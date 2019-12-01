Лишь половина ВИЧ-инфицированных в России получают лечение. Об этом академик РАН Вадим Покровский заявил в интервью "Интерфаксу" в воскресенье, 1 декабря.

По его словам, число заразившихся этим вирусом перешагнуло планку в миллион человек, это официальное количество выявленных заражений ВИЧ по данным Роспотребнадзора. За полгода этот показатель вырос на 47 тысяч человек. Параллельно растет смертность от СПИДа, в 2018 году умерли 37 тысяч человек. По словам Покровского, это рекордная цифра.

ВИЧ: группы риска в России

Согласно статистике, больше всего инфицированных ВИЧ в России среди мужчин от 30 до 35 лет, в этой группе до 4 процентов заражены ВИЧ. У женщин такая группа - в возрасте от 30 до 35 человек, в ней заражены 2-3 процента.

Чаще всего ВИЧ в 2019 году заражались при гетеросексуальных контактах - это произошло в 57 процентах случаев. 2-3 процента заразившихся - это мужчины, у которых был секс с мужчинами, остальные 40-41 процент - потребители наркотиков, отметил Покровский.

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Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире 2,5 миллиона новых случаев заражения за год В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Расхождение в цифрах В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Тысячекратный рост То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах. Автор: Ирина Филатова

