Copyright: Reuters/D. Balibouse

IAAF разрешила 21 легкоатлету из России выступать под нейтральным флагом 21.02.2019

14 россиян получили право участвовать в чемпионате Европы в помещении и еще семь - в Кубке Европы по метаниям. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF пока не восстановлено.
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