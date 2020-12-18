 Разоблачитель из ФРГ Зеппельт критикует решение арбитража в Лозанне по России | Новости из Германии о России | DW | 18.12.2020

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Россия

Разоблачитель из ФРГ Зеппельт критикует решение арбитража в Лозанне по России

По мнению Хайо Зеппельта, добиваться смягчения решения исполкома WADA об отстранении спортсменов из РФ на четыре года могли влиятельные функционеры МОК, поддерживающие Россию.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне сократить срок санкций в отношении России до двух лет - это результат переговоров и того давления, которое могли оказывать на процесс принятия решения заинтересованные стороны. Такого мнения придерживается журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте. Выдержки из беседы с ним привела в четверг, 17 декабря, немецкая общественная радиостанция Deutschlandfunk.

Хайо Зеппельт

Хайо Зеппельт

По мнению Зеппельта, в подобных переговорах могли принимать участие, в частности, Международная федерация хоккея (IIHF), которая, по версии репортера, задумывалась о переносе чемпионата по этому виду спорта в 2021 году из Беларуси в РФ, а также влиятельные представители Международного олимпийского комитета (МОК), придерживающиеся благоприятного для Москвы курса и выступавшие за смягчение санкций.

"Вот почему нельзя исключать того, что в данном случае именно масштабное воздействие привело к тому, что срок отстранения и наказание были сокращены вдвое", - полагает Зеппельт. "С точки зрения тех, кто надеялся, что будет создана эффективная антидопинговая система, способная наказывать конкретные страны, это - просто пощечина", - подчеркнул он.

"Россия оказалась под ударом"

В то же время журналист признал, что постановление CAS все равно ударило по РФ. "Думаю, Россия оказалась под ударом", - отметил он. По словам германского репортера, с учетом той роли, которую спорт играет для российского патриотизма, даже двухлетнее отстранение - это серьезные санкции.

Что решил арбитраж

Ранее, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил, что российские спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира. Кроме того, России на два года запрещено подавать заявки на проведение международных спортивных мероприятий.

Тем самым суд в Лозанне смягчил решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, Россия должна выплатить WADA 1,27 млн долларов США в качестве возмещения затрат, понесенных во время антидопингового расследования.

В то же время атлетам из РФ разрешено выступать под нейтральным флагом на двух ближайших Олимпиадах, а также чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, если их допинг-пробы покажут отрицательный результат.

Манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории

Представители WADA в 2019 году сочли доказанными манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной агентству. В этой базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года.

Россия в конце 2019 года уведомила WADA о своем несогласии с решением об отстранении. Агентство в январе 2020-го передало официальное письмо российской стороны в суд в Лозанне.

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